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Bộ Y tế yêu cầu rà soát bảo mật thông tin người nhiễm HIV, xử lý hành vi đưa tin sai sự thật

tác giả
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU

Trước tình trạng mạng xã hội lan truyền thông tin chưa kiểm chứng về các trường hợp, chùm ca lây nhiễm HIV tại một số địa phương, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế yêu cầu các địa phương rà soát công tác bảo mật thông tin người nhiễm HIV, phối hợp xử lý hành vi đưa tin sai sự thật, tiết lộ đời tư người bệnh.

Bộ Y tế yêu cầu rà soát bảo mật thông tin người nhiễm HIV, xử lý hành vi đưa tin sai sự thật - Ảnh 2.

Bộ Y tế yêu cầu xử lý thông tin sai sự thật về người nhiễm HIV - Ảnh minh họa

Ngày 15-11, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế vừa có văn bản hỏa tốc đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý, bảo mật thông tin người nhiễm HIV và chủ động xử lý tình trạng thông tin sai sự thật liên quan đến dịch HIV/AIDS trên mạng xã hội.

Rà soát quy trình quản lý, bảo mật thông tin người nhiễm HIV

Theo Cục Phòng bệnh, thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện các thông tin, bài viết lan truyền về trường hợp lây nhiễm HIV liên quan đến cá nhân, tổ chức và chùm ca lây nhiễm HIV tại một số địa phương.

Trong đó, một số nội dung có biểu hiện suy diễn, thổi phồng số lượng người lây nhiễm, thậm chí tiết lộ thông tin cá nhân, hình ảnh nghi ngờ liên quan đến người nhiễm HIV.

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Tình trạng này không chỉ gây tâm lý hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống HIV/AIDS, mà còn xâm phạm nghiêm trọng quyền bảo mật thông tin của người nhiễm HIV.

Trước tình hình trên, Cục Phòng bệnh yêu cầu sở y tế các địa phương chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) và các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ tư vấn, xét nghiệm, điều trị HIV/AIDS thực hiện nghiêm các quy định về bảo mật thông tin người nhiễm HIV.

Trong đó, việc quản lý và cung cấp thông tin phải tuân thủ quy định của Luật Phòng, chống HIV/AIDS; thông tư của Bộ Y tế về hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV, cùng các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Các địa phương được yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình tiếp cận, khai thác, lưu trữ hồ sơ bệnh án và hệ thống phần mềm quản lý thông tin HIV/AIDS, gồm HIV-INFO và HMED.

Cục Phòng bệnh nhấn mạnh nghiêm cấm cán bộ, nhân viên y tế tự ý sao chép, cung cấp hoặc tiết lộ thông tin, danh tính, địa chỉ, hình ảnh của người nhiễm HIV dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của người bệnh hoặc không thuộc trường hợp được pháp luật cho phép.

Việc cung cấp thông tin người nhiễm HIV phục vụ công tác điều tra, tố tụng của cơ quan liên quan cũng phải tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục theo Luật Phòng, chống HIV/AIDS và các quy định pháp luật liên quan.

Bộ Y tế yêu cầu rà soát bảo mật thông tin người nhiễm HIV, xử lý hành vi đưa tin sai sự thật - Ảnh 3.

Người nhiễm HIV phải được bảo mật thông tin tuyệt đối - Ảnh minh họa

Phối hợp xử lý thông tin sai sự thật, giảm kỳ thị

Bên cạnh yêu cầu siết chặt bảo mật thông tin, Cục Phòng bệnh đề nghị sở y tế chủ động phối hợp với công an và cơ quan quản lý thông tin, truyền thông tại địa phương rà soát, xác minh các nguồn tin đăng tải sai sự thật, có nội dung kích động, kỳ thị hoặc làm lộ lọt thông tin cá nhân của người nhiễm HIV trên không gian mạng.

Các địa phương cần kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi đưa tin bịa đặt, xuyên tạc tình hình dịch HIV/AIDS gây hoang mang dư luận hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người nhiễm HIV.

Cục Phòng bệnh cũng yêu cầu tăng cường cung cấp thông tin chính thống, khách quan, khoa học cho các cơ quan báo chí địa phương về tình hình dịch tễ HIV/AIDS, tránh để thông tin chưa được kiểm chứng dẫn dắt dư luận.

Đặc biệt, cần đẩy mạnh truyền thông giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV; phổ biến kiến thức về các biện pháp dự phòng lây nhiễm như điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP), dự phòng sau phơi nhiễm (PEP) và điều trị ARV đạt tải lượng vi rút dưới ngưỡng phát hiện (K=K).

Việc truyền thông đầy đủ, chính xác giúp người dân hiểu đúng về HIV/AIDS, không hoang mang, đồng thời khuyến khích những người có hành vi nguy cơ cao chủ động tiếp cận dịch vụ xét nghiệm và điều trị sớm.

Cục đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố - đặc biệt là những địa phương xuất hiện nhiều thông tin trái chiều trên mạng xã hội - khẩn trương rà soát, triển khai các nội dung trên, gửi báo cáo nhanh về tình hình thực tế, công tác phối hợp xử lý trước ngày 18-11.

Bộ Y tế đề nghị rà soát, bảo mật thông tin người nhiễm HIV sau thông tin lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh 3.Công an mời 2 người làm việc vì lan truyền tin đồn lây nhiễm HIV

Công an xã Ea Ning đã mời hai người đến làm việc liên quan việc lan truyền tin đồn lây nhiễm HIV. Chính quyền địa phương khẳng định chưa có cơ sở xác thực thông tin này.

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DƯƠNG LIỄU
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    Chủ đề: sai sự thật Bộ y tế Mạng xã hội xác minh thông tin HIV

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