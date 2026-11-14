Công an mời 2 người làm việc vì lan truyền tin đồn lây nhiễm HIV

Công an làm việc với người lan truyền thông tin - Ảnh: Công an xã Ea Ning

Ngày 14-11, Công an xã Ea Ning (Đắk Lắk) cho biết đã mời hai người đến làm việc liên quan việc đăng tải, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng về tình hình lây nhiễm HIV trên địa bàn.

Theo Công an xã Ea Ning, thông tin này đang lan truyền qua nhiều nhánh và được nhiều người chia sẻ. Hiện đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xem xét xử lý các trường hợp liên quan theo quy định.

Ông Chu Thanh Tấn, Chủ tịch UBND xã Ea Ning, cho biết thời gian gần đây trên địa bàn xuất hiện một số lời đồn liên quan đến tình hình lây nhiễm HIV, khiến một bộ phận người dân lo lắng.

Trước tình hình này, Đảng ủy, UBND xã đã tổ chức họp, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp nắm bắt, rà soát và xác minh thông tin.

Qua trao đổi với Trung tâm Y tế xã và Công an xã, đến nay địa phương chưa ghi nhận cơ sở xác thực đối với những thông tin đang lan truyền.

UBND xã Ea Ning khuyến cáo người dân bình tĩnh, không suy diễn, thêu dệt hoặc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.

Người dân cần chủ động tìm hiểu thông tin từ các nguồn chính thống, tránh việc truyền tải, đăng tải nội dung gây ảnh hưởng đến tâm lý cộng đồng, danh dự và quyền riêng tư của người khác.

Công an xã tiếp tục nắm tình hình, xác minh các thông tin liên quan. Trường hợp phát hiện hành vi cố tình đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân và an ninh, trật tự địa phương, cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý theo quy định pháp luật.