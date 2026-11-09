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Công an xác định 3 người đăng tin chưa kiểm chứng về Trường Giang

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ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

Sau đơn phản ánh của nghệ sĩ Trường Giang, cơ quan công an đã mời nhiều cá nhân làm việc, trong đó có người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông.

Công an xác định 3 người đăng tin chưa kiểm chứng về Trường Giang, có người làm truyền thông - Ảnh 1.

Trường Giang trong một lần trò chuyện với báo chí tại sự kiện ra mắt phim Tết - Ảnh: HÒA PHẠM

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, ngày 9-11, trên trang cá nhân nghệ sĩ Trường Giang đăng tải văn bản do văn phòng luật sư đại diện pháp lý soạn.

Trong đó, nội dung bài đăng cho rằng phía Trường Giang đã lập vi bằng, thu thập và củng cố chứng cứ về thông tin sai sự thật.

Bên cạnh đó, gửi văn bản đến Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM; các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM; các công ty chủ quản, đơn vị vận hành nền tảng mạng xã hội... đề nghị phối hợp xác minh, ngăn chặn và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, trước đó ông Võ Vũ Trường Giang (nghệ sĩ Trường Giang) có đơn phản ánh gửi đến đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân/tổ chức quản trị, sử dụng các tài khoản trên nhiều nền tảng mạng xã hội phát tán các tin, bài viết, video clip sử dụng hình ảnh Trường Giang để suy diễn, hướng lái dư luận theo chiều hướng tiêu cực.

Phía Trường Giang cho rằng nội dung những bài đăng xúc phạm trực diện danh dự, nhân phẩm, lợi ích hợp pháp của nam nghệ sĩ nên đề nghị cơ quan công an xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Sau khi tiếp nhận đơn phản ánh của ông Giang, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã phối hợp Công an TP Hà Nội mời làm việc đối với nhiều cá nhân, trong đó có một số người làm việc trong lĩnh vực truyền thông.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, các cá nhân đều khai báo thành khẩn, thừa nhận hành vi của bản thân và cam kết không đăng tải, phát tán các thông tin có nội dung sai sự thật, chưa kiểm chứng. Đồng thời, sau khi làm việc, những người này đều tự nguyện đăng tải thông tin cải chính.

Trong số những cá nhân bị mời làm việc, Công an TP.HCM xác định 3 cá nhân đã có hành vi "làm ra, phát tán thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và môi trường thông tin trên không gian mạng" vi phạm điểm a, khoản 2, Điều 11, Nghị định số 330/2026/NĐ-CP.

Hiện đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cá nhân trên.

Phía Trường Giang thông tin thêm cũng sẽ không loại trừ khả năng tiến hành khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có) và/hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự nếu hành vi có dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Đại diện pháp lý của Trường Giang cũng khuyến nghị các cá nhân, tổ chức và người sử dụng mạng xã hội nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, cẩn trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin; chấm dứt ngay mọi hành vi đăng tải, phát tán thông tin chưa kiểm chứng hoặc sai sự thật.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin, hình ảnh liên quan đến những ồn ào trong quá khứ của Trường Giang, từ đời tư, phát ngôn đến cách ứng xử trên sóng truyền hình và cả sân khấu.

Tối 14-9, Trường Giang đăng tải "tâm thư" xin lỗi, sau đó thông báo vắng mặt trong đợt ghi hình sắp tới của 2 ngày 1 đêm.

Thông tin này tiếp tục thu hút sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên những câu chuyện liên quan đến Trường Giang vẫn được chia sẻ và bàn luận trên các diễn đàn mạng xã hội.

Công an xác định 3 người đăng tin chưa kiểm chứng về Trường Giang, có người làm truyền thông - Ảnh 3.Trường Giang tuyên bố thực hiện các biện pháp pháp lý để bảo vệ danh dự, nhân phẩm

Trường Giang cho biết phía anh sẽ tiếp tục triển khai các bước pháp lý nhằm ngăn chặn và chấm dứt triệt để hành vi phát tán thông tin sai sự thật.

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    Chủ đề: tiktoker Công an TP.HCM Trường Giang facebooker showbiz

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