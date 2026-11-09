Trường Giang tuyên bố thực hiện các biện pháp pháp lý để bảo vệ danh dự, nhân phẩm

Vì những ồn ào trong quá khứ đang liên tục bị xới lên, có thể đó là lý do Trường Giang đang vắng bóng trong show 2 ngày 1 đêm - Ảnh: FBNV

Trưa 9-11, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Trường Giang đăng tải văn bản do văn phòng luật sư đại diện pháp lý soạn.

Nội dung xoay quanh các biện pháp pháp lý, kết quả xử lý của cơ quan chức năng và hành động pháp lý đang được tiếp tục thực hiện nhằm bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín và hình ảnh của nghệ sĩ Trường Giang.

Theo đó, rà soát thời gian qua ghi nhận hàng chục nghìn tài khoản, trang và kênh trên các nền tảng mạng xã hội như Threads, Facebook, TikTok, YouTube... đăng tải, chia sẻ, lan truyền các nội dung không đúng sự thật liên quan đến nghệ sĩ Trường Giang.

Phía Trường Giang đã lập vi bằng, thu thập và củng cố chứng cứ về thông tin sai sự thật. Đồng thời gửi văn bản đến Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM; các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM; các công ty chủ quản, đơn vị vận hành nền tảng mạng xã hội... đề nghị phối hợp xác minh, ngăn chặn và xử lý theo quy định pháp luật.

Văn bản phía Trường Giang cũng cho biết đơn vị sẽ tiếp tục triển khai các bước pháp lý tiếp theo nhằm ngăn chặn và chấm dứt triệt để hành vi phát tán thông tin sai sự thật.

Trong đó có việc yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội gỡ bỏ nội dung vi phạm, khóa hoặc chấm dứt vĩnh viễn các tài khoản vi phạm tái phạm.

Phía Trường Giang thông tin thêm, cũng sẽ không loại trừ khả năng tiến hành khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có) và hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự nếu hành vi có dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Đại diện pháp lý của Trường Giang cũng khuyến nghị các cá nhân, tổ chức và người sử dụng mạng xã hội nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, cẩn trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin; chấm dứt ngay mọi hành vi đăng tải, phát tán thông tin chưa kiểm chứng hoặc sai sự thật.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin, hình ảnh liên quan đến những ồn ào trong quá khứ của Trường Giang, từ đời tư, phát ngôn đến cách ứng xử trên sóng truyền hình và cả sân khấu. Tối 14-9, Trường Giang đăng tải "tâm thư" xin lỗi, sau đó thông báo vắng mặt trong đợt ghi hình sắp tới của 2 ngày 1 đêm. Thông tin này tiếp tục thu hút sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên những câu chuyện liên quan đến Trường Giang vẫn được chia sẻ và bàn luận trên các diễn đàn mạng xã hội.

Trường Giang xin lỗi những người từng tổn thương vì mình ‘Nhiều năm đã qua, mỗi người đều đã bước tiếp, có cuộc sống và gia đình riêng. Mong những chuyện thuộc về mình không tiếp tục làm xáo trộn cuộc sống hôm nay của bất kỳ ai’, Trường Giang nhắn nhủ.



