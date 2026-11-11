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Khai trừ Đảng 2 hiệu trưởng trường tiểu học ở Huế

tác giả
NHẬT LINH
NHẬT LINH
NHẬT LINH

Hai hiệu trưởng tiểu học ở Huế bị khai trừ khỏi Đảng do suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Khai trừ Đảng 2 hiệu trưởng trường tiểu học ở Huế - Ảnh 2.

Trường tiểu học Trần Quốc Toản (phường Phú Xuân, TP Huế), nơi ông Dương Quang Nam làm hiệu trưởng - Ảnh: NHẬT LINH

Ngày 11-11, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Dương Quang Nam và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng - 2 hiệu trưởng trường tiểu học ở Huế có vi phạm nghiêm trọng.

Ông Dương Quang Nam là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Xuân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Quốc Toản. Ông Ngô Hoàng Quốc Dũng là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hóa Châu, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quảng Thành.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy Huế, hai đảng viên này đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các vi phạm còn liên quan đến quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế nhận định vi phạm của hai ông gây dư luận xấu đến uy tín tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác; gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín, danh dự của bản thân.

Trên cơ sở xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Huế quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông Dương Quang Nam và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng.

Khai trừ Đảng hai hiệu trưởng tiểu học ở Huế - Ảnh 2.Cần Thơ kỷ luật cảnh cáo hai phó giám đốc Sở Xây dựng

Hai phó giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ bị kỷ luật cảnh cáo do có vi phạm liên quan quá trình triển khai dự án đường vành đai phía Tây.

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    Chủ đề: hiệu trưởng Tp Huế Cán bộ Huế khai trừ Kỷ luật

    Dòng sự kiện: Kỷ luật cán bộ

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