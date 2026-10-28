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Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật cựu Phó chủ tịch Cao Bằng Trịnh Trường Huy

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THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật cựu Phó chủ tịch tỉnh Cao Bằng Trịnh Trường Huy và cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nguyễn Ngọc Thư do có vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật nguyên Phó chủ tịch Cao Bằng Trịnh Trường Huy - Ảnh 1.

Ông Trịnh Trường Huy khi còn đương chức - Ảnh: Báo Đại Biểu Nhân Dân

Ngày 28-10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 15 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.

Tại kỳ họp, xem xét báo cáo đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật các đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy:

Các ông Trịnh Trường Huy, đảng viên Chi bộ Nghiên cứu - Tổng hợp II, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, và Nguyễn Ngọc Thư, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thành viên Tổ Nghiên cứu chuyên đề tham mưu, giúp việc Thường trực Tỉnh ủy; nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với đó đã vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các ông Trịnh Trường Huy và Nguyễn Ngọc Thư.

Kỳ họp cũng xem xét kết quả giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy và các vị trong Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Bên cạnh những ưu điểm còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế làm việc; công tác cán bộ; trách nhiệm, quyền hạn của đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, dự án đầu tư; thực hiện kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và việc kê khai tài sản, thu nhập.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và các đảng viên được giám sát kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm; chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra; báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với một trường hợp và xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng khác.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật nguyên Phó chủ tịch Cao Bằng Trịnh Trường Huy và ông Nguyễn Ngọc Thư - Ảnh 3.Từ vi phạm chung cư Mường Thanh, đại biểu Quốc hội: Không thể yêu cầu người dân tự kiểm tra hồ sơ

Dẫn chứng các dự án vi phạm liên quan tập đoàn Mường Thanh tại Hà Nội, đại biểu Trịnh Xuân An đề nghị bổ sung một điều riêng về giải quyết quyền lợi người mua nhà tại dự án có vi phạm.

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    Chủ đề: kỷ luật Nguyễn Ngọc Thư Trịnh Trường Huy Uỷ ban Kiểm tra trung ương

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