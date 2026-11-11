Cần Thơ kỷ luật cảnh cáo hai phó giám đốc Sở Xây dựng

Ngày 11-11, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Tiến Dũng và ông Nguyễn Hoàng Tùng, cùng là Phó giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ.

Trước đó, ông Lê Tiến Dũng là Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ (cũ), còn ông Nguyễn Hoàng Tùng là Phó giám đốc sở này.

Theo các quyết định, hai cán bộ trên bị kỷ luật do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 172/2025/NĐ-CP ngày 30-6-2025 của Chính phủ. Thời hạn thi hành kỷ luật là 12 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Việc thi hành kỷ luật căn cứ kết luận kiểm tra số 191/KL-TTr ngày 7-5 của Chánh Thanh tra TP Cần Thơ về kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án đường vành đai phía Tây TP Cần Thơ (đoạn nối quốc lộ 91 và quốc lộ 61C).

Kỷ luật hai lãnh đạo xã ở Quảng Ngãi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Ngọc Hưng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Tư Nghĩa và bà Trần Thị Yến, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đăk Mar.



