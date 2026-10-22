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Một dự án giao thông tại Cần Thơ tăng vốn hơn 2.570 tỉ đồng

tác giả
CA LINH
CA LINH
CA LINH

HĐND TP Cần Thơ vừa thông qua việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường vành đai phía tây, với tổng vốn tăng mạnh và thời gian thực hiện kéo dài đến năm 2028.

Một dự án giao thông tại Cần Thơ tăng vốn hơn 2.570 tỉ đồng - Ảnh 1.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, phát biểu tại kỳ họp - Ảnh: CA LINH

Ngày 22-10, HĐND TP Cần Thơ tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề).

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết về sửa đổi, bổ sung phụ lục I, Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 4-12-2020 của HĐND thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm A, nhóm B và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B.

Theo dự thảo nghị quyết, dự án đường vành đai phía tây Cần Thơ (nối quốc lộ 91 và quốc lộ 61C) với chiều dài 19,26km, dự kiến có 25 vị trí cầu và 14 vị trí cống thoát nước ngang. 

Điểm đầu tuyến giao quốc lộ 91 (sau cầu Ô Môn), điểm cuối giao quốc lộ 61C tại Km1+400. Tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh từ hơn 3.837,7 tỉ đồng lên khoảng 6.408,5 tỉ đồng, tăng hơn 2.570,8 tỉ đồng.

Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tăng từ hơn 985,2 tỉ đồng lên hơn 2.262,4 tỉ đồng; chi phí xây dựng tăng từ khoảng 2.309,7 tỉ đồng lên 3.544,2 tỉ đồng.

UBND thành phố cho biết nguyên nhân tăng tổng mức đầu tư do quá trình triển khai dự án phát sinh một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc tăng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tăng chi phí xây dựng.

Về nguồn vốn, giai đoạn 2021-2025 thành phố bố trí hơn 2.340,8 tỉ đồng; giai đoạn 2026-2030 hơn 4.067,7 tỉ đồng, từ ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Ngoài ra, dự án được điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ giai đoạn năm 2021-2026 sang 2021-2028.

Một dự án giao thông tại Cần Thơ tăng vốn hơn 2.570 tỉ đồng - Ảnh 2.

Quang cảnh kỳ họp - Ảnh: CA LINH

Ông Đồng Văn Thanh - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ - đề nghị UBND thành phố, các cơ quan liên quan cần quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, rà soát, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc về thủ tục, mặt bằng, điều kiện triển khai. 

Đồng thời, cần xác định rõ tiến độ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm việc bổ sung kế hoạch vốn góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án và phát huy hiệu quả đầu tư.

Một dự án giao thông tại Cần Thơ tăng vốn hơn 2.570 tỉ đồng - Ảnh 3.Lý do dự án 7km hơn 7.200 tỉ ở Cần Thơ xin kéo dài tiến độ sang năm 2028

Còn 59 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, hơn 113 tỉ đồng bồi thường chưa được chi trả tại dự án quốc lộ 91 đoạn Km0-Km7 ở Cần Thơ.

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CA LINH
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    Chủ đề: đường vành đai tăng vốn Cần Thơ

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