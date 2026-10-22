Chủ tịch phường nói gì về phương tiện tự chế bằng thùng phuy khiến 2 học sinh tử vong?

Phương tiện tự chế làm bằng thùng phuy - Ảnh: C.T.V.

Liên quan đến vụ nhóm học sinh đi phà tự chế qua kênh khiến 2 em tử vong, ngày 22-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Vị Tân (TP Cần Thơ), cho hay phương tiện gặp nạn là thiết bị tự chế từ các thùng phuy, không phải phà, được gia cố bằng sắt để người dân di chuyển qua một tuyến kênh nội đồng.

Đây không phải là bến đò hoạt động thường xuyên, mà là phương tiện do người dân tự làm để thuận tiện đi lại. Khu vực xảy ra vụ việc là tuyến kênh nhỏ, dân cư thưa thớt. Theo ông Nghĩa, hộ gia đình làm phương tiện này đã rời khỏi địa phương từ lâu.

"Sau khi vụ tai nạn xảy ra, địa phương đã dẹp phương tiện tự chế nêu trên và tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Đồng thời, phường đã giao bộ phận chuyên môn rà soát, kiểm tra các phương tiện tự chế tương tự và nhắc nhở người dân không sử dụng vì không bảo đảm an toàn", Chủ tịch UBND phường Vị Tân nhấn mạnh.

Ông Nghĩa cho rằng các phương tiện được làm từ thùng phuy, buộc dây để kéo qua kênh có thể mất cân bằng khi nhiều người cùng lên, dẫn đến lật bất ngờ. Nguy cơ càng lớn khi trời mưa, nước dâng hoặc người đi qua thiếu kinh nghiệm.

"Người dân không nên tự chế những phương tiện như vậy để qua kênh, rạch vì rất nguy hiểm, đặc biệt đối với trẻ em và người lớn tuổi", vị chủ tịch phường khuyến cáo.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, khoảng 14h ngày 20-10, Công an phường Vị Tân nhận được tin báo của người dân về việc có vụ lật phà tự chế tại kênh Nông Dân thuộc khu vực 2 của phường này. Vào thời điểm trên, một nhóm học sinh gồm 8 em lớp 12A10 Trường THPT Vị Thanh đến nhà bạn trong nhóm là L.T.N.H. để làm quà tổ chức sự kiện ngày 20-10. Do nhà H. không có đường đi, khi qua nhà phải sử dụng chiếc phà tự chế được kết nối bằng 4 chiếc thùng phuy nhựa. Khi đến trước nhà H., cả nhóm để xe bên lề đường rồi xuống phà để qua kênh. Khi xuống phà, do không giữ được thăng bằng, cả nhóm cùng đứng về một phía khiến phà nghiêng rồi lật úp. Các học sinh bị phà đè lên người. Lúc này có 6 em thoát ra được và ngoi lên khỏi mặt nước bơi vào bờ. Sau đó, người dân phát hiện, hô hoán và tổ chức cứu nạn, đưa em Q.P.N.D. đến Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang cấp cứu, đến 2h sáng 21-10 thì em D. tử vong. Còn em H.Q.V. thì bị chìm mất tích, khoảng 30 phút sau người dân mò tìm và vớt được thi thể V. cách hiện trường khoảng 20m. Qua xác minh, chiếc phà bị lật do gia đình bà N.T.Ph. lắp đặt để kéo qua lại kênh Nông Dân, hiện bà Ph. đã dời nhà sinh sống nơi khác. Bà Ph. để lại chiếc phà cho các hộ dân ở địa phương làm phương tiện qua lại hằng ngày.