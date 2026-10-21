Đi phà tự chế qua kênh, 2 học sinh tử vong

Chiếc phà tự chế - Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ

Tối 21-10, ông Phan Vĩnh Lộc - Bí thư Đảng ủy phường Vị Tân (TP Cần Thơ) - xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật phà tự chế làm 2 học sinh tử vong.

Theo đó vào khoảng 14h ngày 20-10, Công an phường Vị Tân nhận được tin báo của người dân về việc có vụ lật phà tự chế tại kênh Nông Dân thuộc khu vực 2, phường Vị Tân.

Vào thời điểm trên, một nhóm học sinh gồm 8 em lớp 12A10 Trường THPT Vị Thanh đến nhà bạn trong nhóm là L.T.N.H. để làm quà tổ chức sự kiện ngày 20-10.

Do nhà H. không có đường đi, khi qua nhà phải sử dụng chiếc phà tự chế được kết nối bằng 4 chiếc phuy nhựa.

Khi đến trước nhà H., cả nhóm để xe bên lề đường rồi xuống phà để qua kênh. Khi xuống phà, do không giữ được thăng bằng, cả nhóm cùng đứng về một phía khiến phà nghiêng rồi lật úp. Các học sinh bị phà đè lên người.

Lúc này có 6 em thoát ra được và ngoi lên khỏi mặt nước bơi vào bờ. Sau đó người dân phát hiện, hô hoán và tổ chức cứu nạn, đưa em Q.P.N.D. đến Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang cấp cứu, đến 2h sáng 21-10 thì em D. tử vong.

Còn em H.Q.V. thì bị chìm mất tích, khoảng 30 phút sau người dân mò tìm và vớt được thi thể V. cách hiện trường khoảng 20m.

Qua xác minh, chiếc phà bị lật do gia đình bà N.T.Ph. lắp đặt để kéo qua lại kênh Nông Dân, hiện bà Ph. đã dời nhà sinh sống nơi khác. Bà Ph. để lại chiếc phà cho các hộ dân ở địa phương làm phương tiện qua lại hằng ngày.