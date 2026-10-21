Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Đi phà tự chế qua kênh, 2 học sinh tử vong

tác giả
CA LINH
CA LINH
CA LINH

Một nhóm 8 học sinh lớp 12 ở Cần Thơ qua kênh bằng phà tự chế thì bất ngờ lật úp, khiến 2 em tử vong.

Cần Thơ: Đi phà tự chế qua kênh, 2 học sinh tử vong - Ảnh 1.

Chiếc phà tự chế - Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ

Tối 21-10, ông Phan Vĩnh Lộc - Bí thư Đảng ủy phường Vị Tân (TP Cần Thơ) - xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật phà tự chế làm 2 học sinh tử vong.

Theo đó vào khoảng 14h ngày 20-10, Công an phường Vị Tân nhận được tin báo của người dân về việc có vụ lật phà tự chế tại kênh Nông Dân thuộc khu vực 2, phường Vị Tân.

Vào thời điểm trên, một nhóm học sinh gồm 8 em lớp 12A10 Trường THPT Vị Thanh đến nhà bạn trong nhóm là L.T.N.H. để làm quà tổ chức sự kiện ngày 20-10.

Do nhà H. không có đường đi, khi qua nhà phải sử dụng chiếc phà tự chế được kết nối bằng 4 chiếc phuy nhựa. 

Khi đến trước nhà H., cả nhóm để xe bên lề đường rồi xuống phà để qua kênh. Khi xuống phà, do không giữ được thăng bằng, cả nhóm cùng đứng về một phía khiến phà nghiêng rồi lật úp. Các học sinh bị phà đè lên người.

Lúc này có 6 em thoát ra được và ngoi lên khỏi mặt nước bơi vào bờ. Sau đó người dân phát hiện, hô hoán và tổ chức cứu nạn, đưa em Q.P.N.D. đến Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang cấp cứu, đến 2h sáng 21-10 thì em D. tử vong.

Còn em H.Q.V. thì bị chìm mất tích, khoảng 30 phút sau người dân mò tìm và vớt được thi thể V. cách hiện trường khoảng 20m.

Qua xác minh, chiếc phà bị lật do gia đình bà N.T.Ph. lắp đặt để kéo qua lại kênh Nông Dân, hiện bà Ph. đã dời nhà sinh sống nơi khác. Bà Ph. để lại chiếc phà cho các hộ dân ở địa phương làm phương tiện qua lại hằng ngày.

Cần Thơ: Đi phà tự chế qua kênh, 2 học sinh tử vong - Ảnh 2.Qua sông bằng "phà" tự chế

TT - Mặc dù đã huy động một lượng vốn lớn cho xây dựng cầu, lộ nông thôn, nhưng do sông ngòi chằng chịt nên nhiều nơi trong huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau vẫn còn thiếu những chiếc cầu nối nhịp bờ vui.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
CA LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: phà tự chế học sinhh Cần Thơ

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất