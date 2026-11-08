Hàng loạt trụ sở tòa án, viện kiểm sát ở Cần Thơ được cho thuê

Mới có 11/187 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính ở TP Cần Thơ xác định được thuê - Ảnh: LÊ DÂN

Ngày 8-11, thông tin từ UBND TP Cần Thơ, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố vừa ban hành 33 thông báo cho thuê nhà gắn với quyền sử dụng đất đối với các cơ sở do đơn vị quản lý, khai thác.

Đáng chú ý, trong danh sách có hàng loạt trụ sở tòa án, viện kiểm sát và chi cục thi hành án dân sự trước đây.

Theo danh sách công bố, tại địa bàn tỉnh Hậu Giang cũ có nhiều trụ sở cơ quan tư pháp được đưa ra cho thuê.

Trong đó có trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Vị Thủy, Tòa án nhân dân huyện Vị Thủy, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị Thủy; Viện kiểm sát nhân dân TP Ngã Bảy, Tòa án TP Ngã Bảy và Chi cục Thi hành án dân sự TP Ngã Bảy.

Ngoài ra, danh sách còn có trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thị xã Long Mỹ, Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ, Tòa án nhân dân TP Vị Thanh, Chi cục Thi hành án dân sự TP Vị Thanh và Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A.

Tại địa bàn TP Cần Thơ trước đây, các cơ sở được thông báo cho thuê gồm: trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thốt Nốt, huyện Thới Lai, huyện Vĩnh Thạnh; Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Lai, huyện Vĩnh Thạnh và trụ sở làm việc của Tòa án nhân dân huyện Thới Lai. Ngoài ra còn có cơ sở nhà, đất Phòng Thi hành án dân sự khu vực 4 (Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cờ Đỏ).

Bên cạnh các cơ quan tư pháp, danh sách 33 cơ sở còn có trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang cũ, Báo tỉnh Hậu Giang cũ, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hậu Giang cũ, Kho bạc Nhà nước và nhiều cơ quan, đơn vị khác.