Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Hàng loạt trụ sở tòa án, viện kiểm sát ở Cần Thơ được cho thuê

tác giả
CA LINH
CA LINH
CA LINH

Danh sách 33 cơ sở nhà, đất được Cần Thơ thông báo cho thuê thu hút sự chú ý khi có nhiều trụ sở cơ quan tư pháp tại Hậu Giang và TP Cần Thơ trước đây.

Hàng loạt nhà đất dôi dư Cần Thơ được cho thuê , cơ hội đầu tư hấp dẫn năm 2026 - Ảnh 1.

Mới có 11/187 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính ở TP Cần Thơ xác định được thuê - Ảnh: LÊ DÂN

Ngày 8-11, thông tin từ UBND TP Cần Thơ, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố vừa ban hành 33 thông báo cho thuê nhà gắn với quyền sử dụng đất đối với các cơ sở do đơn vị quản lý, khai thác. 

Đáng chú ý, trong danh sách có hàng loạt trụ sở tòa án, viện kiểm sát và chi cục thi hành án dân sự trước đây.

Theo danh sách công bố, tại địa bàn tỉnh Hậu Giang cũ có nhiều trụ sở cơ quan tư pháp được đưa ra cho thuê. 

Trong đó có trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Vị Thủy, Tòa án nhân dân huyện Vị Thủy, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị Thủy; Viện kiểm sát nhân dân TP Ngã Bảy, Tòa án TP Ngã Bảy và Chi cục Thi hành án dân sự TP Ngã Bảy.

Ngoài ra, danh sách còn có trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thị xã Long Mỹ, Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ, Tòa án nhân dân TP Vị Thanh, Chi cục Thi hành án dân sự TP Vị Thanh và Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A.

Tại địa bàn TP Cần Thơ trước đây, các cơ sở được thông báo cho thuê gồm: trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thốt Nốt, huyện Thới Lai, huyện Vĩnh Thạnh; Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Lai, huyện Vĩnh Thạnh và trụ sở làm việc của Tòa án nhân dân huyện Thới Lai. Ngoài ra còn có cơ sở nhà, đất Phòng Thi hành án dân sự khu vực 4 (Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cờ Đỏ).

Bên cạnh các cơ quan tư pháp, danh sách 33 cơ sở còn có trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang cũ, Báo tỉnh Hậu Giang cũ, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hậu Giang cũ, Kho bạc Nhà nước và nhiều cơ quan, đơn vị khác.

Hàng loạt nhà đất dôi dư Cần Thơ được cho thuê , cơ hội đầu tư hấp dẫn năm 2026 - Ảnh 2.Cần Thơ: Khó bàn giao trụ sở dôi dư sau sáp nhập

Đơn vị tiếp nhận không nhận bàn giao trụ sở dôi dư với lý do: không đủ cơ sở để xác định vị trí, diện tích đất cũng như xác định hiện trạng, giá trị và thời gian sử dụng còn lại của tài sản.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
CA LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: trụ sở dôi dư viện kiểm sát Cần Thơ thi hành án

    Dòng sự kiện: Thị trường nhà đất

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất