Kỷ luật cảnh cáo nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cũ

Ngày 30-10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Bòn - nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cũ - do vi phạm quy định của Đảng và pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Theo đó với vai trò đảng viên, nguyên cán bộ lãnh đạo của tỉnh Thừa Thiên Huế cũ, ông Nguyễn Văn Bòn đã vi phạm Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, không chấp hành các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan có thẩm quyền.

Những vi phạm này còn liên quan đến quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Huế nhận định vi phạm của ông Bòn đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, làm giảm sút niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, danh dự của bản thân.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm, cùng quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Huế quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Bòn bằng hình thức cảnh cáo.