Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cũ

tác giả
NHẬT LINH
NHẬT LINH
NHẬT LINH

Ông Nguyễn Văn Bòn - nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cũ - bị kỷ luật cảnh cáo do vi phạm quy định của Đảng và pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Ngày 30-10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Bòn - nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cũ - do vi phạm quy định của Đảng và pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Theo đó với vai trò đảng viên, nguyên cán bộ lãnh đạo của tỉnh Thừa Thiên Huế cũ, ông Nguyễn Văn Bòn đã vi phạm Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, không chấp hành các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan có thẩm quyền.

Những vi phạm này còn liên quan đến quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Huế nhận định vi phạm của ông Bòn đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, làm giảm sút niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, danh dự của bản thân.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm, cùng quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Huế quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Bòn bằng hình thức cảnh cáo.

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cũ - Ảnh 2.Khai trừ Đảng cựu bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Xây lắp đường ống bể chứa dầu khí

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Ngọc Dũng, cựu bí thư Đảng ủy, cựu ủy viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp đường ống bể chứa dầu khí.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Cảnh cáo TP Huế kỷ luật tỉnh Thừa Thiên Huế

    Dòng sự kiện: Kỷ luật cán bộ

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất