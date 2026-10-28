Khai trừ Đảng cựu bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Xây lắp đường ống bể chứa dầu khí

Theo đó, tại kỳ họp lần thứ 17, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp luật tại Chi bộ khu phố 13, thuộc Đảng bộ phường Tam Thắng.

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, ông Nguyễn Ngọc Dũng, đảng viên Chi bộ khu phố 13, Đảng bộ phường Tam Thắng, cựu bí thư Đảng ủy, cựu ủy viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp đường ống bể chứa dầu khí, thuộc Đảng bộ Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam, có vi phạm rất nghiêm trọng.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhận định những vi phạm này gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của cá nhân ông Dũng và tổ chức Đảng nơi ông sinh hoạt, công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Ngọc Dũng.

Cũng tại kỳ họp lần thứ 17, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã kết luận một số nội dung khác và biểu quyết đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với một số đảng viên vi phạm theo thẩm quyền.