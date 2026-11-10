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Hiệu trưởng trường tiểu học ở Huế xin từ chức vì áp lực

tác giả
NHẬT LINH
NHẬT LINH
NHẬT LINH

Hiệu trưởng Trường tiểu học Lý Thường Kiệt (TP Huế) xin từ chức Bí thư Đảng ủy kiêm hiệu trưởng vì tự nhận gặp nhiều áp lực, không đủ điều kiện tiếp tục đảm nhiệm các chức vụ.

Hiệu trưởng trường tiểu học ở Huế xin từ chức vì áp lực - Ảnh 1.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Thuận Hóa, TP Huế) xin từ chức vì áp lực, tự nhận không đủ điều kiện để tiếp tục giữ chức vụ này - Ảnh: NHẬT LINH

Tối 10-11, lãnh đạo Đảng ủy phường Thuận Hóa (TP Huế) cho biết đã thống nhất đồng ý đơn xin từ chức của ông Lê Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lý Thường Kiệt.

Trước đó, ông Sơn có đơn gửi lãnh đạo phường xin từ chức Bí thư Đảng ủy kiêm hiệu trưởng nhà trường. Trong đơn, ông Sơn nêu lý do bản thân gặp nhiều áp lực, cảm thấy không đủ điều kiện tiếp tục giữ các chức vụ trên và xin từ chức theo nguyện vọng cá nhân.

Sau khi tiếp nhận đơn, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thuận Hóa đã họp, thống nhất đồng ý cho ông Sơn từ chức.

Theo lãnh đạo Đảng ủy phường, sau khi quyết định chấp thuận từ chức có hiệu lực, ông Sơn vẫn là viên chức và sẽ được sắp xếp, bố trí công việc phù hợp.

UBND phường Thuận Hóa cũng đã có phương án bố trí nhân sự giữ chức hiệu trưởng mới, đang tiến hành các thủ tục liên quan nhằm bảo đảm hoạt động của nhà trường không bị gián đoạn.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Thuận Hóa đồng thời phủ nhận thông tin lan truyền cho rằng ông Sơn xin từ chức do không hoàn thành nhiệm vụ vì chưa có đánh giá cụ thể.

Trước đó từ ngày 1-7, TP Huế tiến hành sắp xếp lại hệ thống trường học trên địa bàn. Trường tiểu học Lý Thường Kiệt không thuộc diện bị ảnh hưởng bởi đợt sắp xếp này do đáp ứng các tiêu chí về quy mô, số lượng học sinh và yêu cầu dạy học.

Hiệu trưởng trường tiểu học ở Huế xin từ chức vì áp lực - Ảnh 2.Hà Nội khuyến khích cán bộ từ chức khi không đáp ứng yêu cầu, không đủ uy tín

Hà Nội khuyến khích người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tự nguyện thôi giữ chức vụ, từ chức khi không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không còn đủ uy tín hoặc có vi phạm chưa đến mức phải miễn nhiệm.


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    Chủ đề: sắp xếp Tp Huế hiệu trưởng tiểu học từ chức

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