Hiệu trưởng vừa bị khai trừ Đảng ở Huế bị khởi tố, bắt tạm giam

Sáng 12-11, lãnh đạo UBND phường Hóa Châu (TP Huế) xác nhận với Tuổi Trẻ việc đơn vị đã nhận được thông báo của Công an TP Huế về việc khởi tố, bắt tạm giam ông Ngô Hoàng Quốc Dũng - Hiệu trưởng Trường tiểu học Quảng Thành - để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Theo lãnh đạo phường Hóa Châu, sau khi ông Dũng bị bắt, phường đã phân công ông Trần Bá Trai - Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Quảng Thành - phụ trách, điều hành hoạt động của trường.

Trước đó, ngày 11-11, Ban Thường vụ Thành ủy Huế quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông Dương Quang Nam (Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Quốc Toản, phường Phú Xuân) và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng (Hiệu trưởng Trường tiểu học Quảng Thành, phường Hóa Châu) do có những vi phạm nghiêm trọng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy Huế, hai ông đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các vi phạm còn liên quan đến những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác; gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trên cơ sở xem xét tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Huế quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với hai ông.