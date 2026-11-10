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Công an bắt khẩn cấp nhân viên y tế chém hiệu trưởng ở An Biên

tác giả
CHÍ CÔNG
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CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG
HOÀNG ĐÔ
HOÀNG ĐÔ

Công an tỉnh An Giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Phạm Hoàng Phương (37 tuổi, ở xã Vân Khánh, tỉnh An Giang) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Công an bắt khẩn cấp nhân viên y tế chém hiệu trưởng ở An Biên - Ảnh 1.

Công an tỉnh An Giang đọc lệnh bắt Phạm Hoàng Phương - nhân viên y tế Trường THPT An Biên (xã An Biên, tỉnh An Giang) - Ảnh: CACC

Chiều 10-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Phạm Hoàng Phương (37 tuổi, ở xã Vân Khánh, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Qua xác minh, Công an tỉnh An Giang cho biết khoảng 7h45 sáng 5-11, Phạm Hoàng Phương - nhân viên y tế học đường Trường THPT An Biên đến phòng làm việc của ông Quách Mạnh Hùng (58 tuổi, hiệu trưởng trường này) để trao đổi về việc giải quyết đơn xin chuyển công tác về Trường THPT An Minh. 

Trong quá trình trao đổi, Phương và hiệu trưởng Hùng có xảy ra tranh cãi. Sau đó Phương đã sử dụng dao (dài khoảng 40cm) tấn công, chém ông Hùng, gây thương tích ở vùng tay. 

Sự việc được thầy cô trong trường can ngăn. Hiệu trường Hùng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang để điều trị.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Công an bắt khẩn cấp nhân viên y tế chém hiệu trưởng ở An Biên - Ảnh 2.Phụ huynh xách dao vào trường dọa chém hiệu trưởng và giáo viên

TTO - Trong thời điểm Trường tiểu học Sơn Lâm (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) chuẩn bị bước vào giờ dạy học buổi chiều thì bất ngờ một phụ huynh xách dao vào trường dọa chém nhiều giáo viên.

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    Chủ đề: chuyển công tác bắt tạm giam Công an tỉnh An Giang Trường THPT An Biên chém hiệu trưởng

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