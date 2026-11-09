Tạm giữ nhân viên y tế chém hiệu trưởng ngay tại trường

Phương đã dùng dao chém hiệu trưởng Trường THPT An Biên vì chưa ký chuyển công tác - Ảnh: cắt lại từ clip

Ngày 9-11, thông tin từ Trường THPT An Biên (xã An Biên, tỉnh An Giang) cho biết ông Phạm Đức Hoài - Phó hiệu trưởng Trường THPT An Biên - đã ký báo cáo vụ việc liên quan đến Phạm Hoài Phương - nhân viên y tế trường - dùng dao chém hiệu trưởng Quách Mạnh Hùng vì mâu thuẫn.

Theo báo cáo, khoảng 7h25 ngày 5-11, Phương lên phòng hiệu trưởng Hùng để trao đổi việc xin chuyển công tác rồi trở lại phòng y tế.

Đến 7h40 cùng ngày, Phương đi ra nhà xe của trường, lấy con dao để sẵn trong cốp xe rồi đi thẳng lên phòng hiệu trưởng. Tại đây, Phương dùng dao chém vào máy tính của ông Hùng.

Ông Hùng thấy vậy bỏ chạy ra ngoài hành lang, cách lớp 11A1 khoảng 40m. Phương dùng dao tiếp tục chém trúng tay, gây thương tích cho hiệu trưởng.

Các giáo viên trong trường phát hiện, kịp thời can ngăn Phương và báo sự việc cho công an. Hiệu trưởng Hùng được đưa đến Bệnh viện An Biên cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang điều trị.

Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ việc ông Hùng chưa ký đơn xin chuyển công tác của Phương về Trường THPT An Minh.

Theo lời ông Hùng, chiều 4-11, ông đến Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang để xin hướng dẫn về thủ tục chuyển công tác và hợp đồng y tế. Tuy nhiên, do trời mưa nên ông trở về.

Ông dự định trong cuộc họp hội đồng sư phạm ngày 6-11 sẽ giới thiệu nhân sự mới, đồng thời thông báo việc hoàn tất ký hồ sơ chuyển công tác cho Phương.

Tuy nhiên, sáng 5-11, vụ việc đáng tiếc đã xảy ra.

Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ Phương để điều tra, làm rõ vụ việc.