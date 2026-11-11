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Một số hiệu trưởng trường tiểu học ở Huế xin làm giáo viên

tác giả
NHẬT LINH
NHẬT LINH
NHẬT LINH

Nhiều hiệu trưởng trường tiểu học tại TP Huế đã có đơn xin từ chức vì nguyện vọng cá nhân hoặc trong quá trình sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập.

Nhiều hiệu trưởng trường tiểu học ở Huế xin từ chức, về làm giáo viên - Ảnh 1.

Nhiều hiệu trưởng ở TP Huế, trong đó có hiệu trưởng Trường tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Thuận Hóa) có đơn xin từ chức, về làm giáo viên - Ảnh: NHẬT LINH

Sáng 11-11, ông Đồng Sĩ Toàn - Chủ tịch UBND phường Kim Long (TP Huế) - xác nhận đơn vị đã đồng ý cho bà Trần Thị G. - Hiệu trưởng Trường tiểu học Hương Hồ - thôi giữ chức vụ hiệu trưởng theo nguyện vọng cá nhân.

Trước đó bà G. có đơn xin thôi giữ chức vụ này gửi Đảng ủy, UBND phường. Căn cứ vào nguyện vọng của bà G., phường Kim Long đã có quyết định cho bà G. thôi giữ chức vụ hiệu trưởng và bố trí về làm giáo viên của trường.

Ngoài bà G., ở Huế còn các trường hợp hiệu trưởng trường tiểu học có đơn xin từ chức hiệu trưởng gồm Trường tiểu học Hương An (phường Hương An) và Trường tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Thuận Hóa).

Ngoài ra còn một trường hợp hiệu trưởng xin từ chức trong quá trình sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Hương An cho biết địa phương nhận được đơn xin từ chức theo nguyện vọng cá nhân của bà Phan Thị Thu S. - Hiệu trưởng Trường tiểu học Hương An.

Cùng với đó, trong quá trình sắp xếp lại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn, phường cũng nhận được đơn xin từ chức của ông Nguyễn Bá T. - Hiệu trưởng Trường tiểu học An Hòa. Trường này hiện đã được sắp xếp, hợp nhất.

Theo lãnh đạo Đảng ủy phường Hương An, trường hợp ông Nguyễn Bá T. xin từ chức diễn ra trong thời điểm sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập. Sau sắp xếp, địa phương không bố trí ông tiếp tục làm lãnh đạo, quản lý.

Riêng đơn xin từ chức của hiệu trưởng Trường tiểu học Hương An đã được chấp thuận. Hiện cô Phan Thị Thu S. đã làm giáo viên, còn địa phương bố trí người tạm thời phụ trách công việc hiệu trưởng.

Trong khi đó tại phường Thuận Hóa, ông Lê Thanh Sơn - Hiệu trưởng Trường tiểu học Lý Thường Kiệt, cũng có đơn xin từ chức theo nguyện vọng cá nhân.

Trước đó lãnh đạo Đảng ủy phường Thuận Hóa cũng có thông báo về việc cho viên chức quản lý từ chức.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy phường thống nhất cho ông Lê Thanh Sơn từ chức theo nguyện vọng. Trong đơn xin từ chức, ông Sơn nói rằng vì áp lực công việc và tự nhận thấy bản thân không đủ điều kiện để tiếp tục giữ chức vụ hiệu trưởng.

Nhiều hiệu trưởng trường tiểu học ở Huế xin từ chức, về làm giáo viên - Ảnh 1.Hiệu trưởng trường tiểu học ở Huế xin từ chức vì áp lực

Hiệu trưởng Trường tiểu học Lý Thường Kiệt (TP Huế) xin từ chức Bí thư Đảng ủy kiêm hiệu trưởng vì tự nhận gặp nhiều áp lực, không đủ điều kiện tiếp tục đảm nhiệm các chức vụ.

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    Chủ đề: Tp Huế hiệu trưởng Giáo viên từ chức chức vụ

    Dòng sự kiện: Sắp xếp trường học

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