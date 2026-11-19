Bữa ăn bán trú biến thành tiệc buffet ở Trường tiểu học Lê Đình Chinh, phường Minh Phụng, TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG

Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường tiểu học Lê Đình Chinh, phường Minh Phụng, TP.HCM tổ chức cho học sinh ăn bán trú theo hình thức bữa tiệc buffet.

Chuông báo kết thúc buổi học sáng vừa vang lên, cô Nguyễn Trần Thúy Uyển, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/3, vui vẻ thông báo: "Nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, hôm nay trường tổ chức cho các em ăn bán trú liên hoan theo kiểu buffet nha!".

Cả lớp ồ lên đầy phấn khích, các em reo lên "Yeah! Yeah!" liên tục trong sự háo hức.

Nhóm học sinh lớp 5 rủ nhau cụng... nước sâm sau khi ăn bán trú kiểu buffet - Ảnh: NHƯ HÙNG

Dưới sân trường, những dãy bàn được sắp xếp ngay ngắn, bày các món ăn khoái khẩu của học sinh như cá viên cốm non, khoai tây chiên, xúc xích lắc phô mai, súp hải sản, tôm viên, tàu hũ cá phô mai, chả lụa ăn kèm bánh mì, mì Ý thịt bằm, hotdog xúc xích phô mai... Tráng miệng có dưa hấu và nước sâm mát lạnh.

Sau khi rửa tay, mỗi em được phát một bộ chén, muỗng, nĩa và ly nhựa. Các bạn nhỏ cười tươi, háo hức ùa ra sân trường, nơi bữa tiệc buffet đã sẵn sàng.

Tưởng rằng trước hàng loạt món khoái khẩu, học sinh sẽ nhanh chóng chọn món và lấy thức ăn. Thế nhưng, theo chân nhóm nam sinh lớp 4/3, chúng tôi thấy các em cẩn thận đi một vòng xem hết các món rồi mới quyết định lấy phần ăn cho mình.

"Trường em đã tổ chức ăn bán trú bằng tiệc buffet nhiều lần rồi. Chúng em được dạy rằng tiệc buffet thường có rất nhiều món nên phải đi xem trước có những món gì để chọn món mình thích nhất. Khi lấy thức ăn cũng chỉ lấy vừa đủ ăn, để còn có thể thưởng thức những món khác nữa", Quý Bách, học sinh lớp 4/3, chia sẻ.

Trong khi đó, nhóm học sinh lớp 1/2 vừa ăn vừa hớn hở "tám" chuyện: "Phải chi ngày nào cũng là ngày 20-11 nhỉ!" - Nguyên Thành, học sinh lớp 1/2 ước. Cậu học sinh chia sẻ: "Em rất thích được ăn buffet như thế này vì tiệc có rất nhiều món ngon mà em thích, muốn ăn bao nhiêu cũng được. Đã vậy, lại còn được ăn ngoài sân trường rộng rãi hơn trong nhà ăn nữa".

Học sinh vui vẻ thưởng thức bữa trưa đặc biệt - Ảnh: NHƯ HÙNG

Theo thầy Văn Nhật Phương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Đình Chinh, từ năm 2020 đến nay, nhà trường tổ chức cho học sinh ăn bán trú theo hình thức tiệc buffet vào những dịp lễ như ngày đầu tiên của năm học mới, kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tiệc tất niên, ngày tổng kết năm học…

Bữa ăn bán trú đặc biệt dành cho học sinh nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam ở Trường tiểu học Lê Đình Chinh - Ảnh: NHƯ HÙNG

Thầy Văn Nhật Phương cho biết việc tổ chức tiệc buffet không chỉ tạo niềm vui, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho học sinh mà còn giúp các em rèn luyện kỹ năng sống.

Thông qua việc tự chọn món, tự lấy thức ăn, học sinh học cách tự lập, lấy khẩu phần vừa đủ để tránh lãng phí. Các em còn được rèn thói quen xếp hàng chờ đến lượt, nhường nhịn, chia sẻ với bạn bè, giữ gìn vệ sinh chung và tự giác trong ăn uống.

"Những bài học về sự tự lập, ý thức tiết kiệm, cách ứng xử văn minh đôi khi không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng trên lớp. Các em hoàn toàn có thể học được từ chính những hoạt động gần gũi, đời thường như thế này", vị hiệu trưởng chia sẻ.