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Phụ huynh đến trường kiểm tra suất ăn bán trú, bảo vệ không cho vào

tác giả
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG

Phụ huynh ở Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) phản ánh khi đến trường kiểm tra suất ăn bán trú thì bảo vệ không cho vào. UBND phường Nha Trang ngay sau đó đã chấn chỉnh.

Phụ huynh đến kiểm tra suất ăn bán trú, bảo vệ không cho vào - Ảnh 1.

Suất ăn bán trú tại một trường tiểu học trên địa bàn phường Nha Trang - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 10-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Nha Trang cho biết đơn vị liên quan đã có phản hồi về các phản ánh của phụ huynh tại Trường tiểu học Nha Trang - phân hiệu Phước Tân liên quan đến suất ăn bán trú.

Phụ huynh đến kiểm tra suất ăn bán trú, bảo vệ không cho vào

Phụ huynh cho rằng các lớp được hoàn trả lại toàn bộ tiền quỹ cho phụ huynh, tuy nhiên một số lớp chi tiết rõ ràng, trả lại cho mỗi phụ huynh 350.000 - 400.000 đồng, không giữ lại quỹ lớp, tuy nhiên có lớp chỉ trả 120.000 đồng và giữ lại một số tiền để tiếp tục các nội dung hoạt động khác.

Cũng theo phản ánh, việc ăn uống của học sinh là điều họ quan tâm nhất, nhưng phụ huynh không được vào kiểm tra, xem các cháu ăn uống ra sao, đến cổng nhưng bảo vệ không cho vào và cho rằng đây là ý kiến của hiệu trưởng.

Đồng thời, phụ huynh cũng phản ánh việc chia phần ăn không đồng đều nên một số cháu nói bạn khác ăn đến 2, 3 miếng thịt, còn mình không có miếng nào.

Ngoài ra, phụ huynh cũng thắc mắc việc giáo viên in chữ mẫu dán vào vở tập viết lớp 1 chưa hợp lý.

Họ đề nghị được giải thích các vấn đề trên một cách minh bạch, khách quan.

Chấn chỉnh, tạo điều kiện cho phụ huynh giám sát

Phụ huynh đến kiểm tra suất ăn bán trú, bảo vệ không cho vào - Ảnh 2.

Lãnh đạo UBND phường Nha Trang kiểm tra đột xuất các bếp ăn bán trú ở trường học - Ảnh: UBND phường Nha Trang

Trả lời các phản ánh trên, hiệu trưởng Trường tiểu học Nha Trang cho biết việc hoàn trả quỹ lớp do nhà trường chủ động chỉ đạo thực hiện theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư 81, hiện các lớp đã trả và có biên bản bàn giao quỹ hội phụ huynh học sinh đầy đủ.

Về việc in chữ mẫu dán vào vở tập viết lớp 1, qua kiểm tra có 3 lớp giáo viên in tờ chữ mẫu dán vào vở rèn thêm, việc này xuất phát từ đề xuất của phụ huynh tại cuộc họp đầu năm học, mong muốn giáo viên cho bài để hình thành thói quen tự học ở nhà, tuy nhiên để phù hợp với ý kiến phản ánh của phụ huynh, nhà trường đã yêu cầu các giáo viên dừng việc này.

Về bữa ăn bán trú, việc chia thức ăn cho học sinh bán trú được thực hiện theo đúng định lượng, nhà trường đã công khai thực đơn, khay ăn trên trang web và nhóm Zalo.

Nhà trường hoan nghênh phụ huynh đến tham quan việc tổ chức bữa ăn bán trú của học sinh, trường sẽ tiếp tục chỉ đạo bảo mẫu chia ăn công bằng, đúng định lượng, nhắc nhở nhân viên bảo vệ, nhân viên phục vụ bán trú thực hiện đúng chủ trương đón tiếp phụ huynh đến tham quan.

Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Nha Trang cho biết sắp tới phường sẽ tổ chức họp toàn bộ các hiệu trưởng, hiệu phó trên địa bàn để quán triệt các nội dung nêu trên.

Về việc phụ huynh không được vào kiểm tra các suất ăn bán trú, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Nha Trang cho biết đã yêu cầu chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trên tinh thần công khai, minh bạch suất ăn bán trú, tạo mọi điều kiện để phụ huynh kiểm tra.

Phụ huynh đến kiểm tra suất ăn bán trú, bảo vệ không cho vào - Ảnh 3.Nha Trang: Phụ huynh phản ánh suất ăn học đường, phường sẽ xử lý ngay bất kể ngày đêm

Lãnh đạo UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết các phản ánh về an toàn thực phẩm trong trường học ở phường này sẽ được xử lý nhanh nhất có thể, bất kể ngày đêm.

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NGUYỄN HOÀNG
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    Chủ đề: Nha Trang suất ăn bán trú học sinh sáp nhập trường phụ huynh

    Dòng sự kiện: Bữa ăn bán trú

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