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Từ 15-11, cấm ban đại diện phụ huynh thu, giữ quỹ lớp, quỹ trường

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THẢO THƯƠNG
THẢO THƯƠNG
THẢO THƯƠNG

Từ ngày 15-11, Thông tư 81 quy định về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh chính thức có hiệu lực, thay thế hoàn toàn Thông tư 55 cũ, trong đó cấm ban đại diện phụ huynh thu quỹ lớp, quỹ trường.

Từ 15-11, cấm ban đại diện phụ huynh thu, giữ quỹ lớp, quỹ trường - Ảnh 2.

Thông tư 81 siết chặt hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, cấm thu và quản lý tiền quỹ - Ảnh minh họa có dùng AI

Điểm cốt lõi khiến hàng triệu phụ huynh và dư luận đặc biệt quan tâm chính là: Ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép thu, tiếp nhận và quản lý tiền hỗ trợ, quỹ lớp, quỹ trường... dưới mọi hình thức.

Xóa "quỹ lớp", "quỹ trường"

Trong thời gian dài, việc lập quỹ lớp, quỹ trường dưới danh nghĩa "tự nguyện" gây nhiều bức xúc, tranh cãi, thậm chí dẫn đến lạm thu. Vì vậy, Điều 10 của Điều lệ ban hành kèm Thông tư 81 quy định ban đại diện cha mẹ học sinh không được "thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ hoạt động" dưới bất kỳ hình thức nào.

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Theo đó, ban đại diện không được lập quỹ lớp, quỹ trường để thu tiền chung hoặc ấn định mức đóng góp bình quân từ phụ huynh.

Thông tư cũng nêu rõ ban đại diện cha mẹ học sinh không thuộc cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục, không có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Vì vậy, ban đại diện không được đứng ra làm trung gian vận động, thu hoặc chi tiền cho các hoạt động cơ sở vật chất của nhà trường.

Không bắt buộc họp phụ huynh 3 lần mỗi năm

Một thay đổi đáng chú ý khác của Thông tư 81 là bỏ quy định bắt buộc tổ chức họp phụ huynh toàn thể 3 lần mỗi năm theo các mốc cố định.

Theo quy định mới, hội nghị cha mẹ học sinh tập trung vào đầu năm học để thống nhất nội dung phối hợp và bầu ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp. Những cuộc họp tiếp theo được tổ chức khi cần thiết, có thể theo hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp.

Việc điều chỉnh này hướng đến giảm các cuộc họp mang tính hình thức, tạo điều kiện để ban đại diện tập trung phối hợp với nhà trường trong giáo dục học sinh, giám sát môi trường học đường an toàn và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bốn việc ban đại diện phụ huynh không được làm từ 15-11

Theo Điều lệ mới ban hành kèm Thông tư 81, từ ngày 15-11, ban đại diện cha mẹ học sinh không được thực hiện các việc sau:

- Không thu, giữ tiền: Không thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ hoạt động của ban đại diện dưới bất kỳ hình thức nào.

- Không ép buộc đóng góp: Không đặt ra khoản đóng góp bắt buộc, không ấn định mức hỗ trợ bình quân hoặc mức tối thiểu đối với phụ huynh.

- Không can thiệp chuyên môn: Không can thiệp vào nội dung, chương trình, kế hoạch dạy học và các hoạt động chuyên môn của nhà trường.

- Không đánh giá nhân sự: Không tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý của cơ sở giáo dục.

Mọi khoản đóng góp tự nguyện (nếu có) phải được thực hiện minh bạch, chuyển thẳng cho nhà trường quản lý theo pháp luật về tài trợ giáo dục, tuyệt đối không đi qua tài khoản hay quỹ của ban đại diện.

Từ 15-11, ban đại diện phụ huynh bị cấm thu, giữ quỹ lớp, quỹ trường - Ảnh 3.Vì sao phụ huynh trường tư ở TP.HCM không 'than' tiền quỹ lớp?

Không phải vì phụ huynh giàu, mà bởi học phí đã bao gồm nhiều chi phí vận hành, giúp trường tư không phải dựa vào quỹ lớp.

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    Chủ đề: thông tư 81 quỹ trường Thông tư 55 quỹ lớp phụ huynh

    Dòng sự kiện: Quỹ phụ huynh học sinh

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