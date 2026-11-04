Vì sao phụ huynh trường tư ở TP.HCM không 'than' tiền quỹ lớp?





Học sinh một trường tư ở TP.HCM - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Trên các diễn đàn mạng xã hội của phụ huynh học sinh tại TP.HCM, nhiều người đặt câu hỏi vì sao ở khối trường tư thục và quốc tế, phụ huynh không than vãn hay tranh cãi về quỹ lớp?

Không vận động đóng góp chung, lễ, Tết ai lo phần người nấy

Ngày 4-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, một phụ huynh có con theo học tại một trường quốc tế từ bậc mầm non đến lớp 12 xác nhận bản thân chưa bao giờ phải đóng "một đồng quỹ lớp".

Chị cho biết lớp học của con không có Ban đại diện cha mẹ học sinh, cũng không có hội nhóm Zalo chung của phụ huynh.

"Ngày lễ, Tết, phụ huynh cũng không được phép tặng quà đắt tiền cho giáo viên. Nhà trường quy định thầy cô tuyệt đối không nhận quà, học sinh chỉ tặng hoa hoặc thiệp chúc mừng. Dịp lễ nào trường cũng mời phụ huynh đến chung vui cùng các con chứ không cần đóng góp bất cứ khoản nào. Mọi thứ đã được nhà trường lo rất chu đáo", phụ huynh này chia sẻ.

Tương tự, một phụ huynh khác có 7 năm cho con theo học hệ thống trường quốc tế lớn ở TP.HCM cũng cho biết chưa từng phải đóng khoản quỹ nào, mỗi năm chỉ họp lớp đúng một lần.

"Vào các dịp lễ, Tết, phụ huynh mạnh ai nấy lo, không có chuyện đóng góp chung để tránh xảy ra cãi cọ, bức xúc", người này nói thêm.

Với anh Lê Thanh Quang, phụ huynh ở quận 7 cũ, sự khác biệt thể hiện ngay từ khi làm hồ sơ nhập học. Nhà trường gửi bảng thu chi tiết, gồm học phí, phí phát triển trường, tiền giữ chỗ, học liệu và hoạt động ngoại khóa.

"Tôi đóng trọn gói một lần vào đầu năm. Lớp học có Ban đại diện để làm kênh thông tin liên lạc hai chiều, nhưng tuyệt đối không có chuyện phụ huynh phải gom tiền để mua bảng, máy lạnh hay sơn lại tường. Bản chất của việc học trường quốc tế là mua dịch vụ giáo dục cao cấp. Nhà trường phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hạ tầng vì mối quan hệ giữa trường tư và phụ huynh rất sòng phẳng", anh Quang phân tích.

Nhiều phụ huynh khối ngoài công lập cũng cho rằng việc họ ít than phiền về tiền quỹ không hẳn vì có điều kiện kinh tế tốt hơn, mà bởi các khoản chi được thông báo từ đầu, trách nhiệm của nhà trường và phụ huynh được phân định rõ ràng. Phụ huynh đóng học phí, còn nhà trường lo các hoạt động vận hành và giáo dục.

Học phí trọn gói, phụ huynh không phải lo tiền quỹ

Vì sao phụ huynh trường tư không bao giờ phải 'than' tiền quỹ lớp được rất nhiều phụ huynh trên các diễn đàn mạng xã hội quan tâm - Ảnh chụp màn hình: THẢO THƯƠNG

Theo ghi nhận, Ban đại diện cha mẹ học sinh tại các trường tư thục và quốc tế vẫn tồn tại nhưng hoạt động theo nguyên tắc hoàn toàn độc lập, không dùng tiền của phụ huynh để tài trợ cho bất kỳ hoạt động giáo dục nào của nhà trường.

Hiệu trưởng một trường tư thục liên cấp (phường Tân Phú) cho biết: "Trường tư tự chủ về tài chính. Học phí đóng vào đã bao gồm chi phí khấu hao tài sản và tái đầu tư. Giáo viên chủ nhiệm không được phép yêu cầu phụ huynh đóng góp để mua sắm cơ sở vật chất. Sự minh bạch này giúp bảo vệ uy tín của nhà trường. Tất cả các hoạt động giáo dục đều hướng tới học sinh và do nhà trường lo tuyệt đối".

Cô Nguyễn Thị Thanh Ngọc, giáo viên chủ nhiệm lớp 11 tại một trường tư thục ở TP.HCM, chia sẻ thêm group Zalo của lớp chỉ dùng để giáo viên thông báo tình hình học tập, kiểm tra của các em.

"Mọi chi phí đã gói gọn trong hai chữ 'trọn gói'. Trách nhiệm phân định rõ ràng giúp cởi bỏ áp lực tâm lý cho cả phụ huynh lẫn giáo viên chủ nhiệm", cô Ngọc nói.

7 khoản không được phép thu Theo Thông tư 55 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả các trường học tại Việt Nam (bao gồm cả công lập và tư thục) đều phải tuân thủ Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Trong đó, có 7 khoản quỹ Ban đại diện tuyệt đối không được phép thu, bao gồm: - Bảo vệ cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh nhà trường. - Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh. - Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường học. - Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường. - Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. - Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường. - Chi phí quản lý của nhà trường. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, dù có quy định chung nhưng thực tế áp dụng lại có sự khác biệt giữa hai loại hình trường. Tại trường công lập, ngân sách nhà nước còn hạn chế, mức thu các dịch vụ giáo dục cũng bị khống chế theo quy định. Vì vậy, nhiều trường phải trông vào các khoản đóng góp tự nguyện của Ban đại diện cha mẹ học sinh để bù đắp chi phí. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến những bức xúc về quỹ lớp, quỹ trường thời gian qua. Trong khi đó, tại các trường ngoài công lập và quốc tế, 7 khoản thu bị cấm đã được tính vào học phí và phí phát triển trường, thông qua các thỏa thuận dịch vụ giáo dục từ trước. Khi nhà trường chủ động bảo đảm các khoản chi này, phụ huynh không phải đóng góp thêm.