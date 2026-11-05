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Thịt lợn cung cấp cho trường mầm non hai ngày liền có dấu hiệu bất thường, phụ huynh dừng cho con ăn bán trú

tác giả
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO

Gần trưa 5-11, nhiều phụ huynh Trường mầm non Phương Liệt đã đến trường đón con về nhà sau khi phát hiện nguồn thịt lợn vào bếp ăn trường không đảm bảo an toàn 2 ngày liên tiếp.

Thịt lợn cung cấp cho trường mầm non hai ngày liền có dấu hiệu bất thường, phụ huynh dừng cho con ăn bán trú - Ảnh 1.

Một phụ huynh đón con về nhà trưa 5-11. Theo phụ huynh này, chị dừng cho con ăn bán trú vì không yên tâm chất lượng thực phẩm - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Ghi nhận của Tuổi Trẻ lúc 10h ngày 5-11, hàng chục phụ huynh tập trung bên ngoài cổng Trường mầm non Phương Liệt (phường Phương Liệt, Hà Nội). Một số người chờ nhà trường cung cấp thông tin, số khác đợi hết buổi học sáng để đón con về nhà, tạm dừng ăn bán trú.

Theo các phụ huynh, đây là ngày thứ hai liên tiếp họ phát hiện thịt lợn giao vào bếp ăn nhà trường có dấu hiệu nhũn, bở, khiến nhiều người lo ngại về chất lượng thực phẩm và không còn yên tâm cho con ăn tại trường. 

Trước đó tối 4-11, mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh thịt lợn cung cấp cho bếp ăn bán trú Trường mầm non Phương Liệt (phường Phương Liệt, Hà Nội) có dấu hiệu bất thường.

Theo phản ánh của phụ huynh, phần thịt nạc khi dùng tay kiểm tra có biểu hiện mềm nhũn, bở nát, không có độ đàn hồi như thịt lợn tươi thông thường.

Thịt lợn cung cấp cho trường mầm non hai ngày liền có dấu hiệu bất thường, phụ huynh dừng cho con ăn bán trú - Ảnh 2.

Nhiều phụ huynh tập trung trước cổng trường sáng 5-11 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một phụ huynh có con đang học lớp 4 tuổi tại trường cho biết ngày hôm qua 4-11, phụ huynh phát hiện nguồn thịt lợn nhập vào bếp ăn bán trú của trường có dấu hiệu chưa đảm bảo nên không an tâm. Đến hôm nay, phụ huynh tiếp tục kiểm tra việc giao thực phẩm, lại phát hiện có thịt lợn bị nhũn và mủn, mềm như giò sống.

"Vì không yên tâm, hôm nay tôi đã phải nghỉ làm để đón con về nhà ăn trưa. Hôm qua tôi cũng đã đón con về nhà lúc gần 11 giờ vì nhận được thông báo thực phẩm có dấu hiệu không an toàn trên nhóm lớp", phụ huynh nói.

Một phụ huynh khác cho biết do công việc, hai vợ chồng không thể sắp xếp đón con về nhà ăn trưa được nên vẫn cho con ăn bán trú tại trường dù lo lắng không yên.

Theo ghi nhận, từ 10h đến 11h, có khoảng chục học sinh được người thân đón về nhà, tạm dừng ăn bán trú tại trường.

Trong sáng 5-11, đại diện phụ huynh của trường cũng đã có buổi làm việc với nhà trường, đơn vị cung cấp thực phẩm và UBND phường Phương Liệt để làm rõ các thông tin phản ánh.

Thịt lợn cung cấp cho trường mầm non hai ngày liền có dấu hiệu bất thường, phụ huynh dừng cho con ăn bán trú - Ảnh 3.

Hình ảnh miếng thịt lợn được phụ huynh nhận định chưa đảm bảo an toàn được chia sẻ trên mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Phường nói gì về lô thực phẩm có dấu hiệu bất thường?

Trưa 5-11, UBND phường Phương Liệt cho biết nhằm phản hồi kịp thời các thông tin liên quan đến lô thực phẩm có dấu hiệu bất thường tại Trường mầm non Phương Liệt vào sáng 4-11, UBND phường Phương Liệt đã chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành trực tiếp xác minh, xử lý nghiêm túc và công khai thông tin tới phụ huynh học sinh, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối sức khỏe cho các cháu học sinh.

Theo UBND phường, vào khoảng 7h30 sáng 4-11, trong quá trình giao nhận thực phẩm (thịt lợn) tại Trường mầm non Phương Liệt, tổ tự giám sát an toàn thực phẩm của nhà trường đã chủ động phát hiện thịt lợn có biểu hiện bất thường qua quan sát trực quan.

Ngay khi phát hiện sự việc, tổ tự giám sát đã báo cáo hiệu trưởng, lập biên bản tại chỗ, tạm dừng tiếp nhận lô hàng và yêu cầu đơn vị cung cấp thay thế ngay thực phẩm đảm chất lượng theo đúng quy định. Toàn bộ số thịt lợn nghi ngờ đã được niêm phong, lưu giữ nguyên trạng để phục vụ kiểm tra.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Phương Liệt đã chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trực tiếp xuống trường làm việc với sự tham gia của Ban Giám hiệu nhà trường, đại diện Công ty Ngôi Sao Xanh và đại diện cha mẹ học sinh để xác minh, thống nhất phương án xử lý.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra ghi nhận nhà trường đã thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn đầy đủ, đồng thời xuất trình đầy đủ hồ sơ pháp lý, hợp đồng và chứng từ chứng minh nguồn gốc thực phẩm theo quy định.

Kết quả test nhanh chỉ tiêu sulfite trên 2 mẫu thịt lợn (do Trạm Y tế/thành viên Đoàn kiểm tra phường) đều cho kết quả âm tính.

Để bảo đảm tính khách quan, khoa học và minh bạch, Đoàn kiểm tra đã niêm phong 150 gram mẫu thịt lợn gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm chuyên sâu dưới sự chứng kiến của các bên liên quan.

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành kiểm tra, xác minh để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thịt lợn cung cấp cho trường mầm non hai ngày liền có dấu hiệu bất thường, phụ huynh dừng cho con ăn bán trú - Ảnh 4.Đề xuất quy định phụ huynh giám sát bữa ăn bán trú không gây cản trở

Dự thảo thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cao vai trò giám sát của phụ huynh, đồng thời yêu cầu việc phản ánh, kiến nghị không cản trở tổ chức bữa ăn bán trú và hoạt động giáo dục.

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NGUYÊN BẢO
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    Chủ đề: thịt lợn suất ăn bán trú ăn bán trú an toàn thực phẩm

    Dòng sự kiện: Bữa ăn bán trú

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