Công việc đòi hỏi phải liên tục xử lý các tình huống phát sinh và chưa chắc phù hợp với những người trẻ chỉ muốn đi du lịch miễn phí - Ảnh: AI

Theo báo South China Morning Post, từ mùa thu năm nay, nhiều bài đăng tìm việc của giới trẻ xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc. Họ tự giới thiệu là "bạn đồng hành chuyến bay quốc tế" tìm kiếm khách hàng.

Dịch vụ đa dạng với mức phí lên tới hàng nghìn USD

Một phụ nữ sử dụng tài khoản "Spicy K" cho biết cô dự định tận dụng khả năng tiếng Anh lưu loát và kinh nghiệm du lịch một mình để làm dịch vụ.

Các công việc cô nhận gồm hỗ trợ hành khách lớn tuổi làm thủ tục tại sân bay, vận chuyển thú cưng và mang hàng hóa. Người phụ nữ này cho biết tại một số quốc gia thiếu an toàn, cô sẽ không rời khỏi sân bay.

Tài khoản "Wall Street Engine", có hơn 15.000 người theo dõi, quảng bá dịch vụ đồng hành theo phong cách "quản gia" dành cho người Trung Quốc đến Anh.

Dịch vụ có giá 150 bảng Anh (khoảng 5 triệu đồng) mỗi giờ, cộng thêm phí dịch vụ 450 bảng Anh (khoảng 15 triệu đồng).

Nhân viên được yêu cầu là nam giới từ 35 tuổi trở lên, từng sống tại Anh ít nhất ba năm và phải mặc vest theo phong cách Anh trong suốt chuyến đi.

Tháng 10, báo Yangtse Evening Post giới thiệu một người họ Liu đã làm công việc này trong 5 năm. Ngoài đưa người đi máy bay, Liu còn nhận vận chuyển đồ vật. Một trường hợp đáng nhớ là Liu nhận yêu cầu vận chuyển con búp bê của một bé gái bị gia đình bỏ quên khi chuyển sang Mỹ.

Nhóm của Liu cũng có những người chuyên vận chuyển thú cưng. Có lần, họ từng hộ tống một con chó trị giá 200.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 30.000 USD (khoảng 775 triệu đồng). Một người họ Wang ở Hàng Châu thì chuyên xách tay đồ cần giao khẩn cấp như hợp đồng và mẫu hàng triển lãm.

Công việc miễn phí cho giới trẻ nhưng không hề đơn giản

Dù nghe có vẻ hấp dẫn vì cho phép người làm dịch vụ được đi nước ngoài, nhưng người trong ngành cho rằng đây không phải công việc dễ dàng, đòi hỏi nhiều loại thị thực, khả năng dịch thuật và kiến thức sâu rộng về quy trình tại các sân bay trên thế giới.

Liu cũng cảnh báo về những rủi ro pháp lý. Người nhận vận chuyển hàng hóa phải kiểm tra kỹ đồ vật để tránh mang theo những mặt hàng bị cấm.

Công việc đồng thời gây áp lực thể chất do tình trạng lệch múi giờ và thời gian dài phải ngồi trên máy bay. Riêng năm ngoái, Liu đã có hơn 1.000 giờ bay.

Một người dùng mạng xã hội cảnh báo công việc này đòi hỏi phải liên tục xử lý các tình huống phát sinh và "không phù hợp với những người trẻ chỉ muốn đi du lịch miễn phí".

Một bình luận khác cho rằng ngay cả những người có nhiều thời gian rảnh cũng không dễ xin thị thực.