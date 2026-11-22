Người tham dự trải nghiệm nhiều hoạt động thủ công như làm hoa giấy Việt, làm bánh dân gian, nặn đất sét và vẽ lọng truyền thống tại không gian "Sáng tạo cùng Di sản Văn hóa" trong khuôn viên Đình thần An Khánh - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Tại buổi lễ, Hội Di sản Văn hóa TP.HCM và Liên minh Sáng tạo Nội dung số Việt Nam (trực thuộc Hội Truyền thông số Việt Nam) công bố hợp tác triển khai dự án Young Heritage Filmmakers 2027.

Đưa di sản bước ra đại chúng qua điện ảnh



Dự án chọn điện ảnh làm cầu nối đưa các chất liệu văn hóa bản địa đến gần hơn với công chúng. Theo lộ trình, sau buổi khởi động, ban tổ chức sẽ mở trại sáng tác nhằm tìm kiếm các đề cương giàu sáng tạo từ những nhà làm phim độc lập và freelancer trẻ.

Các nhóm làm phim được chọn sẽ tham gia workshop đào tạo về quản trị dự án nhưng vẫn được tôn trọng tối đa không gian sáng tạo, trước khi tác phẩm hoàn thiện được công chiếu tại các khu du lịch và không gian công cộng.

Đại diện Hội Di sản Văn hóa TP.HCM (bên trái) và Liên minh Sáng tạo Nội dung số Việt Nam (Hội Truyền thông số Việt Nam) công bố hợp tác triển khai dự án Young Heritage Filmmakers 2027 nhằm đưa chất liệu di sản đến gần công chúng qua điện ảnh - Ảnh: QUỲNH TRÂM

"Kỳ vọng lan tỏa của chúng tôi phải mang tính thực chất: người trẻ trực tiếp tham gia vào công tác bảo vệ và xây dựng câu chuyện về di sản, chứ không chỉ dừng lại ở việc nhấn nút like hay share trên mạng xã hội.

Di sản luôn có hai cộng đồng song hành là cộng đồng đã gây dựng nên chất liệu và cộng đồng kế thừa. Chúng tôi nỗ lực tạo ra thế hệ tiếp nối đó", ông Phạm Thanh Hải – Trưởng ban Chuyên môn Liên minh Sáng tạo Nội dung số, trực thuộc Hội Truyền thông số Việt Nam nhấn mạnh.

Giữ "hồn cốt" để nuôi dưỡng dòng chảy văn hóa

Trao quyền cho người trẻ cũng là định hướng xuyên suốt được Hội Di sản Văn hóa TP.HCM hiện thực hóa bằng việc thành lập Chi hội Kết nối Di sản số và xây dựng đội ngũ truyền thông trẻ làm lực lượng tham mưu nòng cốt.

Bà Lê Tú Cẩm - Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa TP.HCM - nhìn nhận nhiều người làm di sản lớn tuổi không phải là thế mạnh trong lĩnh vực công nghệ số, nên chính các bạn trẻ nhiệt huyết trong Hội là người đề xuất, tham mưu để biến hoạt động số hóa thành những việc làm cụ thể.

Theo bà Tú Cẩm, nhận thức về bảo tồn hiện nay đã chuyển dịch mạnh mẽ: gìn giữ không phải để cất đi, mà giữ để quảng bá, trao truyền và kết nối.

Bà Lê Tú Cẩm - Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa TP.HCM chia sẻ quan điểm giữ gìn "hồn cốt" di sản kết hợp phát huy sức sáng tạo của người trẻ trong hoạt động số hóa - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Trước băn khoăn về ranh giới giữa giữ gìn nguyên bản và sáng tạo dễ làm biến dạng truyền thống, bà Lê Tú Cẩm đúc kết: "Bảo tồn ở đây là bảo tồn cho được cái hồn cốt. Cái gì cũng có hồn cốt của nó, mất đi thì không còn là nó nữa.

Chúng ta giữ lấy hồn cốt đó chứ không phải giữ khư khư tất cả những gì đã định hình từ cũ. Chỉ khi trên nền hồn cốt ấy phát triển tiếp những cái mới, chúng ta mới tạo nên được một dòng chảy văn hóa sống động".

Chạm vào lịch sử qua trò chơi, trải nghiệm

Tinh thần ấy hiện hữu rõ nét tại không gian trải nghiệm "Sáng tạo cùng Di sản Văn hóa" diễn ra xuyên suốt hai ngày 22 và 23-11 tại khuôn viên Đình thần An Khánh.

Bên cạnh các workshop làm hoa giấy Việt, làm bánh dân gian, vẽ lọng truyền thống hay diễn xướng Nam Bộ, khu vực trưng bày các dự án sáng tạo của sinh viên và trò chơi văn hóa thu hút nhiều bạn trẻ trải nghiệm.

Tại gian hàng "Play to Learn Culture", trò board game văn hóa do Trúc Việt phát triển, người chơi được thử sức qua nhiều cấp độ từ dễ đến khó với các bộ thẻ như Những mùa tiệc ngọt (khám phá ẩm thực ngọt truyền thống) hay Danh nhân Việt Nam (tìm hiểu nhân vật lịch sử).

Đại diện gian hàng chia sẻ, thay vì chỉ đọc những dòng chữ khô khan khiến người trẻ khó nhớ mặt, nhớ tên tiền nhân, trò chơi đưa ra các dữ kiện gợi ý để người chơi chủ động tra cứu thêm trên mạng, qua đó tăng khả năng nhận diện chân dung lịch sử và văn hóa vùng miền - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Bạn Vũ Anh Thư (19 tuổi, sinh viên năm 2 Trường Đại học Mở TP.HCM) bày tỏ sự thích thú khi chỉ trong một buổi sáng đã biết thêm nhiều món ăn đặc trưng các vùng miền cùng câu chuyện về các danh nhân qua từng thời kỳ.

"Cách tiếp cận qua board game giúp tụi mình hiểu lịch sử đất nước một cách tự nhiên, không hề gò bó. Mình mong sắp tới sẽ có thêm những bộ trò chơi về địa danh các tỉnh thành hoặc quy trình chế biến món ăn cổ truyền để người trẻ hiểu sâu hơn về cội nguồn", Anh Thư chia sẻ.

Đông đảo sinh viên, bạn trẻ tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ XXI tại khuôn viên Di tích Đình thần An Khánh (TP.HCM) sáng 22-11 - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Di sản hoàn toàn không hề xa lạ với Gen Z Nguyễn Thị Thùy Trang và Trần Ngọc Minh Thư (đến từ Chi hội Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định) cho rằng: "Chính những không gian trải nghiệm gần gũi, mới mẻ như thế này đã chứng minh di sản hoàn toàn không hề xa lạ với Gen Z. Khi được tự tay chạm, chơi và sáng tạo cùng di sản, niềm tự hào văn hóa dân tộc trong mỗi người trẻ cũng từ đó lớn lên một cách tự nhiên và bền bỉ"