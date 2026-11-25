Bạn trẻ đi bộ lên đỉnh Bàn Cờ ngày 24-11 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Không cần một chuyến đi xa hay lịch trình tốn kém, hành trình chinh phục đỉnh Bàn Cờ đang trở thành cuộc hẹn cuối tuần đầy sức hút.

Thức dậy từ rạng sáng để tìm niềm vui trên núi

Thức dậy từ 3h sáng, Minh Thùy, sinh viên Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, chạy xe máy hơn 20km đến chân núi Sơn Trà để hội quân cùng nhóm bạn. Hành trang cho buổi trekking lên đỉnh Bàn Cờ khá gọn nhẹ, trang phục phù hợp, giày thể thao, chai nước và một ít đồ ăn nhanh.

Để có thể đi bộ đường dài, nhóm của Thùy đã hẹn nhau tập luyện thể lực hơn 10 ngày trước chuyến đi. Nhờ có sự chuẩn bị, cả nhóm mất hơn 2 tiếng để lên đến đỉnh Bàn Cờ, kịp đón những tia nắng đầu ngày.

"Tranh thủ ngày nghỉ lễ, tôi muốn lên núi hít thở không khí trong lành. Cảm giác bắt đầu khi phố xá còn chìm trong giấc ngủ, đi dưới những tán cây xanh qua những đoạn đường quanh co trên núi rồi ngắm thành phố từ trên cao rất sảng khoái" - Thùy nói.

Đỉnh Bàn Cờ luôn đông kín bạn trẻ leo núi vào dịp cuối tuần - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Nhiều bạn trẻ đã chọn khám phá Sơn Trà khi thành phố còn ngủ yên - Ảnh: DUY KHÁNH

Cùng với hành trình khám phá, bạn trẻ thu về nhiều khung hình đẹp trên các cung đường - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Không cần một chuyến du lịch xa hay lịch trình tốn kém, nhiều người trẻ ở Đà Nẵng chọn khám phá những cung đường trên bán đảo Sơn Trà.

Với nhiều bạn trẻ, lý do tìm đến Sơn Trà không chỉ là chinh phục đỉnh Bàn Cờ hay có thêm những bức ảnh đẹp. Đó còn là cách vận động, giải tỏa áp lực sau một tuần học tập, làm việc.

Trương Minh Tuấn, học sinh lớp 11 tại Đà Nẵng, cho biết trong năm nay đã 3 lần cùng nhóm bạn trong lớp lên núi Sơn Trà dịp cuối tuần. Tuấn thích cảm giác tự mình vượt qua từng đoạn dốc thay vì ngồi trên xe để đến một điểm check-in.

"Đi bộ lên núi giúp em cảm nhận rõ về cơ thể mình hơn vì hành trình bằng chính đôi chân. Cứ đi từng đoạn, mệt thì nghỉ, khỏe lại đi tiếp. Khi lên đến một vị trí cao, nhìn thấy biển và thành phố phía dưới, cảm giác rất khác với việc chạy xe lên đó rồi chụp một tấm ảnh" - Tuấn nói.

Cuộc hẹn nhau cuối tuần trên núi

Dù không phải lần đầu lên Sơn Trà, Phương Trang, người Hà Nội đang sống tại Đà Nẵng, vẫn choáng ngợp khi chứng kiến cảnh đông kín người trên núi vào rạng sáng 24-11.

Theo Trang, trekking mang đến một cách gặp gỡ bạn bè khác với những cuộc hẹn quen thuộc ở quán cà phê hay nhà hàng. Trên đường đi, mọi người có thể trò chuyện đủ thứ, động viên nhau vượt qua những đoạn dốc. Có khi trở về khá mệt nhưng lại cảm thấy vui và gắn kết hơn.

Sự gần gũi của Sơn Trà cũng là lợi thế khiến nơi đây được nhiều người yêu thích. Chỉ cần di chuyển một quãng đường không quá xa, người trẻ đã có thể tìm đến không gian xanh, ngắm núi rừng và biển cả. Đặc biệt hành trang thu về là những bức ảnh ghi lại hậu cảnh là thành phố nhìn từ trên cao.

"Nhóm chúng tôi gặp nhau trên núi lần đầu và thường có lịch hẹn lên Sơn Trà. Không phải đi xa vẫn có thể tìm được không gian xanh, có biển, có núi và không khí rất khác hẹn hò ở trung tâm thành phố.

Có những buổi sáng muốn ngủ thêm, nhưng nhớ cảm giác đứng giữa thiên nhiên, nhìn thành phố thức giấc là đã thấy đáng để dậy sớm" - Trang chia sẻ.

Tuy nhiên, Trang cho rằng sức hút của những cung đường trekking cũng đặt ra yêu cầu về ý thức của người tham gia. Theo cô, sự thuận tiện và cảnh đẹp đôi khi khiến một số bạn trẻ chủ quan, chưa chuẩn bị đầy đủ thể lực, nước uống hoặc chưa tìm hiểu kỹ những tuyến đường được phép hoạt động, nhất là khi đi vào khu vực rừng.

Lượng rác tăng mạnh trên Sơn Trà, lực lượng chức năng và tình nguyện viên phải thường xuyên đi thu gom (ảnh chụp sáng 25-11) - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

"Không lấy gì ngoài những bức ảnh đẹp, không để lại gì ngoài những dấu chân" Sức hút của những chuyến đi bộ lên đỉnh Bàn Cờ thể hiện rõ trong ngày 24-11 - Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất, khi lượng người và phương tiện lên núi đông, có thời điểm xảy ra ùn ứ trên đường. Đại diện Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết lượng người lên núi quá đông gây áp lực cho công tác vệ sinh môi trường tại khu vực này. "Dù chúng tôi đã khuyến cáo liên tục, tình trạng xả rác, bẻ cành cây vẫn xảy ra. Đặc biệt là vào những hôm trời mưa, lượng người bỏ lại túi ni lông, áo mưa trên núi còn nhiều. Đơn vị phải huy động nhân lực lên núi để dọn vệ sinh liên tục" - đại diện đơn vị cho biết.