Người dân ùn ùn lên núi Sơn Trà chơi, xe nhích từng chút một sáng 24-11 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Tranh thủ ngày nghỉ lễ, nhiều người dân, du khách đổ lên bán đảo Sơn Trà (phường Sơn Trà, Đà Nẵng) tham quan, vui chơi.

Từ rạng sáng, nhiều nhóm bạn trẻ đã có mặt trên đường lên núi để đón bình minh trên bán đảo Sơn Trà và có thêm thời gian khám phá các cung đường trên núi.

Xuất phát từ lúc 4h sáng, chị Lê Bảo Ngọc, sinh viên một trường đại học tại Đà Nẵng, cho biết tranh thủ dịp nghỉ lễ, nhóm bạn 5 người của chị rủ nhau lên Sơn Trà trekking, ngắm cảnh. Nhóm xuất phát từ chân núi, đến 7h thì tới đỉnh Bàn Cờ. Khi lên tới nơi, khu vực này đã đông kín người.

Sau hành trình leo núi, khi trở xuống, nhóm bạn gặp cảnh dòng xe ùn ứ kéo dài. "Nhiều nhóm trekking cùng lựa chọn khung giờ sáng sớm để lên núi, sau đó trở xuống gần cùng thời điểm cũng khiến lượng người và phương tiện tập trung đông trên tuyến đường dẫn lên đỉnh Bàn Cờ" - chị Ngọc nói.

Ngày nghỉ, thời tiết đẹp nên nhiều bạn trẻ chọn lên núi Sơn Trà trekking - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Từ 4h sáng, dòng người xe đã ùn ùn lên núi Sơn Trà - Ảnh: PHONG BẮC

Đỉnh Bàn Cờ kín người leo núi vào sáng nay - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Một cung đường thơ mộng trên núi Sơn Trà - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Khi nhiều người xuống núi, xuất hiện dòng xe 2 chiều nên gây ra kẹt xe kéo dài - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG





Công an phường Sơn Trà phải lên núi giải quyết tình trạng kẹt xe - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Nhiều bạn trẻ quyết định nghỉ tại chỗ chờ hết ùn ứ mới đi bộ xuống núi - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Theo ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ, trong buổi sáng, từ khu vực đường Yết Kiêu hướng lên đỉnh Bàn Cờ, dòng xe máy và ô tô nối đuôi nhau nhích từng chút một.

Tại đoạn cách chân núi khoảng 2km, xe máy của người dân và du khách dựng kín hai bên đường, khiến không gian dành cho các phương tiện lưu thông càng thu hẹp.

Từ 9h, khi có nhiều người xuống núi, trong khi các phương tiện vẫn di chuyển theo cả hai chiều, tuyến đường đã xảy ra ùn tắc kéo dài. Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ 9h đến 11h, các xe cộ di chuyển khó khăn khi nhiều xe xuống núi cùng thời điểm trời có mưa.

Có thời điểm, các phương tiện gần như đứng yên, nối thành hàng dài. Người đi xe máy phải chờ từng lượt để qua những đoạn đường hẹp, trong khi ô tô di chuyển chậm, khó tránh nhau.

Trước tình hình này, Công an phường Sơn Trà, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng phải tăng cường lực lượng lên núi điều tiết giao thông ở cả hai chiều. Đồng thời hạn chế ô tô tiếp tục di chuyển lên núi nhằm giảm áp lực phương tiện trên tuyến đường lên đỉnh Bàn Cờ.

Đến gần 12h cung đường lên đỉnh Bàn Cờ mới ngớt người - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG