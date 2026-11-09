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Dự báo mưa lớn, khuyến cáo tạm hoãn trekking, khám phá bán đảo Sơn Trà

tác giả
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

Trước dự báo mưa lớn tại miền Trung đến ngày 11-11, Đà Nẵng khuyến cáo tạm hoãn các hoạt động tham quan, trekking, hiking và khám phá bán đảo Sơn Trà khi có mưa lớn, dông sét để bảo đảm an toàn.

Tạm hoãn trekking, khám phá bán đảo Sơn Trà khi mưa lớn - Ảnh 1.

Khuyến cáo người dân chủ động điều chỉnh lịch trình, tạm hoãn các hoạt động tham quan, trekking, hiking trên núi Sơn Trà khi có mưa lớn, có dông sét - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Tối 9-11, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết đã phát đi cảnh báo đối với người dân, du khách tham gia khám phá bán đảo Sơn Trà trong những ngày tới.

Theo đơn vị này, dự báo Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông trong đợt mưa kéo dài đến hết ngày 11-11. Do vậy đơn vị này khuyến cáo người dân chủ động điều chỉnh lịch trình, tạm hoãn các hoạt động tham quan, trekking, hiking khi có mưa lớn, có dông sét.

Đặc biệt, du khách cần tránh di chuyển trên các tuyến đường dốc, trơn trượt, khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc cây gãy đổ. Không tiếp cận các con suối, khe nước và những nơi có nguy cơ nước chảy xiết.

Khi thời tiết diễn biến xấu, không cố gắng thực hiện các hoạt động tham quan, trekking, hiking hoặc di chuyển trên các cung đường ở bán đảo Sơn Trà.

Đối với người tham gia giao thông trên bán đảo Sơn Trà, cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn. Không dừng, đỗ xe tại những vị trí khuất tầm nhìn, dưới tán cây lớn hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở.

"Chúng tôi yêu cầu du khách tuân thủ các khuyến cáo tại những trạm gác đầu tuyến tham quan, không tự ý đi vào các khu vực đã được cảnh báo nguy hiểm hoặc hạn chế tham quan. 

Đây là những việc làm cần thiết nhằm hạn chế tối đa những rủi ro có thể xảy ra khi đến với khu vực có rừng nguyên sinh" - đại diện đơn vị này cảnh báo.

Theo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, bên cạnh việc chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch tham quan trong điều kiện thời tiết bất lợi, người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết.

Trong những ngày qua, rất nhiều bạn trẻ tham gia các hoạt động dã ngoại như trekking, hiking trên bán đảo Sơn Trà. Người tham gia trải nghiệm thường đến vào thời điểm sáng sớm và chiều tối để ngắm bình minh và hoàng hôn trên bán đảo.

Tạm hoãn trekking, khám phá bán đảo Sơn Trà khi mưa lớn - Ảnh 2.

Thi công chống sạt lở tại nhiều điểm trên núi Sơn Trà ngày 8-11 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đang thi công chống sạt lở trên núi Sơn Trà

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ ngày 8-11, hàng loạt điểm có nguy cơ sạt lở trên núi Sơn Trà đang được các đơn vị thi công, xử lý. Đoạn từ nút giao đường Hoàng Sa - Lê Văn Lương đến trước khu nghỉ dưỡng InterContinental hiện có 4 điểm ta luy dương đang được xử lý để tránh nguy cơ sạt lở.

Các tảng đá lớn có nguy cơ lăn xuống đường cũng được xe chuyển đi để bảo đảm an toàn cho người dân, phương tiện lưu thông.

- Ảnh 2.Cho khỉ rừng Sơn Trà ăn, sao mãi chỉ khuyến cáo mà chưa xử phạt?

Việc khách tham quan tự ý cho khỉ ăn tại bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) diễn ra phổ biến, dù cơ quan chức năng đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở do hành vi này có nguy cơ tác động đến đời sống động vật hoang dã và an toàn của người dân, du khách.

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    Chủ đề: Đà Nẵng Trekking ban quản lý bán đảo sơn trà núi Sơn Trà Khu nghỉ dưỡng InterContinental

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