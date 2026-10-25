Khỉ Sơn Trà gặp nạn, miệng còn quả chuối ăn dở: Cái giá của thói quen cho động vật hoang dã ăn

Con khỉ trên núi Sơn Trà gặp nạn, miệng còn quả chuối ăn dở - Ảnh: THANH TRÚC

Bữa ăn dở dang và cái chết giữa đường

Những ngày qua, bức ảnh con khỉ đực nằm thoi thóp bên vệ đường, miệng còn quả chuối ăn dở, được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người yêu Sơn Trà.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, chị Thanh Trúc, người chụp bức ảnh cho biết sự việc xảy ra ngày 23-10. Vốn yêu thiên nhiên Sơn Trà, chị thường xuyên đi qua những cung đường trên bán đảo. Khi hay tin một con khỉ bị bẫy kẹp vào chân, chị Trúc cùng nhóm bạn lên khu vực Trạm Biên phòng Bãi Bắc để tìm kiếm. Trên đường đi, chị bắt gặp một con khỉ đực nằm bất động bên vệ đường, cạnh đó là vệt máu lớn giữa lòng đường.

Theo chị Trúc, những người chứng kiến vụ việc cho biết ai đó đã ném chuối ra đường để dụ khỉ xuống nhặt, phục vụ việc chụp ảnh.

"Con khỉ bị xe tông vào bụng khi đang nhặt chuối trên đường. Khi tôi tiếp cận, cơ thể con vật vẫn còn ấm, nó đang thở thoi thóp. Miếng chuối nó ăn dở vẫn còn trong miệng" - chị Trúc nói.

Một con khỉ Sơn Trà dính bẫy - Ảnh: THANH TRÚC

Theo chị Trúc, cái chết của con khỉ đực mang quả chuối cắn dở không phải là trường hợp hy hữu, mà là hệ quả tất yếu của một chuỗi tác động tiêu cực từ con người.

Bình thường, loài khỉ trong tự nhiên sống trên các tầng cây cao và có bản năng né tránh con người.

Tuy nhiên, việc du khách liên tục mang thức ăn lên Sơn Trà cho khỉ đã làm thay đổi hoàn toàn tập tính sinh hoạt của chúng.

Đàn khỉ dần mặc định rằng ở đâu có sự xuất hiện của con người thì ở đó có nguồn thức ăn sẵn có.

Bản năng tự tìm kiếm thức ăn bị mai một, thay vào đó chúng chủ động tràn xuống lòng đường, bám theo du khách để "xin ăn" hoặc nhặt nhạnh đồ ăn bị ném ra.

Tình trạng cho khỉ hoang dã ăn vẫn thường xuyên xảy ra dù cơ quan chức năng đã cảnh báo, cử người túc trực nhắc nhở - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Rừng có thức ăn, khỉ không cần con người "cứu trợ"

Chị Trúc nói dù cơ quan chức năng đã cảnh báo nhiều lần nhưng tình trạng du khách lén cho khỉ ăn vẫn xảy ra trên bán đảo Sơn Trà.

Nhiều người thường ngụy biện rằng rừng Sơn Trà cằn cỗi, thiếu thức ăn nên mới cần con người "cứu trợ".

"Hệ sinh thái rừng tự nhiên tại bán đảo Sơn Trà cung cấp nguồn thức ăn vô cùng đa dạng cho loài khỉ, từ các loại lá, hoa, quả rừng đến hạt và côn trùng. Việc con người mang chuối hay các loại thực phẩm chế biến sẵn lên cho khỉ không những làm mất bản năng sinh tồn, mà còn gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe của chúng" - chị Trúc nói.

Theo Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet), hành vi cho động vật hoang dã ăn, dù vì mục đích gì đi nữa, cũng gây hậu quả nghiêm trọng và lâu dài đối với cả động vật hoang dã.

Tác hại của việc cho khỉ ăn chính là làm mất đi tập tính tự nhiên tự kiếm ăn của loài khỉ. Đáng ngại hơn, sự thay đổi tiêu cực này còn mang tính kế thừa. Những khỉ con sinh ra sẽ không được bố mẹ dạy cách leo trèo, hái quả trong rừng mà chỉ học cách lấy thức ăn từ con người.

Điều này khiến chúng trở nên phụ thuộc hoàn toàn và bị "thuần hóa" như vật nuôi hoặc gia súc, đánh mất vị thế của một loài động vật hoang dã…

Theo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, hiện nay đơn vị đã phối hợp với UBND phường Sơn Trà tổ chức nhiều biển cảnh báo không cho động vật hoang dã ăn. Đồng thời, bố trí lực lượng thường xuyên túc trực tại các địa điểm đàn khỉ thường tập trung để xin thức ăn của con người.

Cho khỉ rừng Sơn Trà ăn, sao mãi chỉ khuyến cáo mà chưa xử phạt? Việc khách tham quan tự ý cho khỉ ăn tại bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) diễn ra phổ biến, dù cơ quan chức năng đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở do hành vi này có nguy cơ tác động đến đời sống động vật hoang dã và an toàn của người dân, du khách.



