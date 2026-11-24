Từ những thanh thủy tinh cứng cáp ban đầu, nhiều loài hoa như diên vĩ, mẫu đơn, hoa sen hay linh lan hiện lên mềm mại và trong suốt dưới bàn tay người làm - Ảnh: NVCC

Dưới ánh lửa và đôi bàn tay tỉ mỉ, những thanh thủy tinh cứng cáp dần hóa thành những cánh hoa trong suốt, mang lại sự thư giãn sau ngày làm việc áp lực.

"Chạm" vào sự tinh tế để giải tỏa áp lực

Tình cờ xem được các đoạn video làm hoa thủy tinh trên mạng xã hội, bạn Lê Trần Minh Đức (phường An Nhơn, TP.HCM) quyết định tìm đến trải nghiệm.

"Ở ngoài thiên nhiên, những cánh bông vốn không hoàn hảo hay theo đúng một tỷ lệ nào hết. Khi mình ghép những cánh hoa còn chút sai sót lại với nhau, tự nhiên nó lại thành một sản phẩm hoàn chỉnh, rất tự nhiên chứ không hề gò bó theo khuôn khổ nào", Đức chia sẻ.

"Thời điểm ngồi làm, mình được tĩnh tâm lại, được sáng tạo tùy theo ý thích chứ không gò bó như công việc thường ngày. Mình nghĩ các bạn trẻ sẽ rất thích hoạt động này để xả stress sau giờ làm việc", Đức chia sẻ - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Bạn Nguyễn Thị Thùy Dương (phường Khánh Hội, TP.HCM) chia sẻ khi bắt tay vào thực hiện, Dương mới nhận ra bộ môn này đòi hỏi sự quan sát và khéo léo cao.

"Mình rất bất ngờ vì hóa ra mình cũng làm được. Hoa thủy tinh lung linh hơn hoa bình thường, dễ sử dụng, trưng được lâu mà không mất thời gian cất giữ cầu kỳ hay sợ bụi".

Dương cũng bày tỏ mong muốn bộ môn này được lan tỏa rộng rãi để người trẻ có cơ hội thử sức với những công việc đòi hỏi sự tinh tế.

Lần đầu thử sức, Thùy Dương bất ngờ khi tự tay hoàn thiện cành hoa linh lan lung linh, dễ trưng bày lâu dài mà không lo bụi bặm - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Đưa workshop hoa thủy tinh về TP.HCM

Đứng sau không gian trải nghiệm thu hút giới trẻ này là chị Hoàng Thị Thoại Vi, chủ workshop Vi- Decord, một trong những người tiên phong mở mô hình workshop hướng dẫn làm hoa thủy tinh tại TP.HCM.

Vốn yêu thích đồ thủ công và các loài hoa, chị Vi tình cờ biết đến nghệ thuật này qua một đoạn clip trên mạng cách đây một năm và lập tức bị cuốn hút.

"Đầu tiên mình thấy bộ môn này khá thú vị nên tìm hiểu làm thử, rồi phát hiện ra từ những thanh thủy tinh ban đầu rất cứng nhưng qua quá trình nung tạo hình có thể tạo nên bất kỳ loài hoa nào mình yêu thích. Làm một thời gian, thấy chưa có ai mở workshop nên mình quyết định mở ra để mọi người cùng trải nghiệm", chị Vi chia sẻ.

Chị Hoàng Thị Thoại Vi, chủ workshop Vi- Decord, là một trong những người tiên phong mở mô hình trải nghiệm làm hoa thủy tinh tại TP.HCM - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Đầu năm 2026, chị Vi bắt đầu tự tìm hiểu dụng cụ và kỹ thuật. Sau khi nhận thấy bộ môn này hoàn toàn an toàn và khả thi, chị chính thức mở workshop được khoảng 3 tháng nay.

Theo chị Vi, khó khăn lớn nhất ở giai đoạn khởi đầu là tìm kiếm nguyên vật liệu. Do các nhà máy trong nước chưa sản xuất dòng thanh thủy tinh chuyên dụng này ở quy mô nhỏ, chị buộc phải nhập khẩu từ Trung Quốc, đồng thời đặt thợ gia công riêng một số dụng cụ cho phù hợp với mục đích chế tác.

Để tạo nên một cành hoa như mẫu đơn, diên vĩ hay hoa sen, người làm phải hơ nóng thanh thủy tinh, kẹp dẹp, tạo vân rồi dùng nhíp uốn tạo hình từng cánh.

Toàn bộ quá trình đều thực hiện qua một tấm kính chuyên dụng giúp bảo vệ mắt khỏi mảnh thủy tinh văng và chuyển ánh sáng đỏ của ngọn lửa sang sắc xanh dịu mắt.

"Khó nhất là kiểm soát nhiệt độ lúc nào thủy tinh mềm, chảy vừa đủ để tạo hình cánh hoa. Chỉ cần nóng quá thì cánh hoa sẽ bị gục và biến dạng, còn nguội quá thì kéo lên không được. Thêm một yếu tố nữa là cần sự kiên nhẫn", chị Vi cho biết.

Quy trình chế tác một cành hoa trải qua nhiều công đoạn gồm hơ nóng thanh thủy tinh, kẹp dẹp, tạo vân và dùng nhíp uốn từng cánh hoa. Người làm luôn thao tác thông qua một tấm kính chuyên dụng nhằm ngăn mảnh thủy tinh văng và chuyển ánh sáng đỏ của ngọn lửa sang sắc xanh dịu mắt - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Từ sân chơi giải trí đến cơ hội nghề nghiệp mới

Theo chị Thoại Vi, người tham gia trải nghiệm chỉ mất khoảng 50 phút làm quen chất liệu là đã có thể tự tay hoàn thiện một bông hoa theo ý thích. Với những mẫu cầu kỳ như hoa diên vĩ, người mới mất khoảng 2 tiếng để hoàn thành, trong khi người đã quen tay chỉ mất tầm 30 phút.

Bằng cách kết hợp các thanh thủy tinh màu có sẵn, người tham gia có thể tạo nên những dải màu chuyển sắc độc đáo cho cánh hoa - Ảnh: NVCC

Không dừng lại ở một hoạt động giải trí, chị Vi kỳ vọng nghệ thuật hoa thủy tinh sẽ mở ra một hướng đi nghề nghiệp mới cho giới trẻ.

"Nếu yêu thích và đầu tư luyện tập chuyên nghiệp tầm 2 đến 3 tháng, các bạn trẻ hoàn toàn có thể làm ra những sản phẩm đạt chuẩn để kinh doanh trên thị trường hoặc tự mở mô hình workshop", chị Vi nhận định.