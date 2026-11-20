Các hoạt động trong chuỗi workshop diễn ra ngay bên trong Bảo tàng TP.HCM, thu hút đông đảo khách tham gia dù mới tổ chức ngày đầu - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Chuỗi hoạt động nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam này diễn ra từ ngày 20 đến 24-11 tại Bảo tàng TP.HCM (số 65 Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn). Các workshop không thu thêm phí đối với khách đã mua vé vào cổng. Riêng học sinh, sinh viên được miễn vé vào cổng nên có thể tham gia trải nghiệm mà không cần mua vé.

Các hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trìnhTuần lễ Khai hội Văn hóa - Khởi sắc Tinh hoa. Tại đây khách tham quan có thể trải nghiệm thắt lá dừa nghệ thuật, vẽ heo đất, trang trí nón lá, quạt giấy và mặc thử trang phục truyền thống.

Đặc biệt, tại khu vực giới thiệu nghề đóng guốc Bình Dương, ngoài trực tiếp trải nghiệm làm guốc, khách tham quan còn có thể mua sản phẩm với giá khoảng 150.000-250.000 đồng/đôi.

Ngoài các workshop, bảo tàng còn tổ chức biểu diễn nghệ thuật vào buổi tối và triển lãm Dấu xưa nét nay, giới thiệu những sáng tạo của nghệ nhân trẻ trên nền tảng giá trị truyền thống.

Ngày Văn hóa Việt Nam là một nguồn cảm hứng với các nghệ nhân

Tại khu vực thắt lá dừa, nghệ nhân Hà Thị Tho hướng dẫn khách tham quan tạo hình sản phẩm từ lá dừa nước. Nguyên liệu được sử dụng là những chiếc lá non, khi tàu lá chưa nở.

Nghệ nhân cho biết lượng khách đến tham gia ngày đầu tiên khá đông. Nhiều người rất thích thú khi được tự tay thử sức với các hoạt động như xếp lá dừa, viết thư pháp, trang trí nón lá và vẽ heo đất.

Nghệ nhân thắt lá dừa Hà Thị Tho tại sự kiện - Ảnh: HẢI DƯƠNG

“Với tư cách là một nghệ nhân, tôi thấy Ngày Văn hóa Việt Nam và những hoạt động như tại Bảo tàng TP.HCM là nguồn cảm hứng để những người làm nghề truyền thống lan tỏa nét đẹp văn hóa dân gian đến cộng đồng.

Qua những trò chơi dân gian, làng nghề truyền thống, chúng tôi mong muốn giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về sự phong phú của các loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian Việt Nam” - chị Hà Thị Tho chia sẻ.

Nghệ nhân cũng mong muốn có thêm nhiều hoạt động tương tự để người làm nghề truyền thống được trực tiếp hướng dẫn khách tham quan thực hiện sản phẩm, đồng thời quảng bá nghề thủ công Việt Nam đến du khách quốc tế.

Triển lãm Dấu xưa nét nay giới thiệu những sáng tạo của nghệ nhân trẻ - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Ông Nguyễn Viết Vinh, trưởng phòng trưng bày Bảo tàng TP.HCM, cho biết chuỗi hoạt động được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Qua đó, bảo tàng giới thiệu các làng nghề truyền thống tại những địa phương thuộc TP.HCM sau sắp xếp đơn vị hành chính, gồm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo ông Vinh, bảo tàng mong muốn đưa các nghề thủ công đến gần hơn với người trẻ và du khách, thay vì chỉ giới thiệu văn hóa thông qua những không gian trưng bày tĩnh.

"Việc để khách tham quan trực tiếp thực hiện sản phẩm giúp họ tiếp cận nghề truyền thống sinh động hơn. Đây cũng là hướng tổ chức hoạt động mà các bảo tàng trên địa bàn thành phố đang hướng đến" - ông Viết Vinh cho hay.

Đến tham gia workshop, anh Đinh Phước Toàn (phường Thủ Đức) cho biết biết đến hoạt động qua mạng xã hội. Đến bảo tàng, anh chọn trải nghiệm vẽ heo đất và làm hoa từ lá dừa nước.

Phước Toàn tham gia vẽ trang trí heo đất - Ảnh: HẢI DƯƠNG

“Trước đây tôi chỉ nhìn thấy những hoạt động này qua mạng xã hội hoặc trên tivi chứ chưa được trải nghiệm. Bây giờ được tự tay làm, tôi cảm thấy rất thú vị, rất bổ ích và cũng có thêm những trải nghiệm vui” - anh Toàn nói.

Theo anh, Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để mọi người tìm hiểu thêm về văn hóa dân tộc. Những nghệ nhân trực tiếp hướng dẫn và giới thiệu nghề truyền thống cũng góp phần gìn giữ, phát triển các giá trị văn hóa Việt Nam.