Chương trình dự kiến quy mô 50.000 khán giả, có sự tham gia của dàn nghệ sĩ nhiều thế hệ. Pháo hoa nghệ thuật được trình diễn đan xen trong chương trình và khi kết thúc sự kiện - Ảnh minh họa: HỒNG QUANG

Ngày 20-11, Công an Hà Nội phát đi thông báo phân luồng giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Theo đó, vào 20h ngày 24-11, Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội). Trước đó, chương trình tổ chức sơ duyệt vào 19h ngày 20-11 và tổng duyệt vào 19h ngày 22-11.

Theo phương án phân luồng, từ 18h30 - 22h ngày 20 và 22-11, sẽ hạn chế các phương tiện tham gia giao thông (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các xe ưu tiên khác) hoạt động trên đường: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ.

Từ 17h - 24h ngày 24-11, tạm cấm toàn bộ ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500kg trở lên, xe chở khách từ 9 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các phương tiện ưu tiên khác). Cùng đó, sẽ hạn chế xe cộ khác di chuyển.

Các tuyến đường thực hiện gồm: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Đỗ Xuân Hợp, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Châu Văn Liêm, đường gom phải đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo), Trịnh Văn Bô.

Trong thời gian trên, Công an Hà Nội tổ chức hướng đi cho các xe từ hướng quốc lộ 32 đi hướng đại lộ Thăng Long: qua đường tỉnh lộ 70 hoặc đường vành đai 3 trên cao... và ngược lại.