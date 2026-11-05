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Giám sát nhiều cơ quan về cấp sổ đỏ tại Khánh Hòa

tác giả
PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hòa đang giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu cho dân của UBND tỉnh, các đơn vị liên quan, các cơ quan thuế và tất cả xã, phường.

Giám sát nhiều cơ quan cấp sổ đỏ đất đai cho dân tại Khánh Hòa - Ảnh 1.

Khu vực xã Vĩnh Thái cũ nay thuộc phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), nơi dân có nhiều ý kiến về việc đất không được cấp sổ đỏ, bị thu hồi đất làm dự án nhưng bồi thường không thỏa đáng - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Theo Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hòa, Đoàn giám sát chuyên đề về "Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa" đang giám sát, làm việc theo đề cương giám sát việc cấp sổ đỏ đã triển khai. Giai đoạn giám sát từ ngày 1-7-2025 đến ngày 30-9-2026.

Giám sát UBND tỉnh, sở và các cơ quan thuế về việc cấp sổ đỏ

Ngày 5-11, Đoàn giám sát làm việc với UBND phường Nha Trang. Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Trọng Trung - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hòa, trưởng Đoàn giám sát - cho biết tất cả UBND xã, phường; các đơn vị Thuế cơ sở trên địa bàn tỉnh; một số cơ quan chức năng liên quan của tỉnh như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và các chi nhánh, UBND tỉnh Khánh Hòa đều được đề nghị thực hiện báo cáo giám sát và gởi tài liệu liên quan theo nội dung đề cương giám sát đã gởi đến từng đơn vị.

Về nội dung giám sát, tất cả cơ quan, đơn vị, địa phương được yêu cầu báo cáo "thực trạng về công tác quản lý nhà nước về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân trên địa bàn" trong giai đoạn đã nêu.

Đối với UBND tỉnh Khánh Hòa, Đoàn giám sát yêu cầu báo cáo về việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thuộc thẩm quyền của tỉnh hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về công tác cấp sổ đỏ lần đầu cho người dân.

Báo cáo các kết quả thực hiện, gồm: việc tiếp nhận hồ sơ, quá trình tác nghiệp giải quyết cấp giấy chứng nhận lần đầu; công tác quản lý nhà nước về cấp sổ đỏ đó và về việc cấp sổ đỏ lần đầu theo dự án VLAP đến thời điểm giám sát…

UBND tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan, đơn vị còn được yêu cầu báo cáo những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân cùng kiến nghị, đề xuất liên quan đến vấn đề giám sát.

Trong nội dung giám sát đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, có yêu cầu báo cáo về hình thức tiếp nhận hồ sơ đang áp dụng, số lượng đã tiếp nhận và việc theo dõi, quản lý hồ sơ chuyển giữa các cơ quan liên quan trong việc thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ cho dân…

Sở này còn được yêu cầu báo cáo nhiều việc cụ thể, gồm: xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất và tình trạng tranh chấp; việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xác định diện tích, loại đất và các thông tin liên quan; việc xác định, thông báo, chuyển thông tin và thực hiện nghĩa vụ tài chính; thẩm định, ký, cấp sổ đỏ và trả kết quả; cùng tình hình giải quyết hồ sơ cấp sổ đỏ theo dự án VLAP tại Khánh Hòa trước đây và hướng giải quyết đối với hồ sơ tồn đọng thuộc dự án đó.

Đối với các cơ quan thuế, Đoàn giám sát có yêu cầu báo cáo về việc tiếp nhận thông tin địa chính do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai luân chuyển để xác định nghĩa vụ tài chính và việc ban hành, gửi thông báo nghĩa vụ tài chính đến người dân; việc xử lý các trường hợp ghi nợ thuế theo quy định...

Trong đó, có yêu cầu báo cáo cụ thể số thông báo nghĩa vụ tài chính đã phát hành; số hồ sơ chậm chuyển thông tin địa chính sang cơ quan thuế và số hồ sơ cơ quan thuế chậm ban hành thông báo so với quy định…

Báo cáo việc giải quyết khiếu nại của dân về cấp sổ đỏ

Đối với UBND xã, phường, Đoàn giám sát yêu cầu báo cáo các số liệu cụ thể về hồ sơ đã tiếp nhận, hồ sơ trả lại, không tiếp nhận hoặc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện và số hồ sơ yêu cầu bổ sung từ 2 lần trở lên; số hồ sơ tồn đọng (quá hạn, kéo dài, chưa giải quyết dứt điểm) cùng các kết quả giải quyết cấp sổ đỏ đúng hạn, trễ hạn và số văn bản xin lỗi do trễ hẹn đã phát hành…

Các địa phương cũng phải báo cáo cụ thể những danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh được áp dụng và các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn nghiệp vụ do địa phương đã ban hành để tổ chức thực hiện cấp sổ đỏ lần đầu cho dân;

Báo cáo cụ thể các kết quả thanh tra, kiểm tra, tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến thủ tục cấp sổ đỏ trong giai đoạn được giám sát nêu trên.

Giám sát nhiều cơ quan về cấp sổ đỏ đất đai cho dân tại Khánh Hòa - Ảnh 3.Đất bị ghi 'ủy ban quản lý', người dân phải làm thủ tục gì để được cấp sổ đỏ?

Nhiều người dân ở Khánh Hòa có đất bị ghi 'ủy ban quản lý' đã đề nghị báo Tuổi Trẻ thông tin cụ thể, rõ ràng hơn về giấy tờ, thủ tục dân phải thực hiện để đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đó.

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PHAN SÔNG NGÂN
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    Chủ đề: Nha Trang Sổ đỏ giám sát Khánh Hòa thủ tục đất đai

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