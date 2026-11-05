Đất bị ghi 'ủy ban quản lý', người dân phải làm thủ tục gì để được cấp sổ đỏ?

Khu đô thị Lê Hồng Phong II (tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) có hàng ngàn cư dân mua đất dự án ở hàng chục năm nhưng Công ty Hà Quang chưa hoàn thành nghĩa vụ để làm sổ đỏ cho dân - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Sau khi báo Tuổi Trẻ đăng bài "Cách gỡ vướng cấp sổ đỏ cho người dân có đất bị ghi 'ủy ban quản lý' ở Khánh Hòa", nhiều người có đất là nạn nhân của tình trạng đó đã đề nghị như trên, cho dân được rõ và thực hiện đúng quy định để được giải quyết.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa vừa hướng dẫn, đối với các trường hợp người dân có đất tại Khánh Hòa và đang trực tiếp quản lý, sử dụng ổn định, không có tranh chấp… nhưng trong bản đồ địa chính lâm nghiệp lập năm 2007, sổ mục kê đất đai lại ghi thành đất có ký hiệu "UB" (tức "ủy ban quản lý") thì việc xem xét cấp sổ đỏ là thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

Về căn cứ, trình tự thủ tục, nội dung xác minh để cấp sổ đỏ cho các trường hợp đất bị ghi do "ủy ban quản lý" cũng theo hướng dẫn của Sở đã nêu, được thực hiện theo quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (tại Điều 11 Quyết định số 54/2026/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 17-7-2026) và các quy định liên quan mà nghị định của Chính phủ đã ban hành.

Cụ thể, theo quy định đó, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nêu trên muốn đăng ký để được cấp sổ đỏ phải nộp hồ sơ, gồm có đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu quy định, kèm các giấy tờ liên quan (nếu có), nộp tại một trong các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh hoặc cấp xã tại Khánh Hòa để được xem xét, giải quyết cấp sổ.

Quy trình giải quyết hồ sơ cấp sổ đỏ cho dân của tỉnh Khánh Hòa

Khi người dân sử dụng đất nêu trên nộp hồ sơ đăng ký để được cấp sổ đỏ, theo quy trình quy định của UBND tỉnh Khánh Hòa, cơ quan tiếp nhận phải thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, cấp giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; chuyển hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã nơi có đất đăng ký.

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả hồ sơ kèm phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người đăng ký nộp bổ sung, hoàn thiện theo quy định.

Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã thực hiện giải quyết hồ sơ, xác nhận các nội dung quy định (theo mẫu) và niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong thời gian 15 ngày, đồng thời xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung đã công khai (nếu có).

Sau đó, xác nhận việc đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp sổ đỏ theo quy định của pháp luật về đất đai cho người sử dụng đất đã đăng ký.

Trường hợp thửa đất chưa có trên bản đồ địa chính hoặc thửa đất có vị trí, diện tích sai lệch so với cơ sở dữ liệu đất đai thì cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường đề nghị người sử dụng đất bổ sung trích đo địa chính khu đất (nếu trong hồ sơ chưa có trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo khu đất đó).

Đối với hồ sơ đủ điều kiện thì chuyển phiếu thông tin theo quy định đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai và thông báo cho người sử dụng đất nộp thuế theo quy định.

Khi có thông tin dữ liệu người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính, cơ quan chuyên môn cấp xã nêu trên trình Chủ tịch UBND xã, phường cấp sổ đỏ và chuyển, giao cho người được cấp theo quy định.