Du khách Nga xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng trong chuyến bay thẳng đầu tiên từ Matxcơva - Ảnh: BÁ DŨNG

Trong hành trình xây dựng thương hiệu thành phố, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp đều có thể trở thành một đại sứ hình ảnh của Đà Nẵng.

Tạo ấn tượng đẹp ngay "cửa ngõ hàng không" miền Trung

Một ngày cuối tháng 11, đoàn khách 32 người được Công ty Du lịch Visit Indochina đón tại sân bay Đà Nẵng, bắt đầu hành trình khám phá Hội An, Huế và Đà Nẵng trong 5 ngày 4 đêm.

Ngay khi bước ra sảnh đón khách, đoàn nhận được sự chào đón của đội ngũ phục vụ và đơn vị lữ hành.

Không gian sạch sẽ, cách phục vụ thân thiện cùng những nụ cười của nhân viên sân bay tạo nên ấn tượng đầu tiên với du khách.

Là cửa ngõ đón hàng triệu lượt khách mỗi năm, sân bay Đà Nẵng giữ vai trò quan trọng trong xây dựng hình ảnh thành phố.

Những năm qua, nơi đây liên tục được đầu tư mở rộng, nâng cấp hạ tầng và chất lượng dịch vụ.

Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) là đơn vị vận hành nhà ga hành khách quốc tế T2 tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Tổ hợp vui chơi, giải trí bên bờ biển Hoiana - Ảnh: VIỆT HƯỜNG

Với tổng diện tích 52.000m², nhà ga được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, bố trí riêng biệt khu vực khách đi và đến, tạo thuận lợi cho hành khách trong quá trình làm thủ tục, di chuyển.

Lượng khách qua nhà ga quốc tế tiếp tục tăng, từ 6,18 triệu lượt năm 2024 lên 6,81 triệu lượt năm 2025.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng lớn, tháng 5-2026, AHT khởi công dự án mở rộng nhà ga hành khách quốc tế T2 với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỉ đồng.

Khi hoàn thành, dự án sẽ nâng cao năng lực phục vụ hành khách, tạo thêm dư địa phát triển các đường bay quốc tế đến Đà Nẵng.

Mỗi thương hiệu góp sức làm đẹp hình ảnh Đà Nẵng

Không chỉ ở cửa ngõ hàng không, diện mạo và sức hấp dẫn của Đà Nẵng còn được tạo dựng từ những khoản đầu tư vào hạ tầng, năng lượng, đô thị, du lịch và giáo dục.

Đặt trụ sở tại Đà Nẵng, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm nguồn điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Việc hiện đại hóa lưới điện, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ của EVNCPC góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, sản xuất và thu hút đầu tư của thành phố.

Ở lĩnh vực phát triển đô thị, dự án khu đô thị thương mại và dịch vụ thể thao cao cấp New Town của Công ty TNHH Phát triển New Town góp phần mở rộng không gian đô thị ven biển phía nam Đà Nẵng.

Du khách tham quan phố cổ Hội An - Ảnh: BÁ DŨNG

Nằm trên trục kết nối Đà Nẵng - Hội An, dự án kết hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ và thể thao, bổ sung các tiện ích đô thị.

Cũng trên dải ven biển phía nam thành phố, tại xã Duy Nghĩa, Hoiana là tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô gần 1.000ha với hệ thống khách sạn cao cấp, sân golf, dịch vụ ẩm thực và giải trí.

Sự hiện diện của những tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô lớn như Hoiana giúp Đà Nẵng đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tăng sức hút đối với du khách quốc tế.

Trong lĩnh vực hạ tầng và công nghệ, Trungnam Group (Tập đoàn Trung Nam) ghi dấu ấn tại Đà Nẵng với các dự án khu đô thị Golden Hills, Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng (Danang IT Park) và các cơ sở sản xuất điện tử.

Những dự án này gắn với định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, kinh tế số và mở rộng không gian kinh tế phía tây bắc thành phố.

Trong khi đó, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco tham gia xây dựng nhiều công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật quan trọng tại Đà Nẵng.

Khách trải nghiệm dịch vụ tại Hoiana - Ảnh: VIỆT HƯỜNG

Có thể kể đến cụm nút giao thông Hòa Xuân, đường kết nối vành đai phía tây với cao tốc La Sơn - Túy Loan, đường ven biển nối cảng Liên Chiểu. Đây là những công trình từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị.

Cùng với đầu tư hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực cũng là yếu tố tạo nên sức cạnh tranh của thành phố.

Sau hơn 30 năm phát triển, Đại học Duy Tân đã tạo được dấu ấn trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Việc Đại học Duy Tân xếp thứ 482 thế giới theo bảng xếp hạng QS năm 2026 không chỉ là thành quả của nhà trường mà còn góp phần đưa Đà Nẵng hiện diện trên bản đồ giáo dục đại học thế giới.

Từ một nụ cười tại sân bay, một công trình giao thông, một khu nghỉ dưỡng đến những thành tựu trong giáo dục và công nghệ, mỗi doanh nghiệp, mỗi đơn vị đang góp thêm một phần vào thương hiệu Đà Nẵng - một thành phố đáng sống, đáng đến và đáng đầu tư.

Hội thảo Chiến lược truyền thông định vị thương hiệu Đà Nẵng trên toàn cầu Dự kiến ngày 2-12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng phối hợp với Báo điện tử Tuổi Trẻ tổ chức hội thảo Chiến lược truyền thông định vị thương hiệu Đà Nẵng trên toàn cầu. Hội thảo dự kiến quy tụ 130 đại biểu là các chuyên gia trong và ngoài nước, nhà quản lý, doanh nghiệp và cơ quan truyền thông. Các đại biểu sẽ tập trung nhận diện giá trị cốt lõi, bản sắc, lợi thế cạnh tranh của Đà Nẵng, đề xuất giải pháp truyền thông trên các nền tảng quốc tế. Những ý kiến tại hội thảo sẽ là cơ sở hoàn thiện đề án truyền thông quảng bá hình ảnh Đà Nẵng ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030.