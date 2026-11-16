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Đèn lồng dài 10 mét, 'tỏa mùi hương' ở phố cổ Hội An

tác giả
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

Diễn ra từ ngày 3 đến 6-12 tới đây, Lễ hội Đèn lồng quốc tế phố cổ Hội An lần đầu tiên được tổ chức quy mô với nhiều đội thi quốc tế, trong nước sẽ thắp sáng không gian bằng những chiếc đèn lồng độc, lạ, khổng lồ.

Hàng chục đèn lồng 'độc, lạ', đèn lồng 'tỏa mùi thơm' sẽ phô diễn ở phố cổ Hội An - Ảnh 1.

Hình dáng một đèn lồng độc đáo đang được thiết kế để trình diễn trong lễ hội - Ảnh: BÁ DŨNG

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, sự kiện Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An vào đầu tháng 12 sẽ phô diễn nhiều loại đèn lồng độc đáo.

Không chỉ chất liệu truyền thống từ vải, khung tre, các loại đèn lồng làm từ vỏ xoài, vỏ quế tỏa hương, chiếu cói, giấy rêu hay vải vụn tái chế… đang được các đội thi khẩn trương chuẩn bị để tung ra trình diễn cho du khách, người dân.

Lạ hơn, đèn lồng không chỉ phát sáng mà còn tỏa hương quế, đèn lồng làm từ… vỏ xoài, chiếu cói Kim Bồng hay những mảnh vải vụn; thậm chí giấy rêu và vải nhuộm thủ công màu tự nhiên… cũng trở thành chất liệu để các nghệ nhân sáng tạo và đưa ra công chúng.

Các chất liệu bản địa, độc đáo và giàu tính sáng tạo này được thiết kế đưa vào sản phẩm để mỗi chiếc đèn vừa mang dấu ấn nghề thủ công, vừa kể một câu chuyện mới về vùng đất di sản.

Hàng chục đèn lồng 'độc, lạ', đèn lồng 'tỏa mùi thơm' sẽ phô diễn ở phố cổ Hội An - Ảnh 2.

Đèn lồng đầy sáng tạo từ các chất liệu thân thiện môi trường ở Hội An - Ảnh: BÁ DŨNG

Năm nay lễ hội quy tụ 30 tác phẩm đèn lồng nghệ thuật đến từ 12 thành phố trong nước và quốc tế, có tác phẩm kích thước lên đến 10m.

Những thiết kế mang dấu ấn văn hóa Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào và các quốc gia tham dự sẽ cùng hiện diện bên những sáng tạo của nghệ nhân Hội An.

Lễ hội cũng được ban tổ chức lựa chọn hướng đi khác biệt: tôn vinh kỹ thuật thủ công, chất liệu nguyên bản và những câu chuyện giao thương, giao thoa văn hóa.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, các tác phẩm sẽ được bố trí tại quảng trường sông Hoài, vườn tượng An Hội, đình Hội An, chợ Hội An và nhiều tuyến phố cổ, tạo nên một không gian nghệ thuật mở giữa lòng di sản.

Hàng chục đèn lồng 'độc, lạ', đèn lồng 'tỏa mùi thơm' sẽ phô diễn ở phố cổ Hội An - Ảnh 3.

Phối cảnh phố cổ Hội An lung linh dưới lễ hội đèn lồng - Ảnh: BÁ DŨNG

Lễ hội cũng sẽ tôn vinh nghệ nhân Huỳnh Văn Ba, 93 tuổi, người có công sáng tạo chiếc đèn lồng gấp gọn, giúp sản phẩm truyền thống thuận tiện vận chuyển, mở rộng thị trường.

Tinh thần sáng tạo còn được thúc đẩy qua sự tham gia của các nghệ sĩ, nhà thiết kế. Điêu khắc gia Đàm Đăng Lại - người có 23 năm thực hành nghệ thuật tại Nhật Bản và kinh nghiệm chế tác đèn lồng Neputa vùng Aomori, đã cùng nghệ nhân, cộng đồng Hội An thực hiện tác phẩm đèn lồng nghệ thuật.

Không chỉ ngắm những chiếc đèn độc lạ, du khách còn có thể tự tay làm đèn tại quảng trường sông Hoài từ 16h - 21h hằng ngày.

Ban tổ chức tặng 1.000 voucher trải nghiệm dán đèn lồng miễn phí và giảm 30% khi mua sản phẩm.

Tối 4-12, chương trình "Minh đăng dạ hành" sẽ đưa người dân, du khách hòa vào đoàn diễu hành, rước đèn và trình diễn trang phục truyền thống trong không gian phố cổ.

Các triển lãm, cuộc thi ảnh, thiết kế họa tiết đèn lồng và hành trình "Sắc đèn Hội An - Qua miền ký ức" cũng mở rộng cơ hội để cộng đồng tham gia lễ hội.

Hội An kỳ vọng những chiếc đèn lồng độc đáo không chỉ thu hút du khách mà còn mở ra hướng phát triển sản phẩm mới, tạo sinh kế cho nghệ nhân và đưa nghề truyền thống bước tiếp bằng sức sáng tạo đương đại.

Hàng chục đèn lồng 'độc, lạ', đèn lồng 'tỏa mùi thơm' sẽ phô diễn ở phố cổ Hội An - Ảnh 4.Thương hiệu tôi yêu: Khi chiếc đèn lồng giữ chân một khách hàng

Tôi của lúc 8-9 tuổi không nghĩ gì nhiều, có đèn lồng hay không cũng được vì lúc ấy cũng chẳng ai chê bai tôi vì điều đó. Thậm chí các bạn còn cho tôi mượn đèn lồng của họ chơi và với tôi như thế đã rất vui rồi.

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THÁI BÁ DŨNG
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    Chủ đề: Hàn QUốc Hội An đèn lồng Trung Quốc Nhật Bản

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