Dàn hoa hậu, nam vương hào hứng đổi rác tái chế lấy quà tại Ngày hội Việt Nam Xanh

Miss Charm Vietnam 2026 Nguyễn Ngọc Trà My tìm hiểu về các sản phẩm tái chế tại Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: VĂN TRUNG

Nhiều gương mặt quen thuộc tại các cuộc thi sắc đẹp có mặt tại công viên Phan Đình Phùng (phường Xuân Hòa, TP.HCM), hòa mình vào các hoạt động tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026.

Đó là Hoa hậu Liên lục địa 2022 Bảo Ngọc, Miss Charm Vietnam 2026 Nguyễn Ngọc Trà My, Miss Universe Vietnam 2026 Quỳnh Anh, Nam vương Trần Tiến Dũng, Miss Cosmo TP.HCM 2026 Lệ Nam, á khôi Minh Phúc, Nguyễn Thị Hồng, MC Thu Hòa... và Chủ tịch Miss Cosmo TP.HCM Nguyễn Thanh Phương Đài.

Nam vương Trần Tiến Dũng tìm hiểu việc đổi rác tái chế lấy quà tặng ý nghĩa tại ngày hội - Ảnh: VĂN TRUNG

Miss Universe Vietnam 2026 Quỳnh Anh chia sẻ có nhiều trải nghiệm thú vị tại ngày hội, cùng lan tỏa lối sống xanh đến mọi người - Ảnh: VĂN TRUNG

Từ trái qua: Miss Cosmo TP.HCM Lệ Nam, Chủ tịch Miss Cosmo TP.HCM Nguyễn Thanh Phương Đài, á khôi Miss Cosmo TP.HCM Minh Phúc, MC Thu Hòa tham gia Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: VĂN TRUNG

Miss Cosmo TP.HCM Lệ Nam (trái) và MC Thu Hòa khoe những chiếc túi xinh xắn, thân thiện với môi trường - Ảnh: VĂN TRUNG

Chủ tịch Miss Cosmo TP.HCM Nguyễn Thanh Phương Đài (phải) và MC Thu Hòa cùng lan tỏa thông điệp của ngày hội - Ảnh: VĂN TRUNG

Các bạn trẻ tham gia, giao lưu cùng Miss Cosmo TP.HCM Lệ Nam và á khôi Miss Cosmo TP.HCM Minh Phúc (phải) - Ảnh: VĂN TRUNG

Các nghệ sĩ, người nổi tiếng đồng hành với vai trò đại sứ Việt Nam Xanh lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường - Ảnh: VĂN TRUNG

Miss Cosmo TP.HCM Lệ Nam (thứ hai, từ phải vào) và á khôi Miss Cosmo TP.HCM Minh Phúc quay số nhận những phần quà "xanh" tại ngày hội - Ảnh: VĂN TRUNG

Á khôi Miss Cosmo TP.HCM Minh Phúc khuyến khích mọi người sử dụng túi tái chế có thể sử dụng nhiều lần - Ảnh: VĂN TRUNG

Gian hành Gen Zero của hoa hậu Bảo Ngọc có nhiều hoạt động, thử thách thú vị dành cho khách tham quan, cùng nhiều quà tặng hấp dẫn - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Hơn 17.000 quà tặng cho độc giả

Ngày hội Việt Nam Xanh có hơn 17.000 quà tặng từ các đơn vị dành tặng cho người tham dự, trong đó có 1 xe điện VinFast trị giá 35 triệu đồng, 2 đèn bàn Philips trị giá 5 triệu đồng mỗi đèn.

Trong ngày hội có nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người tham dự.

Đổi rác tái chế nhận quà: Người tham gia có cơ hội nhận sen đá, mỹ phẩm thuần chay Cocoon, sản phẩm sữa TH True MILK, Dutch Lady cùng nhiều phần quà hấp dẫn từ các đơn vị đồng hành.

Trải nghiệm sản phẩm xanh: Khám phá các gian hàng, sản phẩm và mô hình chuyển đổi xanh đến từ hơn 40 đơn vị, doanh nghiệp, từ giải pháp sống xanh, sản xuất bền vững đến các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Mega Livestream sản phẩm xanh: Độc giả có thể theo dõi các phiên Mega Livestream bán hàng và có cơ hội sở hữu các sản phẩm xanh với mức giá ưu đãi đặc biệt.

Thông tin lịch hoạt động Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: BTC

Game tương tác Hộ chiếu xanh - Việt Nam Xanh: Người tham gia thực hiện các nhiệm vụ tại 5 trạm xanh, tích lũy điểm sau mỗi nhiệm vụ được xác nhận và có cơ hội nhận quà theo thể lệ chương trình. Mỗi trạm xanh là một trải nghiệm thú vị, khuyến khích người tham gia tìm hiểu, thực hành và biến những hành động xanh thành thói quen trong cuộc sống hằng ngày.

Bốc thăm may mắn: Mỗi lượt tham gia các hoạt động trải nghiệm, check-in hoặc tương tác tại gian hàng Việt Nam Xanh sẽ mang đến cơ hội bốc thăm trúng thưởng với nhiều sản phẩm thân thiện môi trường.

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công Ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…