Lớp kem sữa béo mịn trên bề mặt ly cà phê muối, tạo nên một phần hương vị đặc trưng của thức uống

Không phải món uống có lịch sử lâu đời trong văn hóa ẩm thực xứ Huế, cà phê muối là một sáng tạo khá mới, nhưng đã nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng trên bản đồ vị cà phê Việt Nam.

Khi Huế đưa cà phê muối lên bản đồ vị

Có dịp đến Huế, Huỳnh Quốc Khánh và Nguyễn Thị Yến Nhi, hai bạn trẻ đến từ TP.HCM, đã tìm đến quán cà phê được biết đến là nơi khai sinh món uống đặc biệt này để trực tiếp trải nghiệm.

Cà phê muối được pha bằng phin nhôm; từng giọt cà phê chậm rãi nhỏ xuống lớp sữa bên dưới - Ảnh: QUỲNH NGHI

Với Khánh, điều thú vị đầu tiên chính là sự kết hợp giữa cà phê và muối. Vốn quen với những loại cà phê truyền thống, Khánh khá tò mò khi biết một chút vị mặn lại có thể tạo nên hương vị khác biệt cho thức uống quen thuộc.

"Ban đầu mình nghĩ cà phê thêm muối sẽ có vị mặn khá rõ, nhưng khi uống thử thì lại rất hài hòa. Vị cà phê vẫn đậm, có chút đắng nhẹ, nhưng lớp kem phía trên tạo cảm giác béo và dễ uống hơn. Điều thú vị là càng khuấy đều, các hương vị càng hòa quyện", Khánh chia sẻ.

Cùng trải nghiệm, Yến Nhi cho biết điều khiến cô ấn tượng không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở câu chuyện phía sau món uống. Được thưởng thức cà phê muối ngay tại nơi gắn với sự ra đời của thức uống này mang đến cảm giác khác với việc gọi một ly cà phê muối tại các quán ở TP.HCM.

"Đi du lịch, mình thường thích thử những món đặc trưng của địa phương. Cà phê muối là một trong những món mình muốn trải nghiệm khi đến Huế. Mình nghĩ hương vị có thể được nhiều nơi làm theo, nhưng được ngồi tại chính quán cà phê gắn với câu chuyện ra đời của món uống này vẫn có cảm giác rất đặc biệt", Nhi cho biết.

Từ sáng tạo trong quán nhỏ đến thức uống đặc trưng của Huế

Khác với cà phê trứng của Hà Nội, cà phê muối không có lịch sử lâu đời trong ẩm thực xứ Huế. Món uống được cho là ra đời khoảng năm 2010, tại một quán cà phê sân vườn nhỏ trên đường Nguyễn Lương Bằng, TP Huế. Theo chủ quán, ý tưởng bắt đầu từ mong muốn tạo ra một thức uống mới từ những nguyên liệu quen thuộc: cà phê, sữa và một chút muối.

Ly cà phê muối thơm ngon của Việt Nam, với vị ngọt bùi từ sữa đặc, vị đăng đắng đặc trưng của cà phê và vị mằn mặn của lớp kem muối bên trên - Ảnh: GETTY IMAGES

Thời gian đầu, không ít người tò mò, thậm chí e ngại. Người Việt vốn quen uống cà phê với đường hoặc sữa, ít ai nghĩ muối lại hợp với cà phê. Nhưng chính sự kết hợp tưởng chừng đối lập ấy đã dần chinh phục người Huế và du khách.

Một ly cà phê muối gốc Huế có phin nhôm đặt phía trên, bên dưới là lớp sữa và lớp kem muối trắng mịn, kèm một đĩa đá viên. Cà phê nhỏ từng giọt xuống lớp sữa, màu trong ly đổi dần. Khi phin cạn, người uống khuấy đều rồi thêm đá. Khác với cà phê trứng hay bạc xỉu có thể dùng nóng hoặc lạnh, cà phê muối Huế thường uống với đá để dịu vị đậm và giữ cảm giác mát, béo của lớp kem.

Sức hút của món uống nằm ở sự cân bằng. Vị đắng của cà phê hòa với vị ngọt của sữa, độ béo của kem và chút mặn của muối. Muối không làm ly cà phê mặn chát, mà giúp tiết chế vị ngọt, làm dịu vị đắng và khiến hương vị đậm đà hơn.

Vì vậy, cà phê muối hợp với cách uống chậm. Thay vì uống nhanh, thực khách thường nhâm nhi từng ngụm nhỏ để cảm nhận vị cà phê, độ béo của sữa và chút mặn nhẹ còn đọng lại trên đầu lưỡi.

Có lẽ chính cách thưởng thức chậm rãi ấy khiến cà phê muối trở nên thú vị hơn khi đặt trong không gian của Huế. Dưới những tán cây xanh, giữa không khí yên tĩnh và những câu chuyện khe khẽ, một ly cà phê không chỉ đơn thuần là thức uống mà còn là khoảng thời gian để người ta tạm gác lại nhịp sống vội vã.

Từ hương vị cố đô đến trào lưu cà phê trên cả nước

Tại Huế, quán cà phê gắn với câu chuyện khai sinh món uống này có hai địa điểm được nhiều du khách tìm đến là số 10 Nguyễn Lương Bằng và số 142 Đặng Thái Thân. Không gian sân vườn với nhiều cây xanh, cách bài trí giản dị và bầu không khí trầm lắng góp phần tạo nên trải nghiệm riêng cho thực khách.

Từ một món uống ban đầu phục vụ khách địa phương, cà phê muối dần trở thành lựa chọn được nhiều du khách tìm kiếm khi đến cố đô. Những lời truyền miệng, bài viết giới thiệu du lịch và hình ảnh trải nghiệm trên mạng xã hội đã góp phần đưa thức uống này vượt ra khỏi phạm vi Huế.

Hơn một thập kỷ qua, cà phê muối lan rộng đến nhiều tỉnh, thành. Tại TP.HCM, Hà Nội và nhiều địa phương khác, không khó để bắt gặp món uống này trong thực đơn của các quán cà phê, từ những cửa hàng nhỏ đến các thương hiệu đồ uống có quy mô lớn.

Đặc biệt, sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội đã góp phần thúc đẩy sức hút của cà phê muối. Hình ảnh lớp kem trắng mịn, những giọt cà phê nhỏ xuống từ phin và khoảnh khắc khuấy đều ly nước tạo nên nội dung trực quan, dễ thu hút người xem.

Nhiều quán cũng biến tấu công thức, điều chỉnh độ mặn, độ béo hoặc sử dụng cà phê pha máy để phù hợp với khẩu vị từng nhóm khách hàng.

Tháng 6-2024, CNN Travel cũng giới thiệu cà phê muối Việt Nam, nhắc đến nguồn gốc của món uống từ một quán nhỏ tại Huế. Sự quan tâm của truyền thông quốc tế góp thêm một dấu ấn cho hành trình lan tỏa của thức uống này. Dù được biến tấu theo nhiều cách, cà phê muối gốc Huế vẫn có sức hút riêng nhờ cách pha chế bằng phin, hương vị cân bằng và câu chuyện ra đời thú vị. Với những du khách như Khánh và Nhi, trải nghiệm một ly cà phê muối ngay tại nơi món uống này khởi nguồn không chỉ là dịp khám phá hương vị mới mà còn là cách tìm hiểu thêm về đời sống thường nhật của người dân cố đô. Từ một ý tưởng sáng tạo trong quán cà phê sân vườn nhỏ, cà phê muối đã trở thành thức uống được nhiều người biết đến, góp thêm một dấu ấn cho văn hóa cà phê Việt Nam. Giữa vô vàn xu hướng đồ uống mới, hương vị mặn nhẹ, béo thơm và cách thưởng thức chậm rãi của cà phê muối vẫn giữ được sức hấp dẫn riêng, như một lời mời gọi du khách dừng chân và cảm nhận nhịp sống bình dị của Huế.