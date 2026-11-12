Bộ đội nắm tay, bám dây cõng cụ ông 70 tuổi vượt dòng nước lũ

Giây phút bộ đội đưa cụ ông qua dòng nước xiết - Ảnh: QUANG CƯỜNG

Chiều 12-11, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, đã ký quyết định khen thưởng đột xuất hai cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy quân sự xã Trà Tân vì hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ.

Hai người được khen thưởng gồm Trung úy Nguyễn Kỳ Anh, trợ lý Ban Chỉ huy quân sự xã Trà Tân và chiến sĩ dân quân Nguyễn Đình Huy.

Theo Đại tá Đinh Văn Hưng, những ngày qua, trước diễn biến mưa lũ phức tạp tại các xã vùng cao, lực lượng quân sự địa phương đã phối hợp chính quyền và các đơn vị triển khai chốt chặn, hỗ trợ người dân ứng phó thiên tai.

Hành động dũng cảm, hết lòng vì người dân của hai cán bộ, chiến sĩ góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ; đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm của lực lượng vũ trang trong phòng, chống thiên tai.

Việc khen thưởng đột xuất nhằm ghi nhận, động viên kịp thời các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia cứu hộ.

Cụ ông được bộ đội đưa về nhà an toàn - Ảnh: QUANG CƯỜNG

Trước đó trưa 11-11, hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ nắm tay nhau, bám dây giữa dòng nước lũ chảy xiết để đưa cụ ông 70 tuổi qua suối đã gây xúc động.

Trung tá Huỳnh Tấn Thu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Trà Tân, cho biết trong lúc tuần tra, chốt giữ các điểm ngập lụt, tổ công tác phát hiện một cụ ông 70 tuổi đang ở trong căn chòi tại khu vực bìa rừng, thuộc nóc Ông Nam (thôn Trà Giác), cách nhà khoảng 10km.

Trước nguy cơ nước lũ tiếp tục dâng cao, đơn vị phối hợp lực lượng tại chỗ vượt đường rừng tiếp cận, vận động cụ ông về nhà để bảo đảm an toàn.

Trên hành trình hơn 10km đường rừng, lực lượng cứu hộ gặp nhiều đoạn đường hiểm trở, nước lũ chảy xiết. Các chiến sĩ phải nắm tay nhau, bám dây tạo điểm tựa để đưa cụ ông vượt qua dòng nước nguy hiểm.

Nhờ nỗ lực của các lực lượng, cụ ông được đưa về nhà an toàn.

Tham gia cứu hộ có Trung úy Nguyễn Kỳ Anh, chiến sĩ dân quân Nguyễn Đình Huy - người trực tiếp cõng cụ ông qua dòng nước xiết - cùng các chiến sĩ dân quân Nguyễn Thanh Luyễn, Nguyễn Hồng Trung, Hà Minh Giới, Đinh Văn Tuyền và Nguyễn Văn Uy.