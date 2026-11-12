Nước lũ bao vây, ngập nhà dân Quy Nhơn và vùng lân cận

Ngày 12-11, ghi nhận của Tuổi Trẻ tại khu vực đô thị Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai và vùng lân cận cho thấy nước lũ vẫn ở mức cao, nguy cơ gây ngập nhà dân.
Cụ thể, trên lưu vực sông Hà Thanh chảy qua xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, mức nước chưa giảm xuống mà vẫn đi ngang. Tại cầu Diêu Trì, nước sông Hà Thanh đạt trên báo động 3.
Một số khu vực trũng thấp, kiệt hẻm sâu, nước đã tràn vào mấp mé nhà dân.
Trước tình trạng trên, ông Trần Minh Quang - chủ tịch UBND xã Tuy Phước - cho hay chính quyền tiếp tục sơ tán dân tới nơi an toàn.
Mưa lũ, ngập lụt cũng gây ảnh hưởng tới sinh hoạt, đời sống người dân và vật nuôi. Tại kiệt gần vòng xoay Hùng Vương, khu phố 7, phường Quy Nhơn Bắc, bà Trần Thị Khen (59 tuổi), tất tả dắt 2 con bò lớn và 1 con bò con từ trong nhà ra ngoài đầu đường dựng bạt che để nhốt tạm.
Bà Khen rút rơm mang theo để mấy con bò có thức ăn trong ngày mưa gió. Căn nhà bà trong hẻm nước đã bắt đầu tràn vào, còn chuồng bò ngoài vườn nước đã ngập hơn 1 mét.
"Trận lũ năm ngoái, nước dâng cao trong đêm ngập chuồng bò làm 3 con bò sắp xuất chuồng chết sạch. Năm nay rút kinh nghiệm, tôi dời đàn bò ra nơi cao ráo. Từ đêm qua tới này, tôi vạ vật ngủ tạm ngoài hiên nhà hàng xóm cạnh đường để canh mấy con bò" - bà Khen nói.
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Minh (61 tuổi), trú cùng hẻm, cho hay cả con hẻm chỉ có mỗi nhà ông có chiếc xuồng nhỏ, mùa mưa lũ cả xóm cậy nhờ. Trong trận lũ năm ngoái, chiếc xuồng nhỏ của ông đã cứu nhiều bà con lối xóm.
Do nước lũ ngập lên hẻm, cả ngày nay ông cứ chèo vào rồi lại chèo ra, giúp đưa bà con về nhà, đi công việc, chợ búa. Theo ông Minh, so với trận lũ lịch sử năm ngoái, trận lụt năm nay mực nước vẫn còn thấp hơn rất nhiều, nhưng vẫn khiến dân vùng lũ khốn khổ.
2 người chết, 1 người mất tích do lũ
Chiều 12-11, ông Nguyễn Trường Thi, Chủ tịch UBND xã Phú Hòa 1, cho hay khoảng 12h40 ngày 12-11, người dân phát hiện thi thể em Nguyễn Thị Thanh Lài (11 tuổi, trú thôn Cẩm Thạch, xã Phú Hòa 1, Đắk Lắk) dưới ruộng nước tại địa phương nên trình báo công an.
Tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Hòa 1 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Viện KSND khu vực 13 khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.
Trước thông tin một số trang mạng xã hội cho rằng nữ sinh này trên đường đi học về bị nước cuốn, ông Thi cho hay không đúng sự thật, vì đã thông báo cho học sinh toàn xã nghỉ học từ chiều hôm qua.
Ông Lê Văn Sự, Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Hòa Định Tây, cho biết nhà trường đã thông báo nghỉ học từ trước. Sau khi xảy ra sự việc, đại diện nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đã đến thăm hỏi, động viên gia đình em Lài.
Trưa cùng ngày, ông Lê Chí Hoại - Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ - xác nhận khoảng 11h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Văn Tuân (46 tuổi, trú thôn Quảng Mỹ), bị nước lũ cuốn mất tích.
Theo thông tin ban đầu, ông Tuân cùng với 2 người ngụ cùng xã đi đánh cá ở thôn Mỹ Thành vào tối 11-11 thì bất ngờ bị lũ lớn đổ về, cuốn trôi. 2 người đi cùng may mắn thoát nạn, còn ông Tuân bị lũ cuốn mất tích.
Ông Huỳnh Kim Luôn, người đi cùng, cho biết khoảng hơn 21h ngày 11-11, ông cùng ông Tuân, ông Trần Thanh Vũ rủ nhau đi đánh cá. Tuy nhiên, khi đến gần cổng chào thôn Suối Phẩn (cũ), cả nhóm gặp nước lũ dâng cao, chảy xiết nên quyết định quay về.
Lúc này nước sông Bánh Lái dâng nhanh, từ ngang đầu gối lên gần ngực. Ông Luôn bơi qua đoạn nước xiết, kéo được ông Trần Thanh Vũ vào nơi an toàn rồi quay lại cứu ông Tuân nhưng không kịp.
Trong khi đó, Công an xã Suối Trai cho biết các lực lượng chức năng vẫn tìm kiếm ông Hồ Văn Xuân (55 tuổi, trú thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa), mất tích khoảng 8h30 ngày 12-11 khi câu cá tại khu vực bờ tràn đập thủy điện Sông Ba Hạ, thuộc buôn Xây Dựng, xã Suối Trai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận