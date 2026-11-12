Nước lũ bao vây, ngập nhà dân Quy Nhơn và vùng lân cận

Từ đêm qua tới nay, mưa lớn tiếp tục trút xuống khiến nhiều nhà dân khu vực Quy Nhơn dọc sông Hà Thanh có nguy cơ ngập lụt - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 12-11, ghi nhận của Tuổi Trẻ tại khu vực đô thị Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai và vùng lân cận cho thấy nước lũ vẫn ở mức cao, nguy cơ gây ngập nhà dân.

Cụ thể, trên lưu vực sông Hà Thanh chảy qua xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, mức nước chưa giảm xuống mà vẫn đi ngang. Tại cầu Diêu Trì, nước sông Hà Thanh đạt trên báo động 3.

Một số khu vực trũng thấp, kiệt hẻm sâu, nước đã tràn vào mấp mé nhà dân.

Trước tình trạng trên, ông Trần Minh Quang - chủ tịch UBND xã Tuy Phước - cho hay chính quyền tiếp tục sơ tán dân tới nơi an toàn.

Mưa lũ, ngập lụt cũng gây ảnh hưởng tới sinh hoạt, đời sống người dân và vật nuôi. Tại kiệt gần vòng xoay Hùng Vương, khu phố 7, phường Quy Nhơn Bắc, bà Trần Thị Khen (59 tuổi), tất tả dắt 2 con bò lớn và 1 con bò con từ trong nhà ra ngoài đầu đường dựng bạt che để nhốt tạm.

Ông Nguyễn Văn Minh (61 tuổi), trú khu phố 7, phường Quy Nhơn Bắc, chèo xuồng đưa người dân trong hẻm ra vào do ngập lụt - Ảnh: TẤN LỰC

Bà Khen rút rơm mang theo để mấy con bò có thức ăn trong ngày mưa gió. Căn nhà bà trong hẻm nước đã bắt đầu tràn vào, còn chuồng bò ngoài vườn nước đã ngập hơn 1 mét.

"Trận lũ năm ngoái, nước dâng cao trong đêm ngập chuồng bò làm 3 con bò sắp xuất chuồng chết sạch. Năm nay rút kinh nghiệm, tôi dời đàn bò ra nơi cao ráo. Từ đêm qua tới này, tôi vạ vật ngủ tạm ngoài hiên nhà hàng xóm cạnh đường để canh mấy con bò" - bà Khen nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Minh (61 tuổi), trú cùng hẻm, cho hay cả con hẻm chỉ có mỗi nhà ông có chiếc xuồng nhỏ, mùa mưa lũ cả xóm cậy nhờ. Trong trận lũ năm ngoái, chiếc xuồng nhỏ của ông đã cứu nhiều bà con lối xóm.

Do nước lũ ngập lên hẻm, cả ngày nay ông cứ chèo vào rồi lại chèo ra, giúp đưa bà con về nhà, đi công việc, chợ búa. Theo ông Minh, so với trận lũ lịch sử năm ngoái, trận lụt năm nay mực nước vẫn còn thấp hơn rất nhiều, nhưng vẫn khiến dân vùng lũ khốn khổ.

Nước lũ "bao vây" những cụm dân cư thấp trũng trên lưu vực sông Hà Thanh thuộc phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC

Một cụm nhà dân tại phường Quy Nhơn Đông bị cô lập trong biển nước - Ảnh: TẤN LỰC

Nước lũ "dọa" tràn vào nhà dân phường Quy Nhơn Đông - Ảnh: TẤN LỰC

Dòng nước xiết chảy tràn qua sông Hà Thanh sáng 12-11 - Ảnh: TẤN LỰC

Nhà dân xã Tuy Phước, Gia Lai, mấp mé nước lũ - Ảnh: TẤN LỰC

Người dân vùng thấp trũng xã Tuy Phước, Gia Lai, được chính quyền di dời đến nơi an toàn - Ảnh: V.H.

Nước sông Hà Thanh tại cầu Diêu Trì dâng cao trên báo động 3, tràn vào các khu nhà dân hai bên bờ - Ảnh: TẤN LỰC

Bà Trần Thị Khen (59 tuổi), trú khu phố 7, phường Quy Nhơn Bắc, dắt đàn bò ra đường Hùng Vương tìm chỗ tránh lụt - Ảnh: TẤN LỰC

Người dân khu phố 7, phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai, thả mồi câu cá ngay trước hẻm vì nước dâng cao - Ảnh: TẤN LỰC

Nước lũ ngập vào nhà dân tại phường Quy Nhơn Bắc - Ảnh: TẤN LỰC

Người dân khóa cửa tránh đến nơi khô ráo do khu dân cư ngập lụt - Ảnh: TẤN LỰC

Sinh hoạt thường ngày đảo lộn do mưa lũ - Ảnh: TẤN LỰC

Chiếc xuồng nhỏ của ông Nguyễn Văn Minh (61 tuổi), là phương tiện ra vào duy nhất của người dân trong hẻm tại khu phố 7, phường Quy Nhơn Bắc - Ảnh: TẤN LỰC

Nước sông trên lưu vực sông Hà Thanh vẫn duy trì ở mức cao, đe dọa an toàn nhiều khu dân cư - Ảnh: TẤN LỰC

Người dân phường Quy Nhơn Bắc lội lụt khi qua đoạn thấp trũng - Ảnh: TẤN LỰC

2 người chết, 1 người mất tích do lũ Chiều 12-11, ông Nguyễn Trường Thi, Chủ tịch UBND xã Phú Hòa 1, cho hay khoảng 12h40 ngày 12-11, người dân phát hiện thi thể em Nguyễn Thị Thanh Lài (11 tuổi, trú thôn Cẩm Thạch, xã Phú Hòa 1, Đắk Lắk) dưới ruộng nước tại địa phương nên trình báo công an. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Hòa 1 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Viện KSND khu vực 13 khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc. Trước thông tin một số trang mạng xã hội cho rằng nữ sinh này trên đường đi học về bị nước cuốn, ông Thi cho hay không đúng sự thật, vì đã thông báo cho học sinh toàn xã nghỉ học từ chiều hôm qua. Ông Lê Văn Sự, Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Hòa Định Tây, cho biết nhà trường đã thông báo nghỉ học từ trước. Sau khi xảy ra sự việc, đại diện nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đã đến thăm hỏi, động viên gia đình em Lài. Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: T.K Trưa cùng ngày, ông Lê Chí Hoại - Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ - xác nhận khoảng 11h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Văn Tuân (46 tuổi, trú thôn Quảng Mỹ), bị nước lũ cuốn mất tích. Theo thông tin ban đầu, ông Tuân cùng với 2 người ngụ cùng xã đi đánh cá ở thôn Mỹ Thành vào tối 11-11 thì bất ngờ bị lũ lớn đổ về, cuốn trôi. 2 người đi cùng may mắn thoát nạn, còn ông Tuân bị lũ cuốn mất tích. Ông Huỳnh Kim Luôn, người đi cùng, cho biết khoảng hơn 21h ngày 11-11, ông cùng ông Tuân, ông Trần Thanh Vũ rủ nhau đi đánh cá. Tuy nhiên, khi đến gần cổng chào thôn Suối Phẩn (cũ), cả nhóm gặp nước lũ dâng cao, chảy xiết nên quyết định quay về. Lúc này nước sông Bánh Lái dâng nhanh, từ ngang đầu gối lên gần ngực. Ông Luôn bơi qua đoạn nước xiết, kéo được ông Trần Thanh Vũ vào nơi an toàn rồi quay lại cứu ông Tuân nhưng không kịp. Trong khi đó, Công an xã Suối Trai cho biết các lực lượng chức năng vẫn tìm kiếm ông Hồ Văn Xuân (55 tuổi, trú thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa), mất tích khoảng 8h30 ngày 12-11 khi câu cá tại khu vực bờ tràn đập thủy điện Sông Ba Hạ, thuộc buôn Xây Dựng, xã Suối Trai.