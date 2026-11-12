Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Thời sự

Nước lũ bao vây, ngập nhà dân Quy Nhơn và vùng lân cận

tác giả
TẤN LỰC
và 1 tác giả khác
TẤN LỰC
TẤN LỰC
MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

Mưa lớn khiến nước lũ dâng tràn vào trong nhà, người dân Quy Nhơn, Gia Lai, dắt đàn bò ra đường tìm chỗ tránh trú. Nhịp sống sinh hoạt thường ngày đảo lộn do mưa lũ.

Nước lũ bao vây ngập nhà, dân dắt bò tìm chỗ trốn - Ảnh 2.

Từ đêm qua tới nay, mưa lớn tiếp tục trút xuống khiến nhiều nhà dân khu vực Quy Nhơn dọc sông Hà Thanh có nguy cơ ngập lụt - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 12-11, ghi nhận của Tuổi Trẻ tại khu vực đô thị Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai và vùng lân cận cho thấy nước lũ vẫn ở mức cao, nguy cơ gây ngập nhà dân.

Cụ thể, trên lưu vực sông Hà Thanh chảy qua xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, mức nước chưa giảm xuống mà vẫn đi ngang. Tại cầu Diêu Trì, nước sông Hà Thanh đạt trên báo động 3.

Một số khu vực trũng thấp, kiệt hẻm sâu, nước đã tràn vào mấp mé nhà dân. 

Trước tình trạng trên, ông Trần Minh Quang - chủ tịch UBND xã Tuy Phước - cho hay chính quyền tiếp tục sơ tán dân tới nơi an toàn.

Mưa lũ, ngập lụt cũng gây ảnh hưởng tới sinh hoạt, đời sống người dân và vật nuôi. Tại kiệt gần vòng xoay Hùng Vương, khu phố 7, phường Quy Nhơn Bắc, bà Trần Thị Khen (59 tuổi), tất tả dắt 2 con bò lớn và 1 con bò con từ trong nhà ra ngoài đầu đường dựng bạt che để nhốt tạm.

Nước lũ bao vây ngập nhà, dân dắt bò tìm chỗ trốn - Ảnh 13.

Ông Nguyễn Văn Minh (61 tuổi), trú khu phố 7, phường Quy Nhơn Bắc, chèo xuồng đưa người dân trong hẻm ra vào do ngập lụt - Ảnh: TẤN LỰC

Bà Khen rút rơm mang theo để mấy con bò có thức ăn trong ngày mưa gió. Căn nhà bà trong hẻm nước đã bắt đầu tràn vào, còn chuồng bò ngoài vườn nước đã ngập hơn 1 mét. 

"Trận lũ năm ngoái, nước dâng cao trong đêm ngập chuồng bò làm 3 con bò sắp xuất chuồng chết sạch. Năm nay rút kinh nghiệm, tôi dời đàn bò ra nơi cao ráo. Từ đêm qua tới này, tôi vạ vật ngủ tạm ngoài hiên nhà hàng xóm cạnh đường để canh mấy con bò" - bà Khen nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Minh (61 tuổi), trú cùng hẻm, cho hay cả con hẻm chỉ có mỗi nhà ông có chiếc xuồng nhỏ, mùa mưa lũ cả xóm cậy nhờ. Trong trận lũ năm ngoái, chiếc xuồng nhỏ của ông đã cứu nhiều bà con lối xóm. 

Do nước lũ ngập lên hẻm, cả ngày nay ông cứ chèo vào rồi lại chèo ra, giúp đưa bà con về nhà, đi công việc, chợ búa. Theo ông Minh, so với trận lũ lịch sử năm ngoái, trận lụt năm nay mực nước vẫn còn thấp hơn rất nhiều, nhưng vẫn khiến dân vùng lũ khốn khổ.

Nước lũ bao vây ngập nhà, dân dắt bò tìm chỗ trốn - Ảnh 4.

Nước lũ "bao vây" những cụm dân cư thấp trũng trên lưu vực sông Hà Thanh thuộc phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC

Nước lũ bao vây ngập nhà, dân dắt bò tìm chỗ trốn - Ảnh 3.

Một cụm nhà dân tại phường Quy Nhơn Đông bị cô lập trong biển nước - Ảnh: TẤN LỰC

Nước lũ bao vây ngập nhà, dân dắt bò tìm chỗ trốn - Ảnh 8.

Nước lũ "dọa" tràn vào nhà dân phường Quy Nhơn Đông - Ảnh: TẤN LỰC

Nước lũ bao vây ngập nhà, dân dắt bò tìm chỗ trốn - Ảnh 9.

Dòng nước xiết chảy tràn qua sông Hà Thanh sáng 12-11 - Ảnh: TẤN LỰC

Nước lũ bao vây ngập nhà, dân dắt bò tìm chỗ trốn - Ảnh 10.

Nhà dân xã Tuy Phước, Gia Lai, mấp mé nước lũ - Ảnh: TẤN LỰC

Nước lũ bao vây ngập nhà, dân dắt bò tìm chỗ trốn - Ảnh 5.

Người dân vùng thấp trũng xã Tuy Phước, Gia Lai, được chính quyền di dời đến nơi an toàn - Ảnh: V.H.

Nước lũ bao vây ngập nhà, dân dắt bò tìm chỗ trốn - Ảnh 12.

Nước sông Hà Thanh tại cầu Diêu Trì dâng cao trên báo động 3, tràn vào các khu nhà dân hai bên bờ - Ảnh: TẤN LỰC

Nước lũ bao vây ngập nhà, dân dắt bò tìm chỗ trốn - Ảnh 17.

Bà Trần Thị Khen (59 tuổi), trú khu phố 7, phường Quy Nhơn Bắc, dắt đàn bò ra đường Hùng Vương tìm chỗ tránh lụt - Ảnh: TẤN LỰC

Nước lũ bao vây ngập nhà, dân dắt bò tìm chỗ trốn - Ảnh 21.

Người dân khu phố 7, phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai, thả mồi câu cá ngay trước hẻm vì nước dâng cao - Ảnh: TẤN LỰC

Nước lũ bao vây ngập nhà, dân dắt bò tìm chỗ trốn - Ảnh 22.

Nước lũ ngập vào nhà dân tại phường Quy Nhơn Bắc - Ảnh: TẤN LỰC

Nước lũ bao vây ngập nhà, dân dắt bò tìm chỗ trốn - Ảnh 24.

Người dân khóa cửa tránh đến nơi khô ráo do khu dân cư ngập lụt - Ảnh: TẤN LỰC

Nước lũ bao vây ngập nhà, dân dắt bò tìm chỗ trốn - Ảnh 26.

Sinh hoạt thường ngày đảo lộn do mưa lũ - Ảnh: TẤN LỰC

Nước lũ bao vây ngập nhà, dân dắt bò tìm chỗ trốn - Ảnh 28.

Chiếc xuồng nhỏ của ông Nguyễn Văn Minh (61 tuổi), là phương tiện ra vào duy nhất của người dân trong hẻm tại khu phố 7, phường Quy Nhơn Bắc - Ảnh: TẤN LỰC

Nước lũ bao vây ngập nhà, dân dắt bò tìm chỗ trốn - Ảnh 30.

Nước sông trên lưu vực sông Hà Thanh vẫn duy trì ở mức cao, đe dọa an toàn nhiều khu dân cư - Ảnh: TẤN LỰC

Nước lũ bao vây ngập nhà, dân dắt bò tìm chỗ trốn - Ảnh 31.

Người dân phường Quy Nhơn Bắc lội lụt khi qua đoạn thấp trũng - Ảnh: TẤN LỰC

2 người chết, 1 người mất tích do lũ

Chiều 12-11, ông Nguyễn Trường Thi, Chủ tịch UBND xã Phú Hòa 1, cho hay khoảng 12h40 ngày 12-11, người dân phát hiện thi thể em Nguyễn Thị Thanh Lài (11 tuổi, trú thôn Cẩm Thạch, xã Phú Hòa 1, Đắk Lắk) dưới ruộng nước tại địa phương nên trình báo công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Hòa 1 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Viện KSND khu vực 13 khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước thông tin một số trang mạng xã hội cho rằng nữ sinh này trên đường đi học về bị nước cuốn, ông Thi cho hay không đúng sự thật, vì đã thông báo cho học sinh toàn xã nghỉ học từ chiều hôm qua.

Ông Lê Văn Sự, Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Hòa Định Tây, cho biết nhà trường đã thông báo nghỉ học từ trước. Sau khi xảy ra sự việc, đại diện nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đã đến thăm hỏi, động viên gia đình em Lài.

Tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước lũ cuốn mất tích khi đi đánh cá - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: T.K

Trưa cùng ngày, ông Lê Chí Hoại - Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ - xác nhận khoảng 11h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Văn Tuân (46 tuổi, trú thôn Quảng Mỹ), bị nước lũ cuốn mất tích.

Theo thông tin ban đầu, ông Tuân cùng với 2 người ngụ cùng xã đi đánh cá ở thôn Mỹ Thành vào tối 11-11 thì bất ngờ bị lũ lớn đổ về, cuốn trôi. 2 người đi cùng may mắn thoát nạn, còn ông Tuân bị lũ cuốn mất tích.

Ông Huỳnh Kim Luôn, người đi cùng, cho biết khoảng hơn 21h ngày 11-11, ông cùng ông Tuân, ông Trần Thanh Vũ rủ nhau đi đánh cá. Tuy nhiên, khi đến gần cổng chào thôn Suối Phẩn (cũ), cả nhóm gặp nước lũ dâng cao, chảy xiết nên quyết định quay về.

Lúc này nước sông Bánh Lái dâng nhanh, từ ngang đầu gối lên gần ngực. Ông Luôn bơi qua đoạn nước xiết, kéo được ông Trần Thanh Vũ vào nơi an toàn rồi quay lại cứu ông Tuân nhưng không kịp.

Trong khi đó, Công an xã Suối Trai cho biết các lực lượng chức năng vẫn tìm kiếm ông Hồ Văn Xuân (55 tuổi, trú thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa), mất tích khoảng 8h30 ngày 12-11 khi câu cá tại khu vực bờ tràn đập thủy điện Sông Ba Hạ, thuộc buôn Xây Dựng, xã Suối Trai.

Cảnh nước lũ bao vây, ngập nhà dân Quy Nhơn và vùng lân cận - Ảnh 19.Công an vượt lũ trong đêm, giải cứu hai tài xế xe đầu kéo, đưa sản phụ đi sinh ở Đắk Lắk

Trong đêm 11 và rạng sáng 12-11, lực lượng chức năng ở Đắk Lắk liên tiếp cứu hộ hai tài xế xe đầu kéo và hỗ trợ một sản phụ đến bệnh viện.

TẤN LỰC - MINH CHIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Gia Lai ngập lụt ​mưa lớn lũ lụt nước lũ mưa lũ

    Dòng sự kiện: Mưa lũ miền Trung

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất