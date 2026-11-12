Cận cảnh thủy điện Sông Ba Hạ xả nước điều tiết xuống hạ du

Thủy điện Sông Ba Hạ xả nước ngày 12-11 - Ảnh: LÊ TRUNG

Đập chính thủy điện Sông Ba Hạ nằm giữa hai xã Suối Trai và Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk (trước đây thuộc tỉnh Phú Yên cũ). Theo ghi nhận sáng 12-11, các cửa xả đập thủy điện này đang xả nước tung bọt trắng xóa xuống sông Ba chảy về hạ du.

Trước đó ngày 11-11, Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ thông báo kế hoạch xả nước điều tiết qua tràn lần đầu.

Theo thông tin từ công ty, căn cứ bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, những ngày tới, khu vực lưu vực sông Ba có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông.

Lưu lượng nước về hồ thủy điện Sông Ba Hạ trong 24 giờ tới dự báo 1.200m3/s. Lúc 7h ngày 12-11, mực nước hồ chứa đạt xấp xỉ 102m, nên cần thiết phải mở cửa xả tràn để điều tiết.

Đập thủy điện xả nước - Ảnh: LÊ TRUNG

Theo thông tin cập nhật lúc 7h30 ngày 12-11, hồ thủy điện Sông Ba Hạ có mực nước 103,17m, thấp hơn mực nước dâng bình thường 105m.

Lưu lượng nước về hồ đạt 3.756m³/s. Nhà máy đang mở 6 cửa xả tràn với lưu lượng 486m³/s, đồng thời vận hành các tổ máy phát điện với lưu lượng 400m³/s. Tổng lưu lượng nước từ hồ thủy điện Sông Ba Hạ đổ về hạ du là 886m³/s.

Trước kế hoạch điều tiết hồ chứa và dự báo mưa lớn, người dân khu vực hạ du sông Ba cần chủ động theo dõi thông tin vận hành hồ, đề phòng nước sông dâng cao, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Tại thời điểm phóng viên có mặt ở đập thủy điện thì khu vực này có mưa nhỏ.

Một số hình ảnh Tuổi Trẻ ghi nhận thủy điện này xả nước điều tiết.

Tổng lưu lượng nước từ hồ thủy điện Sông Ba Hạ đổ về hạ du là 886m³/s - Ảnh: LÊ TRUNG

Nhà máy đang mở 6 cửa xả tràn - Ảnh: LÊ TRUNG

Bọt nước tung trắng xóa - Ảnh: LÊ TRUNG

Bên trên đập thủy điện Sông Ba Hạ - Ảnh: LÊ TRUNG

Tổng lưu lượng nước từ hồ thủy điện Sông Ba Hạ đổ về hạ du sáng nay là 886m³/s - Ảnh: LÊ TRUNG

Nước từ thủy điện đổ về hạ du sông Ba

Hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ trưa 12-11 - Ảnh: LÊ TRUNG

Đập thủy điện Sông Ba Hạ xả nước điều tiết - Ảnh: LÊ TRUNG

Sông Ba Hạ đề xuất tăng lượng xả điều tiết đến 4.000m³/s Trưa 12-11, Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ có báo cáo gửi Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk và đề xuất vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện này. Theo đó, căn cứ bản tin dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, dự báo trên lưu vực sông Ba có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Dự báo lượng nước về hồ dao động khoảng 4.000m3/s. Theo số liệu lúc 10h cùng ngày, mực nước hồ 103,34m, lưu lượng nước về hồ 2.669m³/s, lưu lượng xả tràn 972m³/s, tổng lượng xả về hạ du 1.372 m³/s. Công ty đề xuất vận hành điều tiết lưu lượng nước qua tràn từ 1.400m³/s đến 3.600m³/s nhằm đưa mực nước hồ dao động quanh 102m. Tổng lưu lượng nước về hạ du (qua tràn và máy phát điện) dự kiến từ 1.800m³/s đến 4.000m³/s.