Công an vượt lũ trong đêm, giải cứu hai tài xế xe đầu kéo, đưa sản phụ đi sinh ở Đắk Lắk

Tài xế xe đầu kéo được hỗ trợ giải cứu vào bờ đường sắt để đưa về nơi an toàn - Ảnh: Công an xã Đồng Xuân

Ngày 12-11, Công an xã Đồng Xuân cho biết đã phối hợp các lực lượng tại chỗ giải cứu hai tài xế xe đầu kéo gặp nạn khi đi vào khu vực ngập lụt.

Nước lũ dâng hơn 1m, tài xế mắc kẹt trong cabin

Khoảng 22h ngày 11-11, ông Mạc Xuân Tú (48 tuổi, trú phường Bình Kiến, Đắk Lắk) lái xe đầu kéo chở container trên tỉnh lộ 641, theo hướng Tuy An Bắc - Đồng Xuân.

Khi đến khu vực xóm Rượu, thôn Tân Hòa, đoạn giáp ranh hai xã, nước lũ dâng cao hơn 1m và chảy xiết. Không dám tiếp tục di chuyển, ông Tú mắc kẹt trong cabin. Do không biết bơi, ông lo ngại nguy hiểm khi nước tiếp tục dâng.

Nhận tin báo, Công an xã Đồng Xuân phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và dân quân tổ chức cứu hộ.

Tuy nhiên, tuyến đường từ thôn đến hiện trường đã ngập sâu, bị chia cắt. Các lực lượng phải đi bộ dọc đường sắt Bắc - Nam, sau đó lội qua dòng nước lũ để tiếp cận xe đầu kéo.

Sau khi đưa ông Tú vào bờ an toàn, lực lượng chức năng đưa ông về nhà văn hóa thôn nghỉ ngơi, ổn định sức khỏe.

Xe đầu kéo nghiêng giữa dòng lũ

Một vụ việc khác xảy ra khoảng 3h sáng 12-11 tại khu vực cầu Sông Cô, thôn Long Châu.

Ông Mỵ Duy Sơn (42 tuổi) lái xe đầu kéo biển số 47A-864.XX đi vào khu vực đã được đặt biển báo và giăng dây cảnh báo ngập lụt.

Dù có cảnh báo, tài xế vẫn vượt rào chắn. Khi đi qua khu vực ngập, xe mất phương hướng, nghiêng giữa dòng nước, đẩy tài xế vào tình huống nguy hiểm.

Công an xã Đồng Xuân nhanh chóng tiếp cận, giải cứu và đưa ông Sơn về trụ sở an toàn.

Qua hai vụ việc, Công an xã Đồng Xuân khuyến cáo người dân, đặc biệt là tài xế xe tải, xe đầu kéo, tuyệt đối không vượt biển báo, dây cảnh báo hoặc cố tình đi vào khu vực ngập lụt.

Khi gặp đường ngập sâu, tài xế cần dừng phương tiện ở nơi an toàn, chủ động tìm tuyến đường khác và liên hệ lực lượng chức năng để được hỗ trợ.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận để giải cứu tài xế xe đầu kéo kẹt lũ đến nơi an toàn - Ảnh: Công an xã Đồng Xuân

Xe đầu kéo do ông Sơn lái bị nước lũ đẩy nghiêng - Ảnh: Công an xã Đồng Xuân

Công an vượt lũ hơn 2,5km đưa sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện Rạng sáng 12-11, 5 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) dùng ghe xuồng vượt hơn 2,5km dòng nước ngập, đưa một sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện. Bé trai chào đời an toàn sau đó. Theo thông tin từ Công an xã Hòa Thịnh, rạng sáng 12-11, chị Bùi Thị Như Quỳnh (24 tuổi, trú thôn Mỹ Trung, xã Hòa Thịnh) chuyển dạ nhưng không thể đến bệnh viện do khu vực sinh sống bị ngập sâu. Sản phụ vượt lũ trong đêm đi sinh con, được công an đưa đến bệnh viện kịp thời Nhận tin báo, Công an xã Hòa Thịnh huy động 5 cán bộ, chiến sĩ sử dụng ghe xuồng của người dân, vượt hơn 2,5km đường ngập để tiếp cận và đưa sản phụ đến trạm y tế xã thăm khám. Tuy nhiên, do sức khỏe sản phụ và điều kiện y tế tại trạm chưa bảo đảm, tổ công tác tiếp tục dùng phương tiện dân sinh vượt lũ, đưa chị Quỳnh đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Hòa. Đến 10h45 cùng ngày, chị Quỳnh sinh một bé trai an toàn.