Bất chấp chi phí tăng, đa số doanh nghiệp Hàn Quốc vẫn muốn ở lại Việt Nam

Công nhân làm việc trong nhà máy Samsung tại Bắc Ninh - Ảnh: Q.PH.

Theo Hãng tin Yonhap ngày 8-11, khảo sát của Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) cho thấy 92% doanh nghiệp Hàn Quốc được hỏi không có ý định rút khỏi Việt Nam, bất chấp chi phí lao động gia tăng và những áp lực về quy định pháp lý.

Trong số các doanh nghiệp muốn tiếp tục hoạt động tại Việt Nam, 87,5% cho biết lợi thế chi phí so với các quốc gia khác là lý do chính khiến họ quyết định ở lại.

Kết quả này được ghi nhận trong bối cảnh tiền lương tại Việt Nam tăng nhanh những năm gần đây.

Theo KITA, mức lương tối thiểu hằng tháng của người lao động Việt Nam đã tăng hơn 4,5 lần, từ 45,4 USD năm 2010 lên 205,3 USD năm 2024. Tốc độ tăng bình quân trong giai đoạn này đạt 11,4% mỗi năm, cao nhất trong số các nền kinh tế lớn tại châu Á.

Dù vậy, các doanh nghiệp Hàn Quốc vẫn đánh giá tích cực về triển vọng thị trường Việt Nam.

Gần 60% doanh nghiệp tham gia khảo sát dự báo hoạt động kinh doanh tại Việt Nam sẽ cải thiện trong 3-5 năm tới, trong khi chỉ 12,4% có đánh giá bi quan.

Bên cạnh đó, 72% doanh nghiệp tin rằng Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vai trò là một trung tâm kinh doanh toàn cầu trong tương lai.

KITA khuyến nghị các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam rà soát cơ cấu chi phí, cải thiện hoạt động vận hành để thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh doanh.

Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam xét theo tổng vốn đăng ký lũy kế. Các nhà đầu tư nước này hiện có 10.598 dự án tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký khoảng 102,7 tỉ USD. Theo Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM), hiện có khoảng 10.000 doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam. Tiếp tục mong muốn mở rộng đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc cũng kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến hoàn thuế, thủ tục hành chính và tiếp cận các chính sách ưu đãi đầu tư.