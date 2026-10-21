Doanh nghiệp Hàn Quốc mong được báo trước 6-12 tháng khi thay đổi chính sách

Bà Lee Mi Yon, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, cho biết một số doanh nghiệp phản ánh khó khăn do chính sách khó dự báo - Ảnh: THANH PHƯƠNG

Tại hội nghị giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp Hàn Quốc về chính sách thuế, hải quan năm 2026 ngày 21-10, nhiều doanh nghiệp kiến nghị tăng tính minh bạch, thống nhất trong thực thi chính sách và dành thêm thời gian chuẩn bị khi có quy định mới.

Muốn có chính sách thuế ổn định, dễ dự báo

Bà Lee Mi Yon - Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam - cho biết Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam xét về tổng vốn đầu tư lũy kế, đồng thời là một trong những đối tác thương mại hàng đầu. Vốn đầu tư từ Hàn Quốc vào Việt Nam tăng khoảng 160% so với năm trước.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp phản ánh khó khăn do chính sách khó dự báo, thay đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và cách áp dụng quy định thuế thiếu nhất quán giữa một số địa phương.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp kiến nghị cơ quan quản lý dành ít nhất 6 tháng đến 1 năm để chuẩn bị trước khi nghị định, thông tư mới có hiệu lực. Thực tế, một số văn bản có thời gian chuyển tiếp quá ngắn, thậm chí chỉ 15 ngày, khiến doanh nghiệp gặp khó khăn khi triển khai.

Đại diện Samsung đề xuất mở rộng ưu đãi thuế để hỗ trợ doanh nghiệp nâng tỉ lệ nội địa hóa. Mặt khác, chính sách ưu đãi cần được triển khai cân bằng hơn, tránh tập trung vào một vài ngành như trí tuệ nhân tạo và bán dẫn để nhiều doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận.

Hiện ngành điện tử và sản xuất màn hình đang chịu áp lực lớn do giá chip bán dẫn phục vụ trí tuệ nhân tạo tăng cao trên toàn cầu. Vì vậy, doanh nghiệp mong có thêm ưu đãi thuế cho lĩnh vực công nghệ cao để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trả lời đề xuất của doanh nghiệp, ông Lưu Đức Huy - Phó vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) - cho biết Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Doanh nghiệp công nghệ cao có thể được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi 10% trong thời gian tối đa 25 năm đối với các dự án đặc biệt lớn, theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam, đề xuất cần bảo đảm tính thống nhất và khả năng dự báo trong thực thi chính sách thuế - Ảnh: CTV

Đề nghị thống nhất cách áp dụng, đẩy nhanh hoàn thuế

Ở góc độ tư vấn thuế, bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam - cho rằng tính thống nhất trong hướng dẫn và thực thi pháp luật thuế vẫn là vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Với các tập đoàn đa quốc gia, quy định có thể liên quan đồng thời đến thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, hải quan, xuất xứ hàng hóa và ưu đãi đầu tư.

Nếu cùng một vấn đề nhưng cơ quan thuế, hải quan hoặc các địa phương hướng dẫn, áp dụng khác nhau, doanh nghiệp sẽ khó xác định nghĩa vụ và chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh.

"Tôi cho rằng cần bảo đảm tính thống nhất và khả năng dự báo trong thực thi chính sách thuế, hạn chế tình trạng mỗi nơi hiểu và áp dụng khác nhau, gây khó khăn cho doanh nghiệp" - bà Cúc nhấn mạnh.

Ông Koo Bon Kyung - đại diện Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) - ghi nhận nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo ông, ưu đãi thiết thực với doanh nghiệp không chỉ là giảm thuế, mà còn là môi trường kinh doanh minh bạch, có khả năng dự báo, bảo đảm an toàn cho công nghệ và vốn đầu tư.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn ghi nhận đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc đối với phát triển kinh tế - xã hội và thu ngân sách nhà nước.

Ông cho biết Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xử lý kịp thời kiến nghị của doanh nghiệp. Đồng thời, các quy định về thuế đối với giao dịch liên kết, thuế tối thiểu toàn cầu sẽ sớm được hoàn thiện.