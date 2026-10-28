Hàn Quốc chi 3.900 tỉ đồng xây 'Thung lũng Việt Nam', kỳ vọng hút người Việt đến định cư

Bà Song Haewon, Trưởng Văn phòng đại diện KOCUN tại Việt Nam, chia sẻ về kế hoạch phát triển Thung lũng K-Vietnam, hướng đến thu hút người Việt đến học tập, làm việc và định cư lâu dài tại Hàn Quốc - Ảnh: BTC

Ngày 28-10, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) tổ chức sự kiện giới thiệu dự án Thung lũng K-Vietnam trong khuôn khổ hội thảo về tương lai hợp tác Hàn Quốc - Việt Nam. Dự án được triển khai tại huyện Bonghwa, tỉnh Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc).

Xây hệ sinh thái hỗ trợ người Việt định cư, lập nghiệp

Thung lũng K-Vietnam vốn gắn với câu chuyện lịch sử của Lý Long Tường, hậu duệ hoàng tộc nhà Lý (Việt Nam) sang định cư tại Hàn Quốc.

Bà Song Haewon, Trưởng Văn phòng đại diện Trung tâm Chính sách nhân quyền Liên hợp quốc Hàn Quốc (KOCUN) tại Việt Nam, cho biết ý tưởng ban đầu tập trung khai thác du lịch từ hình ảnh và văn hóa Việt Nam.

Sau đó....... định hướng được mở rộng, hướng đến thu hút các gia đình gốc Việt đến sinh sống, làm việc và trở thành một phần của cộng đồng địa phương.

"Du lịch chỉ là điểm khởi đầu. Mục tiêu lớn hơn là hình thành hệ thống hỗ trợ người Việt có nhu cầu sinh sống lâu dài tại Hàn Quốc, đặc biệt là các gia đình đa văn hóa", bà Song Haewon nói.

Theo bà Song Haewon, địa phương muốn chuyển người nhập cư thành cư dân định cư lâu dài, qua đó bổ sung dân số và góp phần giải quyết tình trạng suy giảm dân số ở nông thôn.

Nhóm được ưu tiên hỗ trợ gồm người Việt quay lại Hàn Quốc theo hợp đồng lao động, người sang Hàn Quốc kết hôn và người đến tìm kiếm việc làm.

Về cơ sở vật chất, bà Song Haewon cho hay dự án dự kiến xây dựng trung tâm hỗ trợ hội nhập, trung tâm giáo dục văn hóa song phương Hàn Quốc - Việt Nam và các không gian lưu trú tạm thời. Địa phương cũng đang xây dựng các gói hỗ trợ định cư ban đầu, gồm giáo dục, hỗ trợ khởi nghiệp và các hoạt động giúp người nhập cư ổn định cuộc sống.

Chương trình không chỉ hỗ trợ người lớn tìm việc, khởi nghiệp mà còn chú trọng giáo dục trẻ em trong các gia đình Hàn - Việt.

"Những trẻ rời Hàn Quốc về Việt Nam từ trước 6 tuổi có thể gặp khó khăn khi quay lại do hạn chế về tiếng Hàn. Vì vậy, chương trình dự kiến hỗ trợ cho trẻ; đồng thời kết nối việc làm, cơ hội khởi nghiệp cho người lớn", bà nói.

Các gia đình tham gia ban đầu dự kiến trải qua chương trình đào tạo bốn tuần tại Hàn Quốc. Với những gia đình được lựa chọn định cư, địa phương có thể tiếp tục hỗ trợ trong một đến hai năm, kết hợp bố trí nhà ở cho thuê và kết nối với các hội phụ nữ Việt Nam.

“Dự án phát triển làng Việt Nam” thuộc xã Bonghwa - Ảnh minh họa: Wikiwand

Kết nối sinh viên Việt Nam với di sản Việt - Hàn

Bên cạnh mục tiêu thu hút người Việt định cư, Thung lũng K-Vietnam hướng đến kết nối các tổ chức Hàn Quốc với cộng đồng, doanh nghiệp và thế hệ trẻ Việt Nam thông qua hợp tác giáo dục và giao lưu văn hóa.

Tại diễn đàn, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) được đề xuất làm cầu nối giữa các bên, tham gia nghiên cứu nhu cầu của các gia đình, thanh niên muốn học tập, sinh sống và phát triển nghề nghiệp tại Hàn Quốc; đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu và trải nghiệm thực tế.

Hai nhóm dự án được đề xuất nghiên cứu gồm phát triển trải nghiệm du lịch lịch sử - văn hóa Việt - Hàn và hợp tác kinh tế địa phương. Trong đó, sinh viên có thể tham gia xây dựng nội dung số, kể chuyện di sản, thiết kế trải nghiệm du lịch, truyền thông điểm đến và kết nối thanh niên với doanh nghiệp tại Bonghwa.

TS. Dong Su Yi, Phó trưởng khoa thiết kế truyền thông, Trường Công nghệ và Thiết kế UEH, cho rằng người trẻ Việt Nam có thể đóng góp nhờ am hiểu văn hóa, tâm lý cộng đồng, cùng khả năng sáng tạo nội dung số, truyền thông, tiếp thị và phân tích dữ liệu.

Theo phương án hợp tác, tỉnh Bắc Gyeongsang kết nối chính sách, huyện Bonghwa cung cấp nguồn lực địa phương, Viện Nghiên cứu Gyeongbuk đóng góp nghiên cứu, còn UEH kết nối giáo dục, sinh viên và góc nhìn Việt Nam.

"Sinh viên có thể tham gia từ nghiên cứu công chúng, xây dựng câu chuyện đến sản xuất nội dung quảng bá di sản", ông Dong Su Yi chia sẻ.

Vì sao Hàn Quốc chọn Việt Nam cho Thung lũng K-Vietnam? Việt Nam được lựa chọn là đối tác trọng tâm trong sáng kiến Thung lũng K-Vietnam, trên nền tảng quan hệ hợp tác nhiều lĩnh vực giữa hai nước sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Theo thông tin dự án, hiện có khoảng 197.000 người Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc, trong đó 19.000 người ở tỉnh Bắc Gyeongsang. Số du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc đạt khoảng 70.000 người, đứng đầu theo quốc tịch. Tại Bonghwa, trong khoảng 2.000 người thuộc dòng họ Hwasan Lee trên toàn Hàn Quốc, có 20 người là hậu duệ trực hệ. Địa phương cũng có hơn 1.000 lao động Việt Nam sinh sống.