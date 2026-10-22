Kim ngạch thương mại Việt Nam - Hàn Quốc hướng đến cột mốc lịch sử 100 tỉ USD

Ông Han Jungil, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đây là thông tin vừa được ông Han Jungil, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng, cho biết tại buổi lễ chào mừng Ngày Quốc khánh Đại Hàn Dân quốc, tổ chức tối 22-10.

Phát biểu về quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, ông Han Jungil cho biết kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, hai nước đã đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, trở thành những đối tác hợp tác tin cậy nhất của nhau.

Trong bối cảnh đó, hợp tác kinh tế trong năm 2026 giữa hai quốc gia tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Tính đến nửa đầu năm nay, tổng vốn đầu tư tích lũy giữa hai nước lần đầu tiên vượt mốc 100 tỉ USD. Đồng thời, kim ngạch thương mại hai chiều cũng dự kiến lần đầu tiên trong lịch sử vượt 100 tỉ USD trong năm nay.

Theo Tổng Lãnh sự Hàn Quốc, Đà Nẵng và khu vực miền Trung có ý nghĩa đặc biệt trong mối quan hệ giữa hai quốc gia. Trong năm 2025, Đà Nẵng đón 1,46 triệu lượt khách Hàn Quốc. Hàn Quốc trở thành thị trường du lịch quốc tế lớn nhất của thành phố Đà Nẵng.

"Các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Đà Nẵng và miền Trung đang đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương, tạo việc làm trong các lĩnh vực như công nghiệp chế tạo, đóng tàu, du lịch và công nghiệp cao.

Hợp tác cũng mở rộng sang khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Một ví dụ là bản ghi nhớ về sở hữu trí tuệ nhân vật được ký giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng với Hiệp hội Nhân vật Hàn Quốc, mở ra hướng hợp tác kết hợp văn hóa với công nghệ số" - ông Han Jungil nói.

Biểu diễn nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc trong lễ chào Ngày Quốc khánh Đại Hàn Dân Quốc - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết đến nay thành phố đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 9 địa phương của Hàn Quốc, trong đó có các đối tác tiêu biểu như Daegu, Pyeongtaek, Yongin...

Trong năm 2026, hợp tác Đà Nẵng - Hàn Quốc tiếp tục được thúc đẩy thông qua Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc tại Đà Nẵng, tập trung kết nối khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo, cùng Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng.

Theo bà Thi, Đà Nẵng định hướng phát triển thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, tài chính quốc tế và kinh tế biển.

Do vậy thành phố mong muốn mở rộng hợp tác với Hàn Quốc trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, tài chính, logistics, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cùng Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng chào mừng Ngày Quốc khánh Đại Hàn Dân Quốc - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đà Nẵng và Huế được người Hàn Quốc yêu thích Chia sẻ tại buổi lễ, ông Han Jungil cho biết Đà Nẵng và Huế, với thiên nhiên tươi đẹp, di sản văn hóa phong phú, đã trở thành những điểm đến du lịch nước ngoài được người dân Hàn Quốc yêu thích. Ông kỳ vọng sự kết hợp giữa văn hóa, năng lực công nghiệp của các địa phương Việt Nam với công nghệ và kinh nghiệm của Hàn Quốc sẽ tạo thêm cơ hội hợp tác, thúc đẩy hai bên cùng phát triển.