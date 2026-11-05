Doanh nghiệp Hàn Quốc muốn đầu tư thêm, kiến nghị TP.HCM gỡ vướng

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh chia sẻ về mục tiêu tăng trưởng 2 con số của TP.HCM với các doanh nghiệp Hàn Quốc tại hội nghị - Ảnh: ITPC

Ngày 5-11, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa lãnh đạo TP.HCM và doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026,

Theo ITPC, tính đến cuối tháng 9-2026, Hàn Quốc dẫn đầu về số dự án đầu tư tại TP.HCM với hơn 3.400 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 15,8 tỉ USD, đứng thứ hai về quy mô vốn.

Mong muốn tháo gỡ vướng mắc để mở rộng đầu tư

Trao đổi với báo chí, ông Kim Nyoun Ho, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM), cho biết hiện có khoảng 10.000 doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam, trong đó khoảng 2.000 doanh nghiệp là hội viên KOCHAM.

Theo ông Kim, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đang gặp vướng mắc liên quan đến thuế giá trị gia tăng (VAT), đặc biệt là quá trình hoàn thuế khi doanh nghiệp có giao dịch với đối tác thứ ba đã ngừng hoạt động.

Một số trường hợp còn phát sinh vướng mắc liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp. Ông mong muốn các cơ quan chức năng có thêm hướng dẫn và giải pháp tháo gỡ để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch KOCHAM kỳ vọng Việt Nam có thêm chính sách thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư sản xuất nguyên vật liệu, linh kiện và thiết bị, qua đó mở rộng chuỗi cung ứng tại chỗ.

Đại diện một doanh nghiệp Hàn Quốc, ông Phạm Văn Đại, Giám đốc Công ty Hyosung, cho biết tập đoàn đã đầu tư khoảng 5 tỉ USD vào Việt Nam từ năm 2007, với khoảng 10 dự án và doanh thu hằng năm gần đây khoảng 3,5 tỉ USD.

Trong đó, Hyosung triển khai dự án nhà máy công nghệ sinh học tại Phú Mỹ từ năm 2024, với vốn đầu tư giai đoạn đầu 250 triệu USD, dự kiến vượt 800 triệu USD sau ba giai đoạn.

Nhà máy sản xuất Bio-BDO, nguyên liệu công nghiệp được tạo ra từ mía, đường thô thay cho nguyên liệu hóa thạch. Theo ông Đại, Việt Nam là quốc gia đầu tiên được Hyosung lựa chọn để triển khai công nghệ này ở quy mô lớn.

Hiện nhà máy đã sản xuất được những sản phẩm bước đầu để đưa vào vận hành. Tuy nhiên, dù đã tìm hiểu và chuẩn bị hồ sơ trong khoảng hai năm, dự án vẫn chưa được công nhận là dự án công nghệ cao.

Ông Đại cho biết việc phải đáp ứng nhiều quy định chuyên ngành về đầu tư, môi trường, công nghệ và nông nghiệp khiến doanh nghiệp gặp khó trong quá trình tiếp cận chính sách.

Hyosung mong muốn TP.HCM phân công một đầu mối hướng dẫn, đồng hành cùng doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục để tiếp cận chính sách ưu đãi công nghệ cao theo quy định, tạo thuận lợi triển khai những giai đoạn tiếp theo.

Ông Phạm Văn Đại, Giám đốc Công ty Hyosung, chia sẻ tại hội nghị ngày 5-11 - Ảnh: NGHI VŨ

TP.HCM phản hồi kiến nghị, mở thêm cơ hội đầu tư

Theo ITPC, trước hội nghị, thành phố đã tiếp nhận 15 nội dung kiến nghị, đề xuất từ cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc liên quan đến thuế, hải quan, lao động, xuất nhập cảnh và thủ tục đầu tư.

Các nội dung được chuyển đến 13 cơ quan liên quan. Đến ngày 12-10, toàn bộ 13 cơ quan đã có văn bản phản hồi, hướng dẫn doanh nghiệp.

Trả lời tại hội nghị, đối với kiến nghị của Hyosung, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Công Thương TP.HCM đã thông tin về các chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực công nghệ cao, gồm hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ưu đãi thuế nhập khẩu máy móc, vật tư phục vụ nghiên cứu và hỗ trợ lãi suất vay.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng gợi ý Hyosung nghiên cứu hợp tác phát triển vùng nguyên liệu nông nghiệp công nghệ cao từ 3.000ha hoặc kết nối với các vùng trồng mía tại một số địa phương, phục vụ nhu cầu nguyên liệu cho dự án.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh thành phố đang hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, tập trung thu hút đầu tư vào bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, năng lượng sạch và trung tâm tài chính quốc tế.

Ông yêu cầu các sở, ngành trực tiếp giải đáp kiến nghị, xác định rõ đầu mối, giải pháp xử lý và lộ trình hoàn thành đối với từng nội dung.

Trong khi đó, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM Jung Jung Tae đánh giá việc hỗ trợ các doanh nghiệp đang hiện diện yên tâm duy trì và mở rộng sản xuất chính là thông điệp thuyết phục nhất đối với các nhà đầu tư tiềm năng.