Từ những tô phở nóng hổi đến bánh mì giòn tan trên đường phố, ẩm thực Việt Nam luôn làm mọi du khách ngạc nhiên - Ảnh: Unsplash

Tại giải thưởng Wanderlust Reader Travel Awards lần thứ 25, Thái Lan giành giải Vàng ở hạng mục Most Desirable Destination for Gastronomy (Điểm đến ẩm thực được yêu thích nhất). Ý và Pháp lần lượt nhận giải Bạc và giải Đồng.

Đáng chú ý, Đông Nam Á có 3 đại diện góp mặt trong danh sách 10 điểm đến dẫn đầu. Sau Thái Lan ở vị trí số một, Malaysia xếp thứ 8 và Việt Nam đứng thứ 10.

Ẩm thực Việt Nam ngày càng thăng hạng

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Nhật Bản, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam.

Đáng chú ý, vị trí thứ 10 trong bình chọn của Wanderlust nối dài những ghi nhận quốc tế dành cho ẩm thực Việt Nam trong những năm gần đây.

Tại TasteAtlas Awards 2025-2026, Việt Nam xếp thứ 16 trong danh sách 100 nền ẩm thực hàng đầu thế giới, tăng 3 bậc so với năm trước. Một số món ăn Việt cũng có thứ hạng đáng chú ý, trong đó bún bò Nam Bộ đứng thứ 81 và phở bò xếp thứ 83 trong danh sách 100 món ăn ngon nhất thế giới cùng kỳ.

Trước đó, Việt Nam còn được World Culinary Awards 2025 trao danh hiệu Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á (Asia's Best Culinary Destination).

Bánh mì là một trong những món ăn đại diện tiêu biểu cho ẩm thực đường phố Việt Nam trên bản đồ ẩm thực thế giới - Ảnh: Unsplash

Hơn nữa, Hà Nội được World Culinary Awards 2025 vinh danh là Thành phố ẩm thực mới nổi hàng đầu châu Á (Asia's Best Emerging Culinary City Destination).

Trong khi đó, phở Hà Nội được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2024, ghi nhận những tri thức, kỹ năng chế biến và quá trình gìn giữ món ăn qua nhiều thế hệ.

Đây là minh chứng cho sức hấp dẫn của ẩm thực Việt Nam không chỉ nằm ở hương vị mà còn gắn với đời sống, tập quán và bản sắc văn hóa địa phương.

Ngành ẩm thực trong nước cũng ghi nhận sự phát triển ở phân khúc nhà hàng cao cấp. Theo Michelin Guide 2026, Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng có tổng cộng 193 cơ sở được tuyển chọn, trong đó có 11 nhà hàng đạt một sao Michelin, 72 cơ sở Bib Gourmand và 110 địa chỉ Michelin Selected.

Những ghi nhận này cho thấy ẩm thực Việt Nam đang được nhìn nhận trên nhiều phương diện, từ món ăn đường phố, đặc sản vùng miền đến trải nghiệm ẩm thực cao cấp.

Thái Lan dẫn đầu nhờ sức hút ẩm thực đa dạng

Theo tạp chí Wanderlust, sức hấp dẫn của ẩm thực Thái Lan được thể hiện rõ qua Bangkok - thành phố có số lượng nhà hàng góp mặt trong danh sách Asia's 50 Best Restaurants 2026 nhiều hơn bất kỳ đô thị nào khác tại châu Á, kể cả Tokyo.

Ẩm thực thủ đô cũng được nhận diện qua nhiều trải nghiệm đặc trưng, từ món trứng chiên cua tại một quán ăn đạt sao Michelin đến những khu chợ nổi dọc các con kênh ở Thonburi.

Tuy nhiên, sức hút của ẩm thực Thái Lan không chỉ tập trung ở Bangkok mà còn trải rộng trên khắp đất nước.

Mỗi vùng miền mang đến những dấu ấn riêng, từ các món ăn Isan đậm vị cay nồng, ảnh hưởng ẩm thực Myanmar ở miền Bắc đến những món tráng miệng đặc trưng của Phetchaburi - thành phố được UNESCO công nhận là Thành phố Sáng tạo về Ẩm thực.

Sự kết hợp giữa ẩm thực đường phố, nhà hàng cao cấp và đặc sản địa phương tạo nên bức tranh đa dạng, giúp Thái Lan trở thành điểm đến nổi bật trong bình chọn năm nay - Ảnh: Unsplash

Còn Ý sở hữu nền ẩm thực phong phú, mỗi vùng miền mang những đặc trưng riêng về nguyên liệu và cách chế biến.

Từ pizza Napoli, pasta, risotto miền Bắc đến các loại phô mai, thịt nguội và rượu vang địa phương, ẩm thực Ý phản ánh sự đa dạng trong văn hóa và điều kiện tự nhiên.

Bên cạnh những món ăn nổi tiếng toàn cầu, nghệ thuật làm pasta thủ công, chế biến gelato và văn hóa thưởng thức espresso cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn của ẩm thực Ý.

Bữa trưa đậm chất Ý với pizza thịt nguội (prosciutto), phô mai tươi, lá húng quế ăn kèm salad và rau củ nướng - Ảnh: Unsplash

Mặt khác, Pháp gây dấu ấn với nền ẩm thực đề cao kỹ thuật chế biến, chất lượng nguyên liệu và nghệ thuật trình bày.

Từ những nhà hàng haute cuisine, tiệm bánh thủ công đến các khu chợ địa phương, mỗi trải nghiệm đều phản ánh chiều sâu văn hóa ẩm thực Pháp.

Những món ăn tiêu biểu như croissant, bánh mì baguette, coq au vin, bouillabaisse cùng các dòng phô mai và rượu vang đặc trưng góp phần tạo nên danh tiếng cho quốc gia này.

Văn hóa dùng bữa tại Pháp cũng được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2010.

Bánh croissant ngàn lớp dùng kèm trà nóng là lựa chọn phổ biến trong văn hóa điểm tâm sáng tại các tiệm cà phê ở Pháp - Ảnh: Unsplash