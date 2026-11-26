Các công nhân, kỹ sư Cảng hàng không quốc tế Long Thành có mặt tại Phở yêu thương từ sớm để thưởng thức những tô phở nóng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Hàng ngàn tô phở nóng tại Phở yêu thương - một trong những hoạt động của Ngày của Phở 12-12 - được chuẩn bị từ đêm hôm trước, mang đến bữa sáng ấm lòng cho những kỹ sư, công nhân đang ngày đêm thi công tại công trường Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tham dự lễ khai mạc Phở yêu thương ngày 26-11 có nhà báo Lê Cao Cường - Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ; ông Trần Anh Vũ - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); bà Phạm Thị Út - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV);

Bà Nguyễn Thị Thái Thanh - Phó Giám đốc Trung tâm Thương mại Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO); bà Lê Thị Hoàng Oanh - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS); ông Quách Thiên Tường - chuyên gia tư vấn sản xuất Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam (VACS); bà Lê Thị Giàu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Bình Tây - thương hiệu Phở Ta; ông Phạm Công Vinh - CEO Phở Tài Lộc.

Giữa nhịp thi công khẩn trương tại công trường, Phở yêu thương mang đến một bữa sáng ấm áp và lời tri ân đến những người đang ngày đêm góp sức xây dựng sân bay Long Thành - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Những tô phở thay lời cảm ơn người lao động

Phát biểu tại sự kiện Phở yêu thương, nhà báo Lê Cao Cường chia sẻ báo Tuổi Trẻ khởi xướng Ngày của Phở từ năm 2017 nhằm quảng bá, tôn vinh món ăn quen thuộc của người Việt và giới thiệu phở đến bạn bè quốc tế. Qua 9 năm, phở đã được quảng bá đến thực khách trong nước và các nước bạn như Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Trong khuôn khổ Ngày của Phở năm nay, chương trình Phở yêu thương ngày 26-11 không chỉ mang những tô phở nóng mà còn hướng đến việc tri ân, tiếp sức cho lực lượng lao động trên công trường xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tại đây, Phở yêu thương phục vụ hàng ngàn tô phở cho cán bộ, kỹ sư, công nhân và người lao động đang làm việc, qua đó, mong muốn chia sẻ phần nào những vất vả trong quá trình thi công, đồng thời tạo không gian giao lưu, động viên người lao động.

Nhà báo Lê Cao Cường cho biết đây là cách ban tổ chức gửi lời cảm ơn đến đội ngũ kỹ sư, công nhân và người lao động đang ngày đêm góp sức xây dựng công trình trọng điểm quốc gia - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cùng chia sẻ ý nghĩa đó, bà Phạm Thị Út - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - nhấn mạnh: "Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia, mang ý nghĩa đặc biệt. Trong đó có sự đóng góp vào quá trình xây dựng công trình là sự nỗ lực, trách nhiệm và tinh thần lao động bền bỉ của hàng nghìn kỹ sư, công nhân, người lao động đang ngày đêm làm việc trên công trường".

Theo bà Út, với vai trò của tổ chức Công đoàn, việc quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Bà Phạm Thị Út gửi lời cảm ơn báo Tuổi Trẻ cùng các đơn vị đồng hành chung tay tổ chức chương trình, mang những tô phở nghĩa tình đến với người lao động - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chính vì vậy, sự kiện Phở yêu thương không đơn thuần mang đến những bữa ăn ấm áp, mà còn gửi gắm những quan tâm, sẻ chia và trân trọng đối với những đóng góp thầm lặng của đội ngũ công nhân, kỹ sư.

"Đây là hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và trách nhiệm xã hội trong cộng đồng" - bà Út chia sẻ.

Ấm lòng người lao động với những tô phở nóng

Làn khói từ những nồi nước dùng nghi ngút tỏa ra giữa buổi sáng tại công trường dự án sân bay Long Thành.

Người bưng tô phở tìm chỗ ngồi, người vừa ăn vừa trò chuyện với đồng nghiệp, thi thoảng lại có tiếng xuýt xoa khi thưởng thức nước dùng nóng. Không khí tại các quầy Phở yêu thương vì thế trở nên rộn ràng hơn trong giờ nghỉ của những người đang làm việc tại công trường.

Với chị Đinh Thị Kim Cương - sinh năm 1987, quê Bình Thuận, việc ghé Phở yêu thương diễn ra khá bất ngờ. Chị kể đang ở khu vực bên dưới thì được hai người làm việc gần đó chỉ dẫn lên ăn phở.

Vốn thích phở gà hơn phở bò, chị khá chú ý đến hương vị nước dùng trong tô phở hôm nay. "Chị cũng ăn nhiều nơi rồi, lâu lâu có ăn phở bò nhưng thích phở gà hơn. Phở phải nóng, nước dùng đậm đà. Có nhiều quán nấu không được đậm vị như thế này", chị Kim Cương chia sẻ.

Tô phở Sen ấm nóng của Phở yêu thương phục vụ cho công nhân, kỹ sư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Công nhân, người lao động tranh thủ thưởng thức phở trước giờ vào ca - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cách đó không xa, chị Đào (40 tuổi, quê Sóc Trăng cũ) cũng tranh thủ ăn phở sau khi được giới thiệu về hoạt động này. Chị cho biết mình không thường xuyên ăn phở, nhưng lần này khá hài lòng với món ăn. "Tôi cũng có ăn phở nhưng ít ăn lắm. Hôm nay được giới thiệu lên đây ăn thử, tôi thấy ngon, còn ngon hơn phở ở ngoài", chị Đào vui vẻ nhận xét.

Trong khi đó, anh Trần Văn Hiếu - 25 tuổi, quê Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai - chọn một tô phở bò. Anh chú ý đến phần thịt và nước dùng, cho rằng món ăn khá hợp khẩu vị. "Bình thường mình hơi bận công việc nên ít ăn phở, khoảng một tháng mới ăn vài lần. Tô phở hôm nay ngon, thịt bò tươi, nước dùng đậm vị", anh Hiếu nói.

Người lao động tranh thủ ăn sáng bằng những tô phở nóng trước khi tiếp tục công việc - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Từ 5h30 sáng, chú Lê Văn Nở 58 tuổi, đã bắt đầu một ngày làm việc. Quê ở Tây Ninh, chú Nở theo công trình dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và thuê trọ tại địa phương để thuận tiện cho việc đi lại, làm việc mỗi ngày.

Do đó, từ 5h kém, chú đã phải dậy để chuẩn bị một ngày làm việc. Với lịch trình như vậy, chuyện ăn sáng đôi khi không được trọn vẹn. "Có bữa thì ăn kịp giờ, có bữa không" - chú Nở kể.

Nhóm nhân viên của Trung tâm Khai thác ga dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành vui vẻ ăn phở - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Dù đã ăn hai gói xôi trước khi đến, chú Nở vẫn vui vẻ ăn thêm một tô phở và nhận xét ngắn gọn: "Ngon tuyệt!". Ăn xong, chú còn tranh thủ gọi đồng nghiệp sắp vào ca làm đến Phở yêu thương để thưởng thức phở nóng.

"Lâu rồi tôi mới ăn phở nóng buổi sáng. Phở ở đây rất ngon. Anh em công nhân chúng tôi ăn ai cũng thấy ấm lòng" - chú Nở bày tỏ.

Cách đó không xa là chị Nguyễn Ái Nhân 55 tuổi, đang ăn vội để kịp vào ca làm. Giống chú Nở, chị Nhân cũng là công nhân làm xa nhà, gắn bó với công trình từ những ngày mới khởi công.

Công nhân vui vẻ ăn bữa sáng được phục vụ ngay tại nơi làm việc - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chị Nhân thường mua đồ ăn sáng mang vào vì ăn ở nhà quá sớm sẽ không phù hợp. Thực đơn cũng khá quen thuộc, khi thì bánh mì, lúc thì xôi. Sáng hôm diễn ra Phở yêu thương, chị chưa kịp ăn dù đã mua thức ăn mang theo. Nghe đồng nghiệp gọi lên dùng bữa, chị Nhân tranh thủ ghé qua.

Theo chị Nhân, Phở yêu thương là hoạt động thiết thực, giúp người lao động có thêm một phần ăn, hỗ trợ sức khỏe để làm việc tốt hơn trong ngày. Chị vui vẻ nói: "Tinh thần phấn chấn hơn bình thường, vui hơn bình thường".

Với anh Nguyễn Bổng 26 tuổi, phở hôm nay cũng mang lại trải nghiệm thú vị. Điều khiến anh vui hơn cả là sự quan tâm dành cho người lao động.

"Từ khi nghe tin Phở yêu thương đến, tôi và các đồng nghiệp rất mong chờ. Tôi nghĩ nếu có thêm nhiều chương trình ý nghĩa như thế này thì anh em công nhân sẽ cảm thấy vui hơn" - anh Bổng cho hay.

Chị Trần Thị Kim Oanh - nhân viên vệ sinh sân đường khu bay trong dự án Cảng hàng quốc tế Long Thành - hớn hở thưởng thức tô phở - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày của Phở 12-12 được báo Tuổi Trẻ khởi xướng từ năm 2017, với chủ đề "Nâng tầm giá trị hạt gạo Việt" nhanh chóng trở thành sự kiện quảng bá ẩm thực, xúc tiến du lịch quan trọng hàng đầu tại Việt Nam. Chương trình Phở yêu thương đã được Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa - Bộ Ngoại giao, Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương, UBND TP.HCM và Sở Công Thương TP.HCM ủng hộ, phối hợp thực hiện nhiều năm liền. Sự kiện Ngày của Phở 12-12 góp phần nâng tầm đưa hình ảnh phở không chỉ trở thành sự kiện lễ hội lớn trong toàn quốc, mà còn vươn ra ngoài lãnh thổ Việt Nam với tên gọi Vietnam Phở Festival, lần lượt đến Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore, từ năm 2023 đến nay. Năm 2026, hành trình Phở yêu thương - một trong các hoạt động hưởng ứng sự kiện Ngày của Phở 12-12 - tiếp tục tại công trường dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (TP Đồng Nai), một trong những dự án trọng điểm của đất nước. Tại đây, Phở yêu thương sẽ phục vụ hàng ngàn tô phở cho đội ngũ kỹ sư, công nhân và người lao động đang ngày đêm thi công. Phở yêu thương ngày 26-11 do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức, với sự đồng hành của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO), Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS) và Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không Việt Nam (VACS) Ba đơn vị tham gia nấu và phục vụ gồm Phở Sen SASCO, Phở Ta thuộc Bình Tây Food và Phở Tài Lộc. Công tác chế biến, phục vụ được bố trí phù hợp với điều kiện thực tế tại công trường, bảo đảm vệ sinh và an toàn thực phẩm.