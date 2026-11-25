Chuẩn bị bày trí gian hàng Phở yêu thương - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Từ chiều 25-11, công tác chuẩn bị cho chương trình Phở yêu thương triển khai tại công trường Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Các đơn vị tham gia tất bật chuẩn bị nguyên liệu, vận chuyển thiết bị, bố trí khu vực phục vụ để hôm sau mang những tô phở nóng đến với người lao động đang ngày đêm thi công dự án.

Chương trình do Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức, với sự đồng hành của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO), Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS) và Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không Việt Nam (VACS).

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Ngày của Phở 12-12-2026, hướng đến việc chăm lo đời sống tinh thần, động viên các kỹ sư, công nhân và người lao động đang trực tiếp thi công tại công trường Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Qua hoạt động này, những tô phở không chỉ là bữa ăn sáng hoặc giữa giờ làm việc, mà còn là lời tri ân gửi đến lực lượng đang góp sức xây dựng công trình.

Công tác chuẩn bị cho chương trình Phở yêu thương diễn ra từ chiều 25-11 tại sân bay Long Thành - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Các đơn vị đang chuẩn bị cho chương trình Phở yêu thương tại công trường Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chuẩn bị 1.300 tô phở phục vụ công nhân

Trong chương trình Phở yêu thương lần này, ba thương hiệu phở sẽ cùng tham gia nấu và phục vụ gồm Phở Sen SASCO với 400 tô, Phở Ta (thuộc Bình Tây Food) với 500 tô và Phở Tài Lộc với 400 tô.

Sẽ có 1.300 tô phở được chuẩn bị để phục vụ miễn phí tại công trường. Mỗi đơn vị có phương án chuẩn bị riêng, từ chế biến, bảo quản đến vận chuyển món ăn đến công trường.

Ông Hứa Phú Lượng, Phó phòng phụ trách mảng kinh doanh ẩm thực SASCO, cho biết đơn vị xem đây là dịp tri ân những người đang góp sức xây dựng sân bay Long Thành.

"Chúng tôi muốn tham gia chương trình này giống như ngày tri ân những người đóng góp cho dự án sân bay Long Thành, những người đang làm ngày làm đêm tại công trình trọng điểm của quốc gia", ông Lượng chia sẻ.

Phở Ta chuẩn bị 500 tô phở dành tặng người lao động tại công trường - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Để chuẩn bị 400 tô phở, SASCO dự kiến ninh nước xương ít nhất 12 tiếng. Thịt được luộc từ chiều hôm trước, bảo quản mát và cắt vào sáng hôm sau.

Nước dùng sau khi ninh sẽ làm nguội, bảo quản trước khi vận chuyển đến công trường, rồi hâm nóng để phục vụ. Theo ông Lượng, việc vận chuyển nước dùng được tính toán kỹ để tránh ảnh hưởng đến chất lượng.

Với Phở Ta, 500 tô phở được chuẩn bị từ khâu lựa chọn nguyên liệu, bố trí đầu bếp, nhân sự phục vụ đến phương tiện vận chuyển và thiết bị chế biến.

Đại diện thương hiệu Phở Ta của Bình Tây cho biết toàn bộ nguyên liệu đều được kiểm soát nguồn gốc, trong đó 100% nước sử dụng trong quá trình chế biến là nước tinh khiết RO, xử lý bằng hệ thống lọc của doanh nghiệp.

Việc mang phở đến tận công trường khác với cách phục vụ khách hàng thường ngày. Thay vì đưa sản phẩm đến người tiêu dùng qua hệ thống phân phối, lần này doanh nghiệp trực tiếp mang những tô phở đến nơi làm việc của công nhân.

Chương trình Phở yêu thương tiếp tục hành trình mang những tô phở nghĩa tình đến với người lao động - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong khi đó ông Phạm Công Vinh, CEO Phở Tài Lộc, nói đây là dịp đơn vị mở rộng đối tượng phục vụ. Nếu những chương trình trước thường hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, lần này Phở Tài Lộc sẽ phục vụ thêm công nhân và kỹ sư tại sân bay Long Thành.

Một điểm khác biệt trong khâu tổ chức là xe phở không thể di chuyển vào tận khu vực phục vụ như những lần trước. Vì vậy Phở Tài Lộc phải chuẩn bị gian hàng riêng, đồng thời tính toán phương án vận chuyển và bố trí khu vực chế biến.

Phở vẫn được nấu tại bếp trung tâm, sau đó bảo quản và vận chuyển đến công trường bằng xe chuyên dụng. Ông Vinh khẳng định chất lượng món ăn sẽ được giữ đồng nhất với khi phục vụ tại nhà hàng.

Thông qua những tô phở nóng, Phở yêu thương mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối các đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng trong những hoạt động hướng đến người lao động. Đây cũng là cách để giá trị của món phở Việt được tiếp nối không chỉ trong đời sống ẩm thực mà còn qua những hoạt động thiết thực vì cộng đồng.

Những điểm từng đến của Phở yêu thương Từ năm 2019, chương trình Phở yêu thương đã mang những tô phở nóng đến nhiều địa phương và nhóm người có hoàn cảnh khó khăn. Hành trình bắt đầu tại xã Bình Minh, khu vực Sóc Bom Bo (nay thuộc xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai; Bình Phước cũ) năm 2019; Bản Mà, xã Ngọc Lâm (nay thuộc xã Sơn Lâm, tỉnh Nghệ An) năm 2020 và ấp đảo Thiềng Liềng, xã Thạnh An (TP.HCM) năm 2021. Năm 2022, chương trình đến với trẻ bại não tại Nam Định (nay thuộc tỉnh Ninh Bình) và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Thọ Xuân (Thanh Hóa). Năm 2023, chương trình tiếp tục phục vụ trẻ em tại các mái ấm ở Đà Lạt (Lâm Đồng). Năm 2024, Phở yêu thương đến với người dân Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Lào Cai). Đầu tháng 1-2026, chương trình Phở yêu thương 2025 được tổ chức tại xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk; Phú Yên cũ), mang hơn 5.000 suất phở và nhiều phần quà đến người dân vùng lũ. Trong hai ngày 7 và 8-3-2026, chương trình lần thứ 8 tiếp tục đến xã Bàu Bàng, TP.HCM (Bình Dương cũ), phục vụ 12.000 tô phở miễn phí cho công nhân, người lao động, học sinh và người dân địa phương cùng các khu vực lân cận. Ngày 26-11-2026, Phở yêu thương tiếp tục đến với công trường Cảng hàng không quốc tế Long Thành, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai, phục vụ 1.300 tô phở miễn phí cho kỹ sư, công nhân và người lao động.